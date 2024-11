EDP Renewables Norte América hace una alianza con UNFPA México para reducir el embarazo adolescente en México

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) México y EDP Renewables North América LLC ( EDPR NA ) unieron fuerzas en una colaboración revolucionaria para apoyar el Fondo de Impacto Social ¡Yo Decido!. Este fondo innovador tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad financiera de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) en México, una iniciativa crucial diseñada para empoderar a las juventudes mexicanas, expandir sus oportunidades y liberar su potencial.

A la ceremonia asistieron Sandhya Ganapathy, CEO de EDP Renewables North América junto con Catarina Furtado, Embajadora de la Buena Voluntad de UNFPA, su excelencia el embajador de Portugal en México, Manuel Carvalho, la Dra. Alanna Armitage, Representante del UNFPA en México, Mtra. Gabriela Rodríguez, Secretaria General del Consejo Nacional de Población, Circe Camacho, Alcaldesa de Xochimilco, y representantes de la Secretaría de Salud Federal y de la Ciudad de México, y de la Secretaría de las Mujeres.

"Cada hora una niña menor de 15 años da a luz en México, poniendo en peligro su salud y su potencial futuro. Las alianzas multi-sectoriales son esenciales para empoderar a las juventudes, reducir el embarazo en adolescentes, fortalecer comunidades y construir capital humano. El soporte financiero de EDPR North América al Fondo de Impacto Social ¡Yo Decido! de UNFPA México ejemplifica el poder de las alianzas públicas y privadas para crear un futuro más fuerte y próspero para las juventudes en México, tanto en la alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México como en todo el país", dijo la Dra. Alanna Armitage.

El compromiso del sector privado es esencial para lograr estos ambiciosos objetivos. La colaboración entre UNFPA México y EDPR NA no sólo empoderará a las adolescencias, sino que también les dará el conocimiento y las herramientas para acceder a servicios de salud adaptados para las juventudes, continuar su educación y perseguir sus sueños en áreas ilimitadas como: ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas- fortaleciendo sus oportunidades económicas e impactando positivamente a sus comunidades.

"Cada niña tiene derecho a la educación, a la salud y a la autodeterminación", añadió Sandhya Ganapathy, CEO de EDP Renewables North America. "Al empoderar a las adolescencias a través del Fondo de Impacto Social ¡Yo Decido!, estamos construyendo comunidades más fuertes, invirtiendo en personas mejor capacitadas para el trabajo de mañana y sentando las bases para un futuro vibrante, saludable y sostenible para la juventud en México".

A pesar de los más recientes avances, el embarazo adolescente en México sigue siendo una preocupación apremiante con importantes consecuencias socioeconómicas. La Tasa Específica de Fecundidad en adolescentes entre 15 y 19 años se sitúa en 53 por cada 1000 nacimientos, más del doble del promedio internacional. En Xochimilco esta cifra aumenta alarmantemente a 81 por cada 1000 nacimientos.

El impacto del embarazo adolescente va mucho más allá de las preocupaciones inmediatas de salud. A menudo genera un menor nivel educativo, menores oportunidades de empleos y menores ingresos a lo largo de toda la vida. Esto perpetúa ciclos de pobreza y exclusión social, y en ocasiones, se traduce en una de las principales causas de muerte de niñas adolescentes en México.

"Debemos de trabajar en unión todos los sectores para garantizar los derechos sexuales y reproductivos para que realmente puedan desarrollar su potencial", dijo Catarina Furtado, Embajadora de la Buena Voluntad de UNFPA. "Durante mi visita, tuve el privilegio de atestiguar de primera mano la importante labor que UNFPA y sus alianzas están realizando para brindar a las juventudes el conocimiento y los recursos necesarios para prevenir embarazos no deseados y así decidir sobre sus cuerpos y vidas. Las jóvenes que conocí durante mi visita a México me tocaron el corazón, me impresionaron con las historias de sus esperanzas sueños para el futuro; creo que les debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir en la realización de esos sueños garantizando vidas libres de violencia, de embarazos no deseados y de uniones tempranas".

