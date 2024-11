El ecuatoriano Roberto Valencia gana el primer premio por El extraño caso del Hombre Bala en el TRT World Citizen Festival de Cine Humanitario 2024

Se han anunciado los ganadores del 2024 TRT World Citizen "Festival de Cine Humanitario", organizado por la Turkish Radio and Television Corporation (TRT).

ESTAMBUL, 8 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- A fin de proporcionar una plataforma importante para que los cineastas aborden los problemas humanitarios desde perspectivas únicas, la Turkish Radio and Television Corporation (TRT) organizó su festival TRT World Citizen "Humanitarian Film Festival" (Festival de Cine Humanitario) por sexta vez este año. La ceremonia de entrega de premios, celebrada en el Centro Cultural Atatürk, fue organizada por el director general de TRT, Mehmet Zahid Sobacı, y contó con la presencia del director de Comunicaciones de la Presidencia, Fahrettin Altun, junto con numerosos invitados de la comunidad cinematográfica y artística.

Director de Comunicaciones Altun: "Apoyamos este festival para reunir a productores y directores que contribuyen con la humanidad con sus obras".

Al hablar en la ceremonia de entrega de premios, el director de Comunicaciones de la Presidencia, Fahrettin Altun, declaró: "Este festival destaca la importancia de salvaguardar los derechos humanos, la justicia social y la paz y abordar los efectos de los problemas ambientales en la vida humana".

"El TRT World Citizen Festival de Cine Humanitario es una manifestación institucional de las sensibilidades de Turquía con respecto a este asunto. Apoyamos firmemente este festival, que se ha convertido en una tradición, para reunir a productores y directores valiosos que también contribuyen con la humanidad con sus obras", agregó.

Director general de TRT Sobacı: "El mundo tal vez necesite más que nunca las profundas narrativas del cine".

El director general de TRT, Mehmet Zahid Sobacı, al hablar en la ceremonia de entrega de premios, enfatizó que el Festival de Cine Humanitario tiene como objetivo llamar la atención sobre los problemas humanitarios globales e inspirar un cambio positivo en todo el mundo.

Sobacı continuó: "Como emisora pública de Turquía, TRT es responsable de ser la voz de los ignorados y hacer visible lo invisible en todas las actividades, incluido el cine. El Festival de Cine Humanitario es un reflejo significativo de este deber. Mediante este festival, nos esforzamos por llevar las luchas de los marginados y desatendidos a la vanguardia de la conciencia de la humanidad, al abrir una puerta de comprensión de Turquía al mundo ".

Se premiaron las mejores películas

Este año, el premio a la "Mejor película" fue para Roberto Valencia, de Ecuador, por "El extraño caso del Hombre Bala" (The Strange Case of the Human Cannonball). El segundo premio fue otorgado a Ali Sohail Jaura de Pakistán por "Lengua asesina" (Murder Tongue), y el tercer premio fue para Jimmy Ming Shum de Japón por "Háblame" (Talk To Me).

