El futuro ya está aquí, con redes neuronales y óptica multiespectral para eliminar falsas alarmas de incendios: MSA Safety

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En una planta industrial, un simple reflejo o una soldadura pueden detonar una alarma innecesaria. De acuerdo con reportes del sector, una falsa alarma puede detener una línea de producción completa, costando a una gran planta petroquímica hasta 100 millones de pesos en un solo día. Para solucionar este desafío, MSA Safety presentó en Expo Fire & Safety Guadalajara el MSA General Monitors® FL5000 Multi-Spectrum Flame Detector, una innovación que combina redes neuronales y óptica multiespectral para distinguir llamas reales de "espejismos térmicos".

"El reto no es ver el fuego, sino entenderlo. Cada entorno tiene su propio lenguaje térmico, y nuestros detectores cuentan con tecnología que aprende a interpretarlo sin confundirlo con una simple fuente de calor", afirmó Juan Carlos Hernández Alatorre, National Sales Manager de MSA Safety México.

A diferencia de los sistemas tradicionales que pueden fallar hasta un 10% anual por interferencias, esta tecnología utiliza Redes Neuronales Artificiales (ANN). Inspirado en el aprendizaje humano, el modelo emplea tres redes distintas (para llamas genuinas, interferencias y situaciones mixtas) que operan bajo un mecanismo de "votación unánime": la alarma solo se activa si las tres coinciden, reemplazando decisiones reactivas por informadas.

Entrenado en sectores complejos como el aeroespacial y energético, el sistema identifica combustibles como hidrógeno, diésel y gas natural incluso bajo condiciones de polvo o vibración extrema.

"Un falso positivo puede detener una planta, y un falso negativo puede destruirla. Alcanzar el equilibrio entre sensibilidad y confiabilidad es la verdadera medida de la innovación", concluyó Hernández Alatorre, enfatizando que una instalación estratégica es vital para minimizar riesgos.

