El futuro de la transición energética en América Latina, a debate en la capital ecuatoriana en la Conferencia de la Asociación Mundial de la Energía

QUITO, Ecuador, 7 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Se celebró en la capital de Ecuador una conferencia internacional Regional a Global dedicada a la transición energética en América Latina. El foro reunió a más de 150 participantes -científicos, expertos y representantes de la industria de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Rusia, Estados Unidos y Uruguay-, así como a especialistas de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE). Embajadores y diplomáticos de varios países participaron en la conferencia.

Fitzgerald Cantero Piali, Director de Estudios, Proyectos e Información de la OLACDE, señaló que la cuota de las fuentes de energía renovables en la generación eléctrica de la región ya ha alcanzado el 67% y podría aumentar hasta el 76% a mediados de siglo. También recordó que más de la mitad de las reservas mundiales de litio se concentran en países latinoamericanos y destacó las perspectivas de desarrollo del hidrógeno verde y los biocombustibles.

Hortensia Jiménez Rivera, Directora General de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, subrayó la necesidad de una política energética integral centrada no sólo en la descarbonización, sino también en la seguridad energética y la justicia energética. Según ella, la energía y las tecnologías nucleares pueden desempeñar un papel complementario en la consecución de estos objetivos.

Isolda Costa, Directora Técnico-científica de la Asociación Brasileña de Energía Nuclear, presentó un proyecto de red de microrreactores destinados a suministrar energía a zonas remotas y aisladas. Señaló que unos 16 millones de personas de la región carecen aún de acceso estable a la electricidad.

Sergey Machekhin, Director General Adjunto de PJSC RusHydro para ingeniería de proyectos, desarrollo sostenible y cooperación internacional, llamó la atención sobre el papel clave de la energía hidroeléctrica para garantizar la resiliencia de los sistemas energéticos y advirtió del peligro de seguir mecánicamente la agenda de bajas emisiones de carbono sin tener en cuenta las especificidades nacionales.

Esta opinión fue respaldada por Nelson Gutiérrez, profesor investigador de la Universidad UTE, quien recordó los riesgos revelados durante el apagón del año pasado en España, donde la cuota de generación eólica y solar en el sistema se acercó en un momento dado al 90%. Como alternativa, propuso integrar microturbinas hidráulicas en los sistemas de abastecimiento de agua existentes.

Erik Escalona Aguilar, catedrático de la Universidad de Lleida, habló de los planes de Chile para aumentar la proporción de energías renovables en el mix energético nacional, señalando que las energías renovables representarán la mayor parte de las inversiones en los próximos años. El destacado científico chileno José Zagal subrayó la crónica falta de financiación de la ciencia en la región a pesar de su importancia estratégica.

Las soluciones prácticas para territorios aislados corrieron a cargo de Héctor D. Abruña, Director del Centro de Investigación de Materiales de la Universidad de Cornell, que habló de un proyecto de microrred autónoma en Puerto Rico basada en hidrógeno renovable producido mediante energía solar y sistemas de almacenamiento.

En la conferencia también se celebró la ceremonia de entrega de premios a la primera mujer galardonada en la historia del Premio Mundial de la Energía: Yu Huang, catedrática del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Los Ángeles, California.

El ciclo de candidaturas para el Premio Mundial de la Energía 2026 se inició en enero. Se aceptarán solicitudes hasta el 20 de abril en la página web de Global Energy.

