BEIJING, 26 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Con información de China.org.cn

De Oriente Medio a África, de Asia a América Latina, la expansión de los BRICS es el resultado inevitable de alinearse con las tendencias de la globalización para promover una cooperación beneficiosa para todos. El «Gran BRICS» ampliado representa ahora casi la mitad de la población mundial, con mayor fuerza y una representación más amplia.

Como «primer escalón» del Sur Global, el «Gran BRICS» no sólo posee la ventaja de la escala, sino que también encarna las ventajas de recursos y crecimiento de los países con mercados emergentes. A estas alturas, la producción económica del «Gran BRICS», calculada por paridad de poder adquisitivo, ya ha superado a la del G7, lo que lo convierte en uno de los principales motores del crecimiento económico mundial.

El mecanismo BRICS representa una voz fuerte para el Sur Global y está atrayendo a cada vez más países en desarrollo con su atractivo único. Entre muchas organizaciones internacionales, el entusiasmo por las solicitudes de adhesión al «Gran BRICS» es poco frecuente. Esto demuestra plenamente que este importante mecanismo de solidaridad y ayuda mutua entre países en desarrollo ha echado raíces en los corazones de la gente.

El tren expreso del «Gran BRICS» de nuestro tiempo no sólo transporta las esperanzas de desarrollo del «Sur Global», sino que también sirve de fuerza vertebradora para sostener y defender el verdadero multilateralismo. Los países BRICS surgieron de la ola de economías de mercado emergentes y naciones en desarrollo en ascenso. Como grupo líder del «Sur Global», se ha dedicado sistemáticamente a promover un mundo multipolar más equitativo y ordenado y una globalización económica inclusiva. A diferencia de las alianzas ideológicas ofensivas y defensivas formadas por algunos países occidentales, el mecanismo de cooperación de los BRICS abarca diversos sistemas políticos y modelos de desarrollo económico. En la cooperación de los BRICS, la apertura y la inclusión son los principios, la cooperación beneficiosa para todos es la base, y la equidad y la justicia son los objetivos. El mecanismo BRICS se adhiere firmemente a su papel de «no empezar de nuevo, no participar en la confrontación campal y no tratar de reemplazar a nadie», y nunca ejerce presión sobre los países participantes para «elegir un bando».

http://spanish.china.org.cn/txt/2024-10/22/content_117500673.htm

FUENTE China.org.cn