El conocimiento médico también debe ser accesible: DKT LATAM Norte apuesta por la capacitación gratuita con "DKT Academy"

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La medicina evoluciona constantemente y la anticoncepción no es la excepción. Nuevas tecnologías, métodos anticonceptivos, evidencia clínica y actualizaciones en los criterios para su elección y uso hacen de la educación médica continua una necesidad para brindar una atención cada vez más segura, actualizada y basada en evidencia.

En este escenario, DKT LATAM Norte parte de una premisa fundamental: ampliar el acceso a la salud sexual y reproductiva no depende únicamente de contar con métodos y tecnologías innovadoras, sino también de garantizar que los profesionales de la salud que orientan a las personas en sus decisiones cuenten con conocimiento actualizado y herramientas para incorporarlo a su práctica clínica.

Con esta visión surge DKT Academy, una plataforma digital de capacitación médica continua, completamente gratuita, que busca democratizar el acceso al conocimiento especializado y eliminar algunas de las principales barreras de la formación tradicional: la distancia, los horarios y los costos.

Disponible en línea y bajo demanda, DKT Academy permite que profesionales de la salud de México, Centroamérica y otros países de la región puedan mantenerse actualizados desde cualquier lugar y a su propio ritmo, de la mano de médicos y especialistas con reconocida experiencia internacional en anticoncepción y salud sexual y reproductiva.

DKT Academy reúne contenidos especializados que responden a situaciones y necesidades presentes en la práctica médica. Actualmente, su oferta educativa aborda temas como las diferencias entre el dispositivo intrauterino (DIU) y el sistema intrauterino (SIU), técnicas de inserción de dispositivos intrauterinos, anticoncepción de emergencia e implantes anticonceptivos, además de contenidos especializados relacionados con evacuación uterina segura, mifepristona y misoprostol, aspiración manual endouterina (AMEU), manejo del dolor y procesamiento de equipos.

El propósito va más allá de concentrar información en una plataforma. DKT Academy busca acercar los avances científicos y las nuevas tecnologías a quienes están frente a las y los pacientes, facilitando que el conocimiento pueda traducirse en una mejor orientación, en la selección de alternativas anticonceptivas y una atención clínica de mayor calidad.

De esta manera, la actualización profesional deja de depender exclusivamente de la posibilidad de asistir a un congreso, trasladarse a otra ciudad o ajustarse a un horario determinado. El conocimiento viaja hasta donde se encuentra el profesional de la salud.

"Capacitar a quienes cuidan también genera impacto. Con DKT Academy estamos abriendo un nuevo capítulo en la formación médica. No se trata solamente de videos, sino de brindar acceso universal al conocimiento especializado, sin barreras geográficas ni económicas. Queremos que los profesionales de la salud se mantengan actualizados y así transformar la vida de sus pacientes", señaló Denisse Beltrán, Directora de Marketing de DKT LATAM Norte.

Esta apuesta forma parte de una visión más amplia de DKT: fortalecer no solo el acceso a productos y servicios de salud sexual y reproductiva, sino también las capacidades de quienes los prescriben, colocan, administran y acompañan a las personas durante su atención.

Durante 2025, DKT International reportó haber capacitado y brindado actualización técnica a aproximadamente 915,900 profesionales de la salud, entre médicos, personal de enfermería, parteras, farmacéuticos y asistentes de farmacia en los países donde opera.

Este alcance refleja la importancia que DKT, otorga a la formación médica como una herramienta para multiplicar el impacto. Cada profesional actualizado puede trasladar ese conocimiento a cientos de consultas, decisiones clínicas y pacientes a lo largo de su práctica.

Con DKT Academy, DKT LATAM Norte lleva esta visión al entorno digital, construyendo un espacio donde especialistas de distintas regiones puedan acceder a conocimiento científico y conocer nuevas tecnologías y prácticas en anticoncepción, independientemente de dónde se encuentren.

Porque cuando la medicina avanza, el conocimiento también debe hacerlo. Y hacerlo accesible permite que la innovación no permanezca únicamente en la evidencia científica, sino que llegue a la consulta y se traduzca en mejores decisiones y una atención más segura e informada.

DKT Academy está disponible de manera gratuita para profesionales de la salud. Para conocer los contenidos, crear una cuenta y comenzar la capacitación, visita DKT Academy.

Sobre DKT International

DKT International, a través de su filial DKT Latam Norte, es una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la salud sexual y reproductiva mediante estrategias de mercadeo social, educación y distribución accesible de productos anticonceptivos y de evacuación uterina segura. Su misión es garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con libertad, información y seguridad.

Redes y contacto:

www.dktlatamnorte.com

Instagram: @dkt.latam

Facebook: DKT México

TIK TOK: @dkt.mexico

WhatsApp: 55 78769959

FUENTE DKT