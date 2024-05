Despegar presenta cinco actividades para sentir la Fuerza durante la celebración del Día Internacional de Star Wars

Este 4 de mayo se celebra el Día Internacional de Star Wars, conocido como "May the 4th be with you", en honor a uno de los universos más exitosos de la historia cinematográfica. Adéntrate en los destinos que inspiraron y dieron vida a esta saga que reúne millones de fanáticos en todo el mundo.

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- En este Día Internacional de Star Wars, Despegar, empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, te invita a celebrar con cinco destinos llenos de actividades intergalácticas en honor a una de las franquicias más icónicas de todos los tiempos. Desde la Ciudad de México hasta volcánes en Italia, hay algo para cada fanático de Star Wars que quiera sumergirse en la magia de esta épica saga.

Teatro Ángela Peralta, Ciudad de México: Apoya la lucha contra el lado oscuro en el Teatro Ángela Peralta, ubicado en Polanco en la Ciudad de México. Donde a partir de las 6:00 pm, la Mexican Pops Orchestra interpretará un concierto sinfónico de Star Wars, que abarca las composiciones más icónicas de la saga, desde el episodio uno hasta el nueve, y también incluirá piezas de las series de televisión The Mandalorian y Obi-Wan Kenobi. En este magno evento podrás interactuar con cosplayers y disfrutar de un emocionante duelo de sables de luz que se llevará a cabo en el escenario principal.

Galaxy's Edge, Estados Unidos: Entra a Galaxy's Edge en los dos parques temáticos de Disney más emblemáticos, tanto en California como en Florida. Vive una aventura inolvidable en Black Spire Outpost, un pueblo inspirado en el planeta Batuu y atrévete a pilotar el simulador del icónico Millennium Falcon en el juego de Smugglers Run o únete a la Resistencia en Rise of the Resistance para vivir la experiencia de luchar contra el imperio. Además, tendrás la oportunidad de crear tu propio sable de luz seleccionando los colores de un Jedi o un camino más sombrío, seleccionando un sable con el estilo de Lord Sith.

Skellig Michael, Irlanda: Visita Ach-To, la isla remota donde Luke Skywalker buscó paz en la película El despertar de la Fuerza. Skellig Michael, es una isla rocosa que se encuentra ubicada en el Océano Atlántico, cerca de las costas del sur de Irlanda, desde donde puedes encontrar diversos tours para conocer este lugar mágico que aparece en las películas más recientes de Star Wars. Declarada patrimonio histórico de la humanidad en 1996, esta isla alberga un monasterio paleocristiano con más de 200 escaleras de roca y ofrece una experiencia única para los fanáticos de la saga.

Monte Etna, Italia: Visita el volcán más icónico de Star Wars, el Monte Etna en Sicilia. Este volcán sirvió como inspiración para la batalla final entre Anakin y Obi-Wan en el Episodio III: La venganza de los Sith. Puedes disfrutar de una visita guiada a este volcán activo, admirando sus impresionantes paisajes y reviviendo escenas de la saga. La ciudad más cercana a este volcán es Catania, donde encontrarás una variedad de actividades y lugares interesantes para visitar, como lo es la Catedral de Santa Ágata, la Puerta Garibaldi y el Teatro Massimo Bellini.

Star Wars Celebration, Japón: Prepárate para un evento galáctico en el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón, el cuál se llevará a cabo del 18 al 20 de abril del año 2025. Star Wars Celebration es el evento definitivo para los fanáticos de todas las edades, con estrenos de nuevas películas, programas de televisión, libros y cómics. Además, podrás presenciar la participación de actores de la saga, así como conferencias, firmas de autógrafos y espectáculos en vivo para ver a tus personajes favoritos de Star Wars en acción. La venta de boletos para este evento se llevará a cabo a partir de este 4 de mayo de 2024.

''Entendemos la pasión de los fanáticos de Star Wars y queremos que celebren este día especial con experiencias únicas. Estos destinos ofrecen la oportunidad de vivir aventuras inolvidables, mientras exploran lugares y actividades emblemáticas de la saga. Recuerda que en Despegar contamos con diversas promociones y paquetes que brindan la oportunidad a los viajeros de descubrir actividades únicas alrededor del mundo, con la tranquilidad de contratar un viaje completo y conectado'', dijo Carolina Campuzano, Gerente Sr. de Ventas y Estrategia de Despegar.

