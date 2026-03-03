Diego Simeone Anuncia Alianza Con CampoBet México

MEXICO CITY , 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Diego Simeone, el legendario técnico en una de las mejores competiciones del mundo, LaLiga, ha anunciado públicamente en Facebook su alianza con CampoBet Mexico . La asociación fue anunciada originalmente en enero de 2026 y representa un paso muy emocionante para CampoBet.

Esta colaboración refleja la sintonía perfecta entre la filosofía de Diego Simeone y la experiencia que CampoBet México busca ofrecer a través de sus valores y el recorrido de sus usuarios.

De Principiante A Leyenda: El Viaje Táctico Definitivo

En el centro de la campaña se encuentra la renovada experiencia de Football Manager de Campobet. Más allá de las apuestas tradicionales, la plataforma ahora ofrece un recorrido profundo y escalonado donde los jugadores no solo pueden ver fútbol, sino también gestionarlo.

Diego Simeone invita a los aficionados a sacar su instinto y mentalidad de entrenador para escalar de Principiante a Leyenda. "En el fútbol, como en la vida, la victoria es de quienes viven cada momento con disciplina táctica", afirma Diego Simeone. "Estoy emocionado de asociarme con CampoBet México porque compartimos la misma obsesión por el juego. Invito a todos los fans a ingresar a mi mundo, demostrar su instinto, construir su legado y descubrir si tienen lo necesario para llegar a la cima."

Players build a squad, lock in formations, and make matchday decisions guided by metrics such as form, goals, assists, clean sheets, and momentum, while missions and challenges help them level up and unlock rewards as they go.

Los jugadores construyen su propio equipo, definen las formaciones y toman decisiones clave en cada partido, guiados por métricas como el estado de forma, goles, asistencias, porterías a cero y la racha del equipo. Además, las misiones y desafíos les permiten avanzar de nivel y desbloquear recompensas a lo largo de su recorrido.

Únete a Diego y conviértete tú también en un mánager legendario, solo en Campobet.

Acerca de CampoBet México

CampoBet es una innovadora plataforma de apuestas y juegos en línea que ofrece una experiencia integral en más de 30 categorías deportivas, miles de eventos y productos de juego. Los usuarios pueden apostar antes de los partidos o en vivo en una amplia variedad de mercados y tipos de apuesta. CampoBet busca convertirse en la favorita de los aficionados mexicanos a las apuestas.

18+ | Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones

