DJI Agriculture presentará el agras T100, T70P y T25P en la Expo AgroAlimentaria Guanajuato 2025

GUANAJUATO, México, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture anunció hoy un nuevo hito en las aplicaciones aéreas con drones agrícolas en México ampliando su uso, desde cultivos de campo hasta huertos. Actualmente, casi el 10 % de las explotaciones agrícolas mexicanas utilizan drones de DJI Agriculture para tratar una variedad de cultivos, incluidos maíz, aguacates, sorgo y trigo. Entre el 11 y el 14 de noviembre, la próxima generación de drones agrícolas de la compañía –Agras T100, Agras T70P y Agras T25P– estará en exhibición, realizando demostraciones en la mayor feria de tecnología agrícola de México, Expo AgroAlimentaria Guanajuato 2025.

DJI Agriculture amplía las aplicaciones aéreas en México, desde el tratamiento de cultivos de suelo hasta huertos

Desde 2019, DJI Agriculture ha realizado inversiones para expandir la adopción local de drones agrícolas en México.

"Al transformar los métodos agrícolas tradicionales gracias a su avanzada tecnología de drones, nuestro objetivo es impulsar el desarrollo económico local aumentando los rendimientos de los cultivos, conservando los recursos y mejorando la seguridad de los trabajadores", afirmó Yefei Dong, representante de ventas para América Latina en DJI Agriculture. "Actualmente, las ventas de drones DJI Agriculture en México han crecido 56 veces en solo seis años. Mientras tanto, hemos ampliado nuestra red de soporte local para ofrecer una cobertura prácticamente nacional con 172 tiendas y 73 centros de posventa."

Ampliando las aplicaciones aéreas: De los campos a los huertos

Proteger las copas de los árboles frutales y de frutos secos contra plagas y enfermedades es un aspecto crucial del cultivo de huertos. Esto requiere la aplicación precisa de pesticidas en la cantidad adecuada, en el momento oportuno y en el lugar correcto. Sin embargo, los métodos tradicionales de pulverización pueden ser laboriosos, toman mucho tiempo y provocar daños medioambientales. Por ejemplo, gracias a los drones de DJI Agriculture, un productor de aguacate en Sayula, Jalisco, pudo tratar 200 hectáreas de manera más eficiente que con la fumigación manual, que es considerablemente más laboriosa y consume más tiempo. También causó menos daños a los árboles en comparación con el uso de un tractor.

Nuevos drones DJI Agriculture para pulverización y esparcimiento

DJI Agras T100, T70P y T25P se basan en más de 12 años de investigación y desarrollo. Estos drones agrícolas no solo pueden transportar cargas más pesadas, sino que también pueden adaptarse a múltiples escenarios de aplicación con una mayor eficiencia operativa. Cada dron cuenta con sistemas de seguridad líderes en la industria y funciones más inteligentes para operaciones totalmente automatizadas. Cabe destacar que el Agras T100 puede transportar una carga máxima de 100 L para pulverización, 150 L para esparcido u 80 kg para elevación*, con una velocidad máxima de operación aumentada a 20 m/s**. En comparación con su predecesor, es el doble de eficiente para la pulverización de alto volumen y más rápido para la dispersión de gran capacidad.

Conoce DJI Agriculture durante la Expo Agro 2025

DJI Agriculture formará parte de Expo AgroAlimentaria Guanajuato 2025 para reunirse con profesionales del sector y presentar sus últimos productos y servicios a través de sus dos distribuidores DTS: 441 442 443 y 444 y FAMAQ: E-500

Para obtener más información sobre DJI Agriculture o para contactar con un distribuidor autorizado local de DJI Agriculture y adquirir el nuevo DJI Agras T100, T70P o T25P, visite: ag.dji.com

*Todos los datos fueron medidos utilizando un modelo de producción en un entorno controlado.

**Puede variar en diferentes mercados debido a las regulaciones locales.

Acerca de DJI Agriculture

DJI Agriculture fue fundada por DJI en 2015 con la misión de llevar tecnología innovadora de drones a la agricultura, haciéndola más sostenible, eficiente y segura. DJI comenzó a invertir en investigación y desarrollo para el avance de los drones de pulverización en 2012, antes de crear una unidad de negocio dedicada a los drones agrícolas. Como líder global de la industria de drones, DJI está construyendo un mundo mejor al promover continuamente el progreso humano mediante productos que aportan valor a la vida de las personas en todo el mundo de formas más profundas que nunca. Hoy en día, se estima que 400.000 drones agrícolas están en uso en todo el mundo para tratar más de 300 tipos de cultivos en más de 100 países.

Sitio web: ag.dji.com

Facebook: facebook.com/DJIAgriculture

Twitter: twitter.com/DJIAgriculture

YouTube: youtube.com/@DJIAgriculture

Instagram: instagram.com/djiagriculture_official





FUENTE DJI