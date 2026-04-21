El análisis de Warehouse on Wheels (WOW) revela un 81 % de retorno de la inversión: los remolques de almacenamiento móvil interrumpen el modelo tradicional de bienes raíces industriales

CRESTVIEW HILLS, Kentucky, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- (WOW) publicó un análisis de beneficios económicos (EBA) histórico que confirma que las empresas están logrando un retorno de la inversión promedio del 81 % al pasar del almacenamiento tradicional de arrendamiento fijo a una "capa de almacenamiento flexible" impulsada por remolques móviles. El estudio analizó los datos de 14 clientes representativos en los sectores de fabricación de automóviles, comercio minorista y 3PL.

El caso financiero: convertir la responsabilidad en agilidad

El análisis de beneficios económicos de WOW comparó las estructuras de costos de los arrendamientos industriales tradicionales con las soluciones de almacenamiento móvil, encontrando que la entidad agregada analizada ahorró $ 2.6 millones en cinco años.

Ahorros directos de arrendamiento: los arrendamientos de almacenes tradicionales promediaron $ 11.05 por pie cuadrado , mientras que los remolques de almacenamiento WOW cuestan solo $ 6.64 por pie cuadrado , una reducción del 39.9 % en los costos de ocupación base.

los arrendamientos de almacenes tradicionales promediaron , mientras que los remolques de almacenamiento WOW cuestan solo , una en los costos de ocupación base. Mitigación triple neta (NNN): los usuarios obtuvieron $ 1.4 millones en ahorros al eliminar los gastos tradicionales de mantenimiento, impuestos y seguros, que promedian $ 3.00 por pie cuadrado en instalaciones fijas, pero son menos de $ 1.00 para remolques WOW.

El WOW EBA completo está disponible en warehouseonwheels.com/resources/economic-benefit-analysis-playbook/

Recuperación del "Almacén Subterráneo"

"Quedarse sin espacio es lo peor que le puede pasar a un gerente de DC. Las caídas de productividad, los riesgos de seguridad aumentan y los cráteres de moral. Ofrecemos una "válvula de alivio de presión". No solo alquilamos remolques; vendemos flexibilidad. Le estamos dando a los operadores una forma de escenificar el desbordamiento fuera de sus cuatro paredes. Es simple. Inteligente. Almacenamiento."

— John Brooks, director ejecutivo de Warehouse on Wheels

Obteniendo espacio donde lo necesita, los remolques de altura de muelle de Fast

Warehouse on Wheels se despliegan en 24 a 48 horas, integrándose con las instalaciones existentes sin soluciones alternativas.

Hallazgos clave sobre la agilidad estratégica:

Conversión de CapEx a OpEx: los alquileres mensuales permiten a las empresas pagar solo por el espacio que necesitan.

los alquileres mensuales permiten a las empresas pagar solo por el espacio que necesitan. Eficiencia en el sitio: el almacenamiento móvil elimina la carga de las tarifas de manejo de 3PL y los costos de transporte fuera del sitio.

el almacenamiento móvil elimina la carga de las tarifas de manejo de 3PL y los costos de transporte fuera del sitio. Modelo de servicio: El modelo Warehouse on Wheels prioriza a los tomadores de decisiones locales y una promesa de "no llamar al centro", brindando el servicio Ritz-Carlton a un precio de Hampton Inn.

Acerca de Warehouse on Wheels (WOW)

Warehouse on Wheels (WOW) es el principal proveedor de remolques de almacenamiento móvil bajo demanda en EE. UU., Canadá y México. Warehouse on Wheels fue fundada en 2017 y opera una flota de más de 36 000 remolques en más de 40 ubicaciones.

Para más información, visite warehouseonwheels.com.

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FUENTE Warehouse On Wheels