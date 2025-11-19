DKT LATAM Norte refuerza su liderazgo en salud sexual y reproductiva durante el ICFP 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- DKT LATAM Norte consolidó su presencia como uno de los principales referentes en salud sexual y reproductiva tras participar en la International Conference on Family Planning (ICFP 2025), uno de los foros más relevantes a nivel global en materia de anticoncepción, innovación y derechos reproductivos.

Durante cuatro días, la organización tuvo una participación estratégica que destacó por su presencia institucional, su liderazgo técnico y su enfoque innovador para acercar información de calidad a especialistas, tomadores de decisiones, organizaciones internacionales y aliados globales.

Uno de los momentos más relevantes fue la participación de Mario Flores Álvarez, CEO de DKT LATAM Norte, como ponente en el panel: "Freight Expectations: From Shock to Transformation in RH Supply Chains".

En este espacio, Mario, Director Regional de DKT LATM NORTE, compartió una visión estratégica sobre cómo los desafíos logísticos pueden convertirse en motores de transformación para garantizar cadenas de suministro resilientes y sostenibles, asegurando el acceso continuo a insumos esenciales para la salud reproductiva en todas las regiones.

"Innovar en la cadena de suministro es innovar en el acceso a la salud. Cada mejora logística representa la posibilidad de que más personas ejerzan su derecho a decidir con libertad y respaldo", destacó el directivo durante su participación.

La agenda de DKT LATAM Norte también contó con la participación de Denisse Beltrán Nishizawa, Directora de Marketing de la organización, en dos momentos clave del congreso:

Como ponente en el panel: " Public Stewardship, Private Innovation: Reimagining Partnerships for FP Access and Self-Care ", donde expuso la experiencia de DKT Latam Norte en modelos de colaboración que han permitido ampliar el acceso a métodos anticonceptivos y fortalecer la autonomía de las mujeres en la región.

", donde expuso la experiencia de DKT Latam Norte en modelos de colaboración que han permitido ampliar el acceso a métodos anticonceptivos y fortalecer la autonomía de las mujeres en la región. Y como moderadora del panel: "Making Markets Work for Long-Acting Reversible Contraceptives: Past Lessons and Future Opportunities for Commodity Security", que reunió a especialistas internacionales para analizar estrategias que garanticen la seguridad de los insumos de larga duración y la sostenibilidad de los mercados.

Además de su participación en paneles técnicos, la familia de DKT INTERNACIONAL contó con un stand especializado que se convirtió en un punto de encuentro para asistentes y líderes del sector.

El espacio incluyó la ya emblemática zona de "Coffee & Condoms", diseñada para promover conversaciones abiertas y acercar información basada en evidencia de manera accesible, cercana y sin estigmas.

La participación de DKT LATAM Norte en ICFP 2025 fortaleció su papel como referente regional en innovación, educación y acceso a la anticoncepción moderna, así como su presencia en los debates internacionales sobre políticas públicas, financiamiento, cadenas de suministro y modelos colaborativos que amplían el acceso equitativo a métodos anticonceptivos.

Con su presencia en este congreso global, DKT reafirma su compromiso de impulsar soluciones sostenibles, fortalecer alianzas estratégicas y promover un futuro en el que todas las personas puedan decidir con libertad, información y seguridad.

Sobre DKT International

DKT International, a través de su filial DKT Latam Norte, es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva mediante estrategias de mercadeo social, educación y distribución accesible de productos. Su misión es garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con libertad, información y dignidad.

