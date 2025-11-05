El 57 % de los profesionales de la comunicación usan IA para redactar comunicados de prensa: Informe global 2025 de PR Newswire

9 de cada 10 empresas incluyen multimedia en sus comunicados de prensa.

NUEVA YORK, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, PR Newswire publicó su Informe sobre el estado mundial de los comunicados de prensa en 2025, en el que se revelan cambios significativos en la forma en que los profesionales de las relaciones públicas utilizan la principal herramienta del sector, a medida que la IA transforma el ecosistema mediático y repercute en la forma en que los consumidores buscan información.

El informe anual, al que se puede acceder aquí, se basa en datos de encuestas realizadas a casi 1.000 profesionales de la comunicación de Norteamérica, EMEIA y APAC, además del análisis de más de 300.000 comunicados de prensa distribuidos a través de PR Newswire durante un periodo de 12 meses.

Principales conclusiones

Más de la mitad de las empresas a nivel mundial utilizan actualmente la IA generativa para redactar algunos componentes de sus comunicados de prensa.

9 de cada 10 empresas ahora incluyen siempre o a veces elementos multimedia, lo que destaca la importancia del contenido visual en la narrativa digital moderna.

El 93 % de los comunicadores en EE. UU. y el 91 % en EMEIA esperan enviar el mismo número o más comunicados de prensa el próximo año.

El 91 % de los comunicadores reutilizan el contenido de sus comunicados de prensa en otros canales, y el canal más utilizado para ello son las redes sociales.

El 57 % de los profesionales de la comunicación afirmaron que los comunicados de prensa han aumentado la visibilidad de su marca o sus productos.

Por qué es importante

A pesar de las predicciones sobre su declive, el comunicado de prensa está demostrando ser tan esencial como siempre en 2025 como fuente fiable específica para los motores de IA.

En un mundo en el que las salas de redacción consolidadas y las búsquedas basadas en IA están redefiniendo la forma en que se descubren las noticias, las marcas necesitan complementar su estrategia de distribución de comunicados de prensa con la amplificación multicanal (Multichannel Amplification™) del contenido de su marca.

La IA generativa está transformando las estrategias de relaciones públicas, lo que obliga a los comunicadores a pasar del SEO al GEO (optimización de motores generativos). En relación con esto, contar con contenido oportuno y relevante es fundamental para mantener una ventaja competitiva y garantizar la visibilidad del mensaje.

"En una época en la que la IA hace cada vez más difícil confiar en la autenticidad del contenido en línea, los comunicados de prensa, como fuente fiable y fechada de la información sobre las marcas, son más importantes que nunca", afirmó Matt Brown, presidente de PR Newswire. "Dado que los comunicados de prensa son muy citados por los modelos extensos de lenguaje (LLM), es esencial comprender cómo maximizar la visibilidad y el compromiso en el entorno actual de los comunicados de prensa".

"En respuesta a estos cambios en el mercado, recientemente lanzamos Amplify, una plataforma de distribución impulsada por IA que responde directamente a esta nueva realidad. A medida que evoluciona la comunicación corporativa, herramientas como Amplify redefinen la forma en que las marcas cuentan sus historias, controlan sus narrativas, miden su impacto y llegan a audiencias mundiales como nunca antes".

Para obtener más información sobre Amplify, visite: https://www.prnewswire.com/amplify-platform/

Acerca de PR Newswire

PR Newswire es el socio líder del sector en distribución de comunicados de prensa, con un alcance mundial sin igual de más de 500.000 salas de redacción, sitios web, fuentes directas, periodistas y personas influyentes, y está disponible en más de 170 países y 40 idiomas. Desde nuestras galardonadas ofertas de servicios de contenido, sala de redacción multimedia integrada y productos de micrositios, hasta el conjunto de servicios de relaciones con los inversionistas, herramientas de posicionamiento pagado y de intercambio en redes sociales, PR Newswire cuenta con un catálogo completo de soluciones para resolver los desafíos actuales a los que se enfrentan los equipos de relaciones públicas y comunicación. Durante 70 años, PR Newswire ha sido el destino preferido de las marcas para compartir sus noticias más importantes en todo el mundo.

