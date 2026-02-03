Doce países de América Latina se sitúan entre los 93 países en riesgo de perder cerca de 23 millones de vidas adicionales hasta 2030

ISGlobal, con apoyo de la Fundación Rockefeller, analizó el impacto de los recortes en la ayuda global en 93 países, incluidos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.

El nuevo estudio, publicado en The Lancet, advierte que recortar la ayuda internacional, en particular por parte de Estados Unidos y países europeos, revertirá décadas de progreso en la lucha contra enfermedades.

BARCELONA y NUEVA YORK, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- The Lancet Global Health publicó hoy un nuevo estudio revisado por pares del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), que advierte que una caída abrupta de los fondos destinados a la ayuda internacional podría provocar 22,6 millones de muertes adicionales en los próximos años, hasta 2030, en 93 países de ingresos bajos y medios, incluyendo 5,4 millones de niños menores de cinco años. Con apoyo de la Fundación Rockefeller (The Rockefeller Foundation), el análisis concluye que el África subsahariana, que representa a 38 de los 93 países analizados, se encuentra en especial riesgo. Asimismo, con 21 países analizados en Asia, 12 en América Latina, 12 en Medio Oriente y el Norte de África, y 10 en Europa, los recortes severos a la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) podrían sentirse a nivel global.

El análisis de ISGlobal también revela que, entre 2002 y 2021, la AOD contribuyó a reducir la mortalidad infantil un 39%; prevenir el 70% de las muertes por VIH/SIDA; reducir en 56% las muertes por malaria y por deficiencias nutricionales; y mejorar otros indicadores de salud global en estos 93 países, que albergan al 75% de la población mundial.

"Estos hallazgos son una advertencia del coste moral de la lógica de "suma cero" que tantos líderes políticos están adoptando", afirmó el Dr. Rajiv J. Shah, presidente de la Fundación Rockefeller, en una declaración sobre el costo humano de los recortes a la ayuda exterior. "La pregunta que enfrenta hoy la humanidad es si aceptaremos que el futuro quede marcado por un retroceso global en los compromisos para combatir el hambre, atender a los enfermos y apoyar a las personas más vulnerables del planeta, o si, en su lugar, nos uniremos para construir nuevos modelos de cooperación que estén a la altura de las decenas de millones de personas que podrían perder la vida si no actuamos".

En 2024, la ayuda internacional cayó por primera vez en seis años, y Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania redujeron significativamente sus contribuciones por primera vez en casi 30 años. Estos recortes profundos, junto a los proyectados para 2025 y 2026, impulsaron la necesidad de comprender qué efectos podría generar tal estrategia a en comunidades de todo el mundo.

"Nuestros análisis muestran que la asistencia para el desarrollo es una de las intervenciones de salud global disponibles más efectivas. Durante las últimas dos décadas, ha salvado una cantidad extraordinaria de vidas y ha fortalecido sistemas de salud y estados del bienestar frágiles. Retirar este apoyo ahora no solo revertiría avances logrados con gran esfuerzo, sino que se traduciría directamente en millones de muertes evitables de adultos y niños en los próximos años. Las decisiones presupuestarias que tomen hoy los países donantes tendrán consecuencias irreversibles para millones de personas durante años", afirmó Davide Rasella, coordinador del estudio, profesor investigador ICREA en ISGlobal y en el Instituto Brasileño de Salud Colectiva.

Millones de vidas más en riesgo:

Mientras los mayores donantes del mundo y otros países continúan recortando miles de millones en asistencia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proyecta que la AOD podría disminuir entre el 10% y 18% de 2024 a 2025. Para evaluar el impacto real de la AOD en los países analizados, y proyectar lo que podría suceder si los recortes actuales continúan o empeoran, ISGlobal —con apoyo de la Fundación Rockefeller y en asociación con su entidad afiliada, RF Catalytic Capital— examinó los últimos 20 años de datos de ayuda al desarrollo (2002–2021) en 93 países, donde viven 6.300 millones de personas. De los cuales, doce pertenecen a América Latina.

"América Latina presenta realidades muy diversas, y este análisis resalta las distintas necesidades de los países de la región. Sin embargo, todos comparten un riesgo común: perder los avances que han tomado décadas en construirse. Por eso estamos comprometidos, junto con aliados y socios locales, en apoyar soluciones que protejan vidas y fortalezcan los sistemas de salud en beneficio de las personas, especialmente las más vulnerables", dijo Lyana Latorre, vicepresidenta para América Latina y el Caribe de la Fundación Rockefeller.

El estudio, revisado por pares y publicado en The Lancet Global Health,, "El impacto de dos décadas de asistencia humanitaria y para el desarrollo, y las consecuencias proyectadas en mortalidad de los recortes actuales hasta 2030: evaluación retrospectiva y análisis de proyección" modela dos escenarios para el período 2025–2030:

Escenario de recortes moderados. Con una reducción anual del 10,6% (correspondiente al promedio de reducción de los últimos dos años, 2024–2025), estos recortes podrían provocar 9,4 millones de muertes evitables, incluyendo 2,5 millones de niños menores de cinco años.

