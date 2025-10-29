DRUO asegura el financiamiento inicial liderado por GPT Ventures para escalar la red de pagos de débito directo

DRUO es una red mundial de pagos de débito directo que permite a las empresas aceptar pagos directamente desde cuentas bancarias.

La empresa conecta a 10.000 instituciones financieras y presta servicios a casi 1 millón de usuarios en Estados Unidos y América Latina.

La ronda inicial liderada por Global PayTech Ventures posiciona a DRUO para expandirse a más de 30 países en 2026 e impulsar una mayor adopción por parte de los usuarios.

MIAMI, Oct. 28, 2025 /PRNewswire/ -- El método de pago mundial de débito directo DRUO obtuvo financiamiento inicial para ampliar su red mundial patentada y aumentar la disponibilidad del servicio para más comerciantes y usuarios finales. La ronda fue liderada por Global PayTech Ventures (GPT) y marca un momento histórico en el rápido crecimiento de DRUO, lo que posiciona a la potencia con sede en Miami para expandir su red a varios países en 2026.

A pesar de la innovación moderna, la infraestructura mundial de pagos todavía se basa en sistemas complejos de 50 años de antigüedad. Con hasta 12 intermediarios involucrados en cada transacción, las personas y las empresas se ven obligadas a renunciar del 3 al 5 % de sus ingresos en comisiones mientras se enfrentan a riesgos de fraude y problemas operativos. Pero el costo real es la exclusión: la complejidad y las tarifas limitan el acceso al sistema de pago mundial para miles de millones de empresas y consumidores.

La red de débito global patentada de DRUO permite a las empresas aceptar pagos directamente desde cuentas bancarias, incluso a nivel internacional. Al conectarse directamente con las instituciones financieras, esta nueva infraestructura reduce sustancialmente los costos de transacción al 0,5 %, mejora la protección contra el fraude hasta 25 veces en comparación con los sistemas de pull payment (débito automático autorizado por el cliente) tradicionales y amplía la cobertura a cualquier cliente con una cuenta bancaria.

"Damos al mundo una forma radicalmente mejor para que las empresas acepten pagos", afirma el director ejecutivo de DRUO, Alejandro Pinzón. "Eliminamos casi una docena de intermediarios y construimos un nuevo sistema para reemplazar un proceso anticuado. DRUO ofrece a los comerciantes lo que nunca tuvieron: pagos seguros y casi gratuitos. Ahora funciona con más de mil millones de cuentas bancarias".

DRUO ya es el método de pago preferido por casi 1 millón de usuarios finales en varios países, incluidos Estados Unidos, México, Colombia y Perú. Su red patentada permite cargos directos a más de 1.000 millones de cuentas bancarias en aproximadamente 10.000 instituciones financieras. En septiembre, DRUO alcanzó aproximadamente 294 millones de dólares en volumen total de transacciones procesadas desde su lanzamiento en 2022, incluidos 57,8 millones de dólares solo en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 188 %.

La creciente demanda de DRUO se basa en su solución innovadora para una brecha fundamental en el sistema de pagos mundial: la capacidad de hacer cargos a cualquier cuenta bancaria directamente, incluso a nivel internacional. Aunque esta capacidad debe ser elemental, no ha estado disponible previamente a escala. DRUO es el primero en hacer realidad los pagos mundiales de débito directo. Al eliminar las tarifas, el fraude y la complejidad de la ecuación, DRUO hace que las empresas sean más rentables de la noche a la mañana.

El compromiso de DRUO de impulsar el crecimiento económico mediante la evolución del mercado de aceptación de pagos, junto con su expansión mundial planificada, recientemente captó la atención de Global Paytech Ventures, que lideró la ronda semilla.

"La red de débito directo de DRUO crea una nueva categoría en el sistema de pagos mundial", señala Javier Pérez, fundador y socio gerente de GPT y ex presidente de Mastercard Europa y América Latina. "Al eliminar la fricción asociada con el cobro directo a las cuentas bancarias, DRUO reduce la complejidad y el costo de aceptar pagos. La red de extremo a extremo de DRUO impulsa cada paso del proceso de pago, lo que garantiza transacciones más seguras y rápidas para todos. La brillantez de DRUO radica en su absoluta simplicidad: acceso directo y seguro a la fuente de fondos".

Se espera que DRUO esté disponible en Europa en 2026 a medida que continúa expandiendo su red mundial. El financiamiento inicial se invertirá principalmente en la construcción de la infraestructura mundial de DRUO y en acelerar el acceso a DRUO tanto para los comerciantes como para los consumidores. "La asociación con GPT es tanto un facilitador como una validación de nuestra visión para redefinir los pagos mundiales. Su experiencia en el ecosistema de tecnologías de pagos y su alcance mundial los convierten en el socio perfecto para esta próxima etapa", agregó Alejandro Pinzón.

Acerca de DRUO

DRUO es un método de pago de débito directo que permite a las empresas recibir pagos directamente de cuentas bancarias. La red de débito internacional patentada de la empresa permite a los comerciantes aceptar pagos de 3 veces más clientes, al tiempo que reduce sustancialmente las tarifas incurridas y el riesgo de fraude. DRUO crea la columna vertebral de un nuevo ecosistema financiero inclusivo que está diseñado para impulsar el comercio mundial.

Acerca de Global Paytech Ventures

Global PayTech Ventures (GPT) es una empresa de capital de riesgo centrada en plataformas de tecnologías de pagos innovadoras con potencial a nivel mundial. Fundada y dirigida por Javier Pérez, ex presidente de Mastercard Europa y América Latina, junto con sus hijos Daniel y Kristofer Pérez, GPT aporta una experiencia sin precedentes en la industria y una poderosa red para ayudar a las empresas de pagos de próxima generación a escalar en todo el mundo.

