Despegar licencia su tecnología de IA a Karisma Hotels & Resorts

La Compañía da un paso más en la transformación del turismo con la integración de IA, revolucionando la experiencia de los viajeros junto a Karisma Hotels & Resorts.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de octubre de 2024 /PRNewswire/ -- Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en América Latina, anuncia su primera asociación de Software como Servicio (SaaS) con Karisma Hotels & Resorts. A través de esta innovadora colaboración, Despegar licenciará su Asistente de Viajes de IA generativa, SOFIA, con el objetivo de mejorar las funcionalidades del chatbot existente del Grupo Karisma, ofreciendo una experiencia digital más ágil y eficiente para los clientes del grupo hotelero.

Esta asociación marca un hito clave en la relación de ambas empresas, ya que permitirá a los clientes de Karisma interactuar con un asistente digital de viajes impulsado por SOFIA, beneficiándose de una serie de ventajas distintas diseñadas para mejorar su experiencia de planificación y reserva de viajes. Con la integración de la tecnología de IA líder de Despegar, Karisma Hotels & Resorts pretende ofrecer una asistencia personalizada y sin fisuras a sus huéspedes, distinguiéndose como una marca hotelera con visión de futuro.

"La asociación con Karisma es un emocionante paso adelante para ambas compañías. Mediante la integración de SOFIA, no sólo profundizaremos nuestra colaboración con un socio valioso, sino que también posicionaremos a Karisma a la vanguardia de la innovación tecnológica en la industria hotelera. A medida que avanzamos, estamos ansiosos por explorar nuevas formas de mejorar el asistente de viajes de Karisma, ampliando sus capacidades para ofrecer aún más valor a los viajeros", comentó Damian Scokin, CEO de Despegar.

"Estamos encantados de asociarnos con Despegar e integrar su innovador asistente de viajes inteligente, SOFIA, en nuestros servicios. Esta colaboración es un verdadero testimonio de nuestro compromiso de liderar el sector hotelero en avances tecnológicos. Con SOFIA, nuestro objetivo es proporcionar una asistencia personalizada, fluida y completa, haciendo que la planificación del viaje sea tan agradable como el propio viaje. Juntos, estamos estableciendo un nuevo estándar para el compromiso digital en la hotelería", dijo Miguel Ortiz, Director Estratégico de Karisma Hotels & Resorts.

Esta colaboración marca el primer paso en la estrategia más amplia de Despegar para expandir su oferta de SaaS. Al presentar este innovador servicio a los clientes de Karisma, Despegar refuerza su posición en el mercado y consolida su reputación de liderazgo tecnológico en el sector de los viajes a nivel mundial.

Sobre Despegar

Despegar es la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica. Desde hace 25 años revoluciona la industria del turismo a través de la tecnología, y, con su continua apuesta al desarrollo del sector, hoy forma una empresa consolidada que integra a Best Day, HotelDO, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet y Stays.net, convirtiéndose en una de las Compañías más relevantes de la región y capaz de ofrecer una experiencia personalizada a más de 30 millones de clientes. Opera en 19 países, acompañando a los latinoamericanos desde el momento en que sueñan con viajar hasta cuando están compartiendo recuerdos. Con el propósito de crear experiencias para que los viajes enriquezcan la vida de las personas y transformar la experiencia de compra, ha desarrollado métodos de pago alternativos y financiamiento, democratizando el acceso al consumo y acercando a los latinoamericanos a su próxima experiencia de viaje.

Sobre Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts es una galardonada colección de hoteles de lujo que posee y gestiona una impresionante cartera de propiedades en América Latina, el Caribe y Europa. Sus marcas incluyen Margaritaville Island Reserve® by Karisma; Azul Beach Resorts by Karisma; y Nickelodeon Hotels & Resorts. Las propiedades han sido galardonadas con los principales reconocimientos de la industria, incluyendo el «Top 30 Hotels in Cancun» de Conde Nast Traveler, el «Leading Edge Award» de la World Waterpark Association, el «Magellan Awards» de Travel Weekly, y el «Five Diamond Award» y «Four Diamond Award» de AAA. Karisma Hotels & Resorts está comprometida con el apoyo a los empleados y a la comunidad al tiempo que ofrece experiencias auténticas a los huéspedes, recibiendo reconocimiento mundial por su enfoque compasivo y creativo en la gestión de la hospitalidad y las innovaciones de productos.