Escenario de recortes severos. Tomando como base los 32.000 millones de dólares (15,1%) en recortes a la AOD de 2024 a 2025, y con las reducciones continuando y agravándose hasta el final de esta década, se podría causar la muerte de más de 22,6 millones de personas, incluidos 5,4 millones de niños menores de cinco años. Esos 22 millones equivalen, aproximadamente, a las poblaciones de Ciudad de México, Daca, São Paulo, El Cairo o Mumbai; la población combinada del área metropolitana de Barcelona, París y Londres; o la población total del estado de Florida.

Los investigadores de ISGlobal aplicaron un marco metodológico consistente que integra datos longitudinales de panel con modelos validados de microsimulación a nivel de país, para cuantificar las consecuencias sanitarias de las reducciones de financiamiento en todos los países contribuyentes de la OCDE. Como resultado, el estudio también demuestra que los niveles más altos de ayuda al desarrollo en los 93 países analizados entre 2002 y 2021 contribuyeron a:

Disminuir la mortalidad por todas las causas un 23%.

Reducir la mortalidad infantil un 39%.

Reducir las tasas de mortalidad por VIH/SIDA (70%), deficiencias nutricionales (56%), malaria (56%), enfermedades diarreicas (55%) y enfermedades tropicales desatendidas (54%).

Fortalecer sistemas de salud y apoyar esfuerzos de control y erradicación de enfermedades.

Mejorar la preparación ante brotes y epidemias.

También advierte que al menos tres de cada cuatro personas en el planeta viven en países donde las últimas dos décadas de avances en desarrollo podrían revertirse por los recortes; el progreso frente a la erradicación enfermedades podría desaparecer y pueden ocurrir pérdidas de vida evitables.

Los países analizados en este estudio incluyen:

38 países en África subsahariana:

Angola, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malaui, Malí, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue.

21 países en Asia:

Afganistán, Azerbaiyán, Bangladés, Camboya, China, India, Indonesia, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Malasia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Uzbekistán y Vietnam.

12 países en América Latina:

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.

12 países en Medio Oriente y el Norte de África:

Argelia, Yibuti, Egipto, Irán, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez y Turquía.

10 países en Europa:

Albania, Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia y Ucrania.

Como resultado de los recortes severos ya realizados y proyectados a la AOD, la Fundación Rockefeller está impulsando su trabajo basado en misión en todo el mundo —con un enfoque en África subsahariana— para identificar soluciones lideradas por cada país que permitan maximizar cada dólar de ayuda restante y estimular nuevas inversiones. Este trabajo, junto con la investigación de ISGlobal, cuenta con respaldo de la iniciativa Build the Shared Future, mediante la cual esta organización filantrópica de 113 años busca inspirar e informar la cooperación global y el trabajo de desarrollo internacional para responder a los desafíos del siglo XXI.

Los investigadores de ISGlobal —institución con sede en Barcelona respaldada por la Fundación "la Caixa"—, junto con el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) en Brasil, el Centro de Investigación en Salud de Manhiça (CISM) en Mozambique y el Instituto Nacional de Salud (INS), enviaron este informe a The Lancet Global Health el 18 de noviembre de 2025.

Este estudio se basa en una investigación liderada por ISGlobal publicada el año pasado, que concluyó que el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por sí solo podría provocar más de 14 millones de muertes evitables adicionales para 2030. Ambos análisis aplicaron el mismo marco metodológico, integrando datos longitudinales de panel con modelos validados de microsimulación a nivel país, para cuantificar las consecuencias sanitarias de las reducciones de financiamiento. Mientras que el estudio sobre USAID se centró en un único donante, el nuevo análisis abarca a todos los contribuyentes de la OCDE, proporcionando una evaluación integral del impacto del recorte de la ayuda global en la mortalidad.

Para más información y descargar el estudio de ISGlobal, visite:

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(26)00008-2/fulltext.

Acerca del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)

El Instituto de Salud Global de Barcelona, ISGlobal, es fruto de una alianza innovadora entre la Fundación "la Caixa", instituciones académicas y organismos gubernamentales para contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional en la atención de los desafíos en salud global. ISGlobal es un centro consolidado de excelencia en investigación que se ha desarrollado a partir de trabajos iniciados en el ámbito de la atención sanitaria por el Hospital Clínic y el Parc de Salut MAR, y en el ámbito académico por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Su modelo de trabajo se basa en la generación de conocimiento científico mediante programas y grupos de investigación, y en su traducción a través de las áreas de educación y formación, así como análisis y desarrollo global. Su objetivo final es ayudar a cerrar las brechas en desigualdades de salud entre y dentro de distintas regiones del mundo. Para más información, visite: www.isglobal.org.

Acerca de la Fundación Rockefeller (Rockefeller Foundation)

Con una inversión de 30.000 millones de dólares durante los últimos 113 años para promover el bienestar de la humanidad, The Rockefeller Foundation es una filantropía pionera construida sobre alianzas poco convencionales y soluciones innovadoras que generan resultados medibles para las personas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Aprovechamos avances científicos, inteligencia artificial y nuevas tecnologías para realizar apuestas importantes en energía, alimentación, salud y finanzas, incluyendo nuestro brazo filantrópico, RF Catalytic Capital (RFCC).

Para más información, suscríbase a nuestro boletín en: www.rockefellerfoundation.org/subscribe

