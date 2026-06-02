DUOS Wynwood lanza la venta de sus unidades y presenta un nuevo concepto de hospitalidad que combina la propiedad privada con alquileres flexibles en pleno distrito artí stico de Miami

Ubicado en 335 NW 28th Street, en el corazón del Wynwood Arts District, el proyecto ofrece unidades de lujo que van desde estudios hasta dos dormitorios, con precios desde USD 500.000 y por encima del milló n de d ó lares. El inicio de obras est á previsto para fines de 2026 y la entrega para principios de 2028.

" DUOS Wynwood nace de una lectura clara del cambio en cómo la gente viaja, trabaja y disfruta de sus vacaciones ," afirm ó Federico Gagliardo, CEO y Fundador de Vitrium Capital. " Cada vez más compañías globales se está n instalando en Wynwood — Amazon, Spotify, Gemini, Sony Music y PwC, entre otras — y nosotros le ofrecemos al comprador una propuesta poco común: las ventajas de ser dueño combinada con la flexibilidad del alquiler temporario, en uno de los barrios má s demandados de Miami . "

Con estudios y unidades de uno y dos dormitorios de entre 400 y 900 sq ft (aproximadamente 37 a 84 m²), DUOS Wynwood propone una flexibilidad y un nivel de confort pensados tanto para estadí as cortas como para permanencias m ás largas, en un formato que ni Airbnb ni los hoteles tradicionales pueden igualar. La arquitectura, a cargo de la prestigiosa firma MKDA, se combina con interiores de AvroKo , estudio internacional de dise ño hotelero reconocido por proyectos como 1 Hotel Central Park , para dar forma a un condominio de hospitalidad de inspiración modernista, donde el minimalismo arquitectónico convive con colores y texturas de fuerte personalidad.

AvroKo se inspir ó en la identidad creativa de Wynwood y, a la vez, en las expectativas del público internacional que hoy elige Miami. A trav é s del cruce entre arquitectura, marca y narrativa, el estudio dio forma a una experiencia que equilibra flexibilidad y un fuerte sentido de pertenencia al lugar, en espacios cuidadosamente diseñ ados.

DUOS est á pensado para que el hu é sped llegue y entre directamente en su agenda , de trabajo, ocio o ambas , con amenities preparados para estilos de vida modernos. Entre los espacios se destacan un paseo de acceso parquizado, un lobby-lounge intervenido con arte, una cafetería, un gimnasio y áreas de coworking dedicadas, con cabinas privadas para videollamadas con aislación acústica y una sala de reuniones equipada. Murales site-specific y tecnología integrada de seguridad y lifestyle complementan la experiencia, mientras que los 3.000 sq ft (unos 280 m²) de locales comerciales en planta baja, pensados para gastronomía, le aportan al edificio una presencia urbana activa.

El equipo detrás de DUOS Wynwood combina socios con un profundo conocimiento del desarrollo y del mercado, con d é cadas de trayectoria en proyectos residenciales y de hospitalidad en Miami, Italia y Sudam é rica. Vitrium Capital ha desarrollado y gestionado proyectos residenciales y de uso mixto a lo largo de toda Am é rica durante 20 a ñ os; Wave Group Development aporta m á s de 30 a ños de experiencia en residenciales de lujo y hoteles boutique en Miami; y Zambala Luxury Apartments suma experiencia operativa y de diseño en apartamentos de orientación hotelera, con reconocimientos internacionales que incluyen su selección por delegaciones olímpicas y su inclusión en la City Guide de Milá n de Louis Vuitton.

La comercialización está a cargo en exclusiva de Brown Harris Stevens Development Marketing y Brown Harris Stevens Miami, con Morgan Blittner liderando las ventas. El proyecto cuenta ademá s con un sales center presencial en la oficina Continuum de Brown Harris Stevens Miami, en Miami Beach (40 South Pointe Drive, Suite 110).

" Para los compradores que buscan acceso al mercado inmobiliario de Miami orientado a la hospitalidad, DUOS es una propuesta diferente , " señaló Morgan Blittner, de Brown Harris Stevens Miami. " Hay una demanda creciente por activos llave en mano en barrios caminables y de uso mixto como Wynwood. DUOS responde a esa demanda con diseño, con unidades completamente amobladas y con una operación gestionada profesionalmente, a un precio competitivo y en un formato aut é nticamente turn-key que lo distingue del resto del mercado . "

Para m ás informació n, visit á duoswynwood.com o segu í a @duoswynwood en Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993411/Duos_Wynwood_Exterior_Hero.jpg

FUENTE DUOS Wynwood