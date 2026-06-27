Como Patrocinador Oficial de los tableros de cambios de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Rexona hizo posible una sustitución única para que un aficionado pudiera vivir el torneo en casa.

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Por primera vez en una generación, los aficionados mexicanos tendrán la oportunidad de ver a su selección competir en casa durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“EL CEPILLO” PERALTA CUBRE EL TURNO DE UN AFICIONADO PARA QUE NO SE PERDIERA EL MÉXICO VS. CHEQUIA

Sin embargo, muchos deberán trabajar durante los partidos. Una nueva investigación de Rexona, marca líder en desodorantes y antitranspirantes, revela que el 60% de los aficionados mexicanos encuestados espera perderse, al menos, un partido del torneo debido a compromisos personales y laborales. Esto refleja el balance que enfrentarán durante el evento deportivo más importante del verano, entre sus responsabilidades cotidianas y su pasión por el fútbol.

Juanito Durán era uno de ellos. Antes del último partido de la fase de grupos de México, Rexona detectó una publicación en su cuenta de Instagram en la que expresaba su frustración por perderse otro encuentro de la selección.

Rexona, fiel a su compromiso de no fallarle a los aficionados, se unió con la leyenda del fútbol mexicano Oribe 'El Cepillo' Peralta para cubrir el turno de Durán, de 25 años, chef y aficionado de toda la vida, y así darle la oportunidad de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en su propia ciudad.

Al final, algunos de los momentos más memorables del torneo provienen de quienes entran de cambio y en esta ocasión esa sustitución permitió que un aficionado no se perdiera un momento importante. Peralta tomó su lugar en el restaurante "Las Tlayudas", lo que permitió que Juanito cambiara el trabajo por un asiento en el icónico Estadio Ciudad de México al sur de la capital.

"Como jugador que representó a México en la Copa Mundial de la FIFA™ conozco el orgullo y la presión que implica portar la camiseta del país en un escenario global. Lo que no había vivido hasta ahora es el orgullo y la presión de millones de personas que trabajan detrás de escena para hacer posible este torneo", comentó Peralta.

"Desde quienes trabajan en el sector de la hospitalidad hasta conductores, médicos y enfermeras, muchas de las personas que mantienen en marcha la Copa Mundial de la FIFA 2026™ suelen perderse la oportunidad de vivirla. Fue un honor cubrir el turno de Juanito y ayudarle a formar parte de un momento único. Aunque después de un día en el trabajo, queda claro que mis habilidades están mejor en la cancha", agregó.

La investigación de Rexona también encontró que el 79% de los aficionados encuestados ha dejado pasar momentos deportivos importantes debido a compromisos personales.

Aun así, la afición tiene claro que quiere ser parte del torneo. El 90% considera importante ver a su selección jugar en casa y el 60% planea ajustar sus horarios laborales para no perderse partidos clave. Incluso, el 88% celebraría tener a alguien que cubra su lugar para poder disfrutar del torneo.

"El fútbol tiene la capacidad de unir a las personas, pero cuando el torneo llega a tu país no todos pueden vivirlo. Nos pareció una gran oportunidad aprovechar nuestro rol como Patrocinador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, junto con los icónicos tableros de cambios, para permitir que un aficionado salga de su turno y entre al partido", señaló Ben Curtis, vicepresidente Global de Marca de Rexona.

"Durante más de 120 años, Rexona ha trabajado con el compromiso de no fallarte. Esta fue una oportunidad para llevar esa promesa a la vida con una sustitución única", agregó Ben Curtis, vicepresidente Global de Marca de Rexona.

Esta activación forma parte de la estrategia integral de Rexona rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la cual busca destacar la naturaleza impredecible del torneo y encontrar oportunidades para reconocer a los aficionados, jugadores y comunidades que hacen posible el evento más importante del fútbol.

Para conocer la historia de Juanito y ver la sustitución de Peralta, visita este enlace de Youtube.

Metodología de la investigación: Estudio realizado por Edelman Intelligence entre 2,000 aficionados al fútbol en México, mayores de 18 años, del 15 al 18 de junio de 2026.

Contact: Florencia Robledo, [email protected]

FUENTE Rexona