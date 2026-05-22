Edifier M90: sistema de audio mejorado de 100W con HDMI eARC y Hi-Res Audio

Con diseño compacto, salida total de 100W RMS, conectividad HDMI eARC y sonido de alta resolución, la M90 ofrece una experiencia de audio inmersiva y versátil para escritorios, televisores y configuraciones modernas de entretenimiento en el hogar.

LA CIUDAD DE MÉXICO, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Edifier, líder global en audio, presentó la M90 como la evolución de su línea de bocinas compactas, abriendo una nueva etapa para la marca en el audio para entretenimiento en el hogar.

La M90 es un sistema compacto de bocinas activas para audio de alta resolución, ideal para escritorios, estanterías y configuraciones de TV gracias a su conectividad y desempeño.

Diseñada para elevar la experiencia auditiva diaria, integra HDMI eARC para una conexión fluida y de baja latencia con televisores, computadoras y plataformas de streaming. Su potencia biamplificada total de 100W incorpora drivers de medios-graves de aluminio de 4 pulgadas y tweeters de cúpula de seda de 1 pulgada, logrando un sonido potente, balanceado y de alta fidelidad en estéreo.

Diseño compacto y sonido inmersivo

Con dimensiones de 133 mm×212 mm×225 mm por bocina, la M90 se adapta fácilmente a escritorios, estanterías o salas. Cuenta con certificaciones Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless, asegurando alta claridad y detalle.

Desempeño acústico y audio de alta resolución

Integra amplificadores duales Class-D de alta eficiencia en cada unidad, ofreciendo 100W RMS con bajos potentes, medios detallados y agudos definidos. Además, incorpora procesamiento digital de señal de 24-bit/96kHz y conversión analógica a digital de alta resolución para una reproducción fiel y detallada.

Conectividad versátil y control intuitivo

La M90 integra entradas HDMI eARC, Optical, USB-C y AUX. También incorpora Bluetooth 6.0 con soporte LDAC para audio de alta resolución hasta 990 kbps, además de conexión multipunto mediante la app EDIFIER ConneX.

El puerto SUB OUT permite conectar un subwoofer externo para frecuencias más profundas. Incluye control remoto 2.4 GHz, perilla integrada y HDMI CEC para controlar encendido, volumen y mute desde el control del TV.

Precio y disponibilidad

La Edifier M90 está disponible por MXN 7,990 en Amazon.com.

Acerca de Edifier

Edifier se especializa en el diseño y fabricación de soluciones de audio premium. Fundada en 1996, con sede en Beijing, China, ofrece sistemas de audio para entretenimiento personal y uso profesional. Reconocida por su innovación en tecnología acústica, diseño y altos estándares de manufactura, es uno de los principales innovadores en electrónica de audio.

Más información en www.edifier.com.mx

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2986078/Edifier_M90_Black.jpg

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FUENTE Edifier