TAIYUAN, China, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Una nueva serie documental china en cinco partes reexamina a Lord Guan (Guan Yu), el guerrero del siglo III, no como una reliquia del pasado sino como una figura cuya influencia aún define la forma de pensar de los jóvenes de todo el mundo acerca de la lealtad, el honor y la identidad. "Tales of Guan Yu" (Historias de Guan Yu), producido por Shanxi Radio y Television Station, se estrenó en China en diciembre de 2025, fecha en la que inició su presentación a nivel internacional.

El documental "Tales of Guan Yu" reinterpreta a una figura histórica para el público moderno Speed Speed

La serie sigue la transformación de Guan Yu de ser una figura histórica seguidora de la ética confuciana hasta convertirse en la personificación del ideal del "verdadero caballero". El documental explora su ascenso a deidad venerada en toda Asia Oriental, su canonización como "guardián de la nación y su pueblo" y su estatus contemporáneo como símbolo cultural. La lealtad, la rectitud, la benevolencia, la valentía y la integridad, valores que él representa, ahora trascienden las fronteras nacionales.

Uno de los aspectos positivos del documental es la manera tan directa en la que les habla a los jóvenes espectadores. Más que dar una conferencia, los realizadores usan lo que ellos llaman "narrativa contemporánea para activar la historia" incorporando 1.800 años de tradición cultural en las historias actuales.

A nivel visual, la serie combina el imaginario tradicional chino, que incluye el maquillaje de ópera, las sombras chinescas y los motivos de la cerámica azul y blanca, con la animación hecha a mano y generada por IA. El ritmo es rápido y se usa la edición por corte para moverse entre el análisis histórico, el folclore y las prácticas modernas.

"Tales of Guan Yu" llega en medio del creciente interés internacional por la cultura y los relatos históricos de China. Su fortaleza radica en mostrar cómo los valores culturales fundamentales, la lealtad, la rectitud, la confianza, se han transmitido y reinterpretado a lo largo de los siglos.

"Tales of Guan Yu" es una obra notable dentro de la producción cultural contemporánea china. Es una serie visualmente impactante y cuidadosamente construida que convierte un ícono histórico en una figura relevante en la actualidad. Para el público internacional, ofrece una ventana hacia la manera en que China reinterpreta su legado histórico de cara al siglo 21, al usar la figura de un general de cara roja y túnica verde para contar una historia mucho más amplia acerca de la identidad, los valores y la eterna necesidad del hombre de tener sus héroes.

Para obtener más información acerca del documental "Tales of Guan Yu" (Historias de Guan Yu) historias de Shanxi, China, visite:

https://youtu.be/LNj8q9knso4

https://youtu.be/9-PBZvZCnQM

https://youtu.be/0_jMW4aQbiU

https://youtu.be/mP3HZkymxao

https://youtu.be/mP3HZkymxao

Video - https://www.youtube.com/watch?v=9-PBZvZCnQM

FUENTE Shanxi Radio and Television Station