Por su parte, la Alcaldía Xochimilco está comprometida con el bienestar de las niñas y adolescentes y apoya los derechos que promueven sus libertades y las empodera. Esta administración está comprometida a no dejar a nadie atrás, por ello se suma para reforzar la educación sexual en todas las familias de los barrios, colonias y pueblos de la demarcación. La información es clave para que las mujeres sepan que pueden acceder a servicios médicos amigables y gratuitos, y sobre todo que no están solas.

Además, estas acciones coordinadas ayudarán a disminuir la violencia que puedan sufrir estos sectores etarios en la zona sur de la Ciudad, no solo en Xochimilco, sino también a las alcaldía Tláhuac y Milpa Alta.

En 2022 un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estimó que el costo anual del embarazo adolescente en México excede 67 mil millones de pesos, un abrumador 0.29% del PIB del país. Estos son recursos que se podrían invertir en infraestructura y servicios críticos como hospitales, universidades, escuelas y carreteras.

La ceremonia de firma, celebrada en Xochimilco, alcaldía en la Ciudad de México, conmemora dos años de avances en el fortalecimiento de servicios esenciales para adolescentes. Estos incluyen el reforzamiento de servicios de salud sexual reproductiva, la ampliación en el acceso a una educación sexual integral, la implementación de estrategias comunitarias para la prevención de embarazos en las adolescencias. Estas iniciativas de impacto han cambiado positivamente la vida de casi 35,000 infancias y juventudes (la mitad de la población adolescente en Xochimilco de 10 a 19 años), junto con sus personas cuidadoras y educadoras.

Para más información consulte la página web del UNFPA en México: mexico.unfpa.org

Para solicitudes de prensa, contacte a:

Claudia Martínez, Coordinadora de la Unidad de Comunicación

Tel: +5255 1101 5508, cel:+5255 4522 4231

Facebook: UNFPA México

Instagram: @unfpamexico

Youtube: UNFPAMexico

Twitter: @UNFPAMexico

Sobre UNFPA

UNFPA es la agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva. La misión de UNFPA es crear un mundo en el que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean seguros y se aproveche el potencial de todos los jóvenes. UNFPA hace un llamado para lograr el cumpliento de los derechos reproductivos para todos y todas y apoya el acceso a una amplia gama de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar voluntaria, la atención de la salud materna y la educación completa sobre sexualidad.

Sobre el Fondo de Impacto Social ¡Yo Decido!, de UNFPA

¡Yo Decidido! Mi proyecto de vida con amor y responsabilidad es una alianza de múltiples partes interesadas y un mecanismo de financiamiento innovador que apoya la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) del gobierno mexicano. Al asociarse con gobiernos federales, estatales y locales; el sector privado; ONG; medios de comunicación y organizaciones internacionales; El nuevo fondo permitirá al UNFPA invertir en estrategias innovadoras y ampliar soluciones comprobadas que permitan que cada niña alcancen su máximo potencial, sin embarazos adolescentes. Para donar, contáctenos en [email protected] .

Sobre EDP Renewables North América

EDP Renewables North America LLC (EDPR NA), sus filiales y subsidiarias desarrollan, construyen, poseen y operan parques eólicos, parques solares y sistemas de almacenamiento de energía en toda América del Norte. Con sede en Houston, Texas, 61 parques eólicos, 18 parques solares y ocho oficinas regionales en toda América del Norte, EDPR NA ha desarrollado más de 11.200 megavatios (MW) y opera más de 10.200 MW de proyectos de energía renovable terrestre a escala de servicios públicos, de los cuales en México operan 566 MW con dos parques eólicos y un parque solar en los estados de Coahuila y Aguascalientes. Con más de 1,000 personas empleadas y un equipo altamente calificado EDPR NA tiene una capacidad demostrada para implementar proyectos en todo el continente.

Para obtener más información, visite www.edpr.com/north-america y síganos en LinkedIn

Contacto para medios: EDP Renewables North America

Tom Weirich

281-825-2771

[email protected]

FUENTE EDP Renewables North America