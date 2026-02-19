El Aeropuerto Internacional de Ezeiza implementa la plataforma de visibilidad de rampa con IA de Synaptic Aviation en todo el aeropuerto

BUENOS AIRES, 19 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) ha celebrado un acuerdo para implementar la plataforma de visibilidad de rampa impulsada por inteligencia artificial de Synaptic Aviation en todo el aeropuerto.

La implementación a nivel aeroportuario se produce tras un exitoso período de prueba de concepto (POC) de 90 días, durante el cual Synaptic Aviation trabajó en estrecha colaboración con el equipo de Ezeiza y las autoridades aeroportuarias de Argentina para definir el enfoque de implementación on-premises más seguro y eficiente desde el punto de vista cibernético. Synaptic Aviation adaptó su arquitectura de despliegue para cumplir con los requisitos operativos, de seguridad y de soberanía de datos de Ezeiza, dando como resultado un modelo escalable para la adopción de IA a largo plazo en entornos aeroportuarios críticos.

La implementación incluye más de 60 cámaras, que brindan visibilidad en tiempo real y continua de las operaciones de rampa y de las actividades de rotación de aeronaves. Esto permite a los equipos del aeropuerto monitorear hitos críticos, identificar desvíos en los procesos y aplicar información basada en datos para mejorar la seguridad operacional, la puntualidad y la eficiencia. La estrategia de implementación contempla que la información capturada por el sistema de Synaptic Aviation sea compartida con todas las aerolíneas y operadores de asistencia en tierra, promoviendo una gestión colaborativa y basada en datos de las operaciones en rampa.

Como uno de los primeros aeropuertos de América Latina en implementar una solución de IA para mejorar las operaciones de rampa a escala de todo el aeropuerto, Ezeiza ha desempeñado un rol de liderazgo en la definición de cómo la tecnología avanzada puede integrarse de manera segura y eficaz en las operaciones aeroportuarias.

La iniciativa fue llevada a cabo de manera conjunta por Luciano Verri (Gerente Corporativo de TI), Mariano Bonora (Gerente de TI, Ezeiza) y Pablo Quetglas (Gerente CCO, EZE). En conjunto, alinearon los requisitos operativos y de seguridad operacional, definieron métricas de evaluación y acompañaron la implementación, que demostró la viabilidad de utilizar analítica de video basada en IA, preservando la privacidad y garantizando el cumplimiento de la normativa argentina vigente.

"Durante todo este proyecto, la colaboración fue clave", afirmó Mariano Bonora. "Trabajando junto a organismos gubernamentales y a Synaptic Aviation, implementamos un modelo on-premises flexible que se alinea con los estándares de datos y seguridad de Argentina, al mismo tiempo que ofrece el rendimiento que necesitamos para gestionar un hub internacional de alta demanda. El resultado es un sistema que respalda nuestros objetivos de modernización y fortalece la confiabilidad de nuestras operaciones".

Este logro refleja el compromiso de Aeropuertos Argentina con la modernización a través de la tecnología y la colaboración entre sectores. Al integrar inteligencia artificial y visión por computadora en sus operaciones diarias, el aeropuerto está construyendo una base más eficiente y orientada a los datos para el crecimiento futuro.

"El enfoque innovador de Ezeiza marca un ejemplo sólido de cómo los aeropuertos pueden adoptar la IA de manera responsable y efectiva", señaló Sal Salman, Presidente de Synaptic Aviation. "Su liderazgo en el desarrollo de una implementación segura y gestionada localmente demuestra que la innovación y la soberanía de los datos pueden ir de la mano. Estamos orgullosos de haber trabajado junto a ellos en un modelo que equilibra rendimiento en tiempo real, seguridad y adaptabilidad".

A medida que los aeropuertos de América Latina recurren cada vez más a la inteligencia artificial y la visión por computadora para modernizar sus operaciones, Ezeiza se posiciona entre un número creciente de hubs globales que implementan la plataforma de Synaptic Aviation para mejorar la seguridad operacional, la eficiencia y la conciencia situacional.

Este hito amplía la presencia global de Synaptic Aviation, brindando soporte a aeropuertos y aerolíneas en América del Norte, Europa, Asia y América Latina.

Sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE)

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza (https://www.aeropuertosargentina.com/en/EZE) es la principal y más importante puerta de entrada internacional de la Argentina, y opera como el principal hub para los viajes aéreos internacionales hacia y desde Buenos Aires. Operado por Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (AARG), Ezeiza da servicio a más de 12 millones de pasajeros por año y conecta al país con los principales destinos de América, Europa y otras regiones. El aeropuerto continúa invirtiendo en iniciativas de modernización y transformación digital que mejoran la eficiencia, la seguridad operacional y la experiencia general del pasajero.

Ezeiza es además la principal terminal internacional dentro de la red de 35 aeropuertos de Aeropuertos Argentina. Su ubicación estratégica en el Gran Buenos Aires lo posiciona como el principal hub para vuelos internacionales de larga distancia y conexiones regionales. En 2024, Ezeiza gestionó aproximadamente 12 millones de pasajeros, lo que representa alrededor del 27 % de los 42,2 millones de pasajeros totales administrados por Aeropuertos Argentina, destacando su rol crítico en el tráfico internacional y su significativa contribución al volumen total de la compañía.

Esta terminal opera un promedio de 204 vuelos diarios, trabaja con 32 aerolíneas de pasajeros, 15 aerolíneas de carga, y cuenta con 36 rutas internacionales y 26 rutas domésticas.

Sobre Synaptic Aviation, Inc.

Synaptic Aviation, Inc. (www.synapticaviation.com) es una empresa con sede en Miami y líder en el desarrollo de software de inteligencia artificial y visión por computadora diseñado para transformar las operaciones de rampa aeroportuaria y mejorar la seguridad operacional, la eficiencia y la sostenibilidad en la aviación. Mediante el uso de tecnología avanzada para optimizar servicios en tierra para aeronaves, tiempos de rotación y la toma de decisiones operativas conocidas como ground handling, Synaptic Aviation ayuda a aeropuertos y aerolíneas de todo el mundo a mejorar su desempeño y reducir costos. La compañía está comprometida con la innovación y la colaboración, ofreciendo software inteligente que impulsa un ecosistema aeronáutico más seguro, conectado y sostenible.

Contactos de prensa

Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE)

Aeropuertos Argentina

[email protected]

(+54 11) 3987 4150

Synaptic Aviation, Inc.

Cortney Toffoletto (Ferretti)

Marketing Director, Synaptic Aviation

[email protected]

(844) 505-4496

