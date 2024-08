El grupo de K-pop, KARD, regresa con su 7.º miniálbum "Where to now?" (Part. 1: Yellow Light)', cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de agosto de 2024

SEÚL, Corea del Sur, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- DSP Media se complace en anunciar el regreso del grupo de K-pop, KARD, con el lanzamiento de su nuevo miniálbum, Where To Now?(Part.1: Yellow Light). Con su presentación prevista para el 13 de agosto de 2024 (KST), el miniálbum de siete temas refleja el crecimiento y transformación de KARD, a la vez que celebra el septimo aniversario de su debut oficial.

[Crédito de la foto = RBW, DSP Media]

"Hemos diseñado meticulosamente la lista de canciones para resaltar la transformación excepcional de KARD hacia la siguiente etapa de su carrera y sé que a los fanáticos de todo el mundo les encantarán los nuevos sonidos", expresó DSP Media, la compañía que representa al grupo. "Sabemos que KARD está listo para transmitir las buenas vibras del verano en todo el mundo y conectarse con los fanáticos".

El álbum cuenta con contribuciones autorales, todas en inglés, a excepción de la letra del rap de J.Seph. Su innovadora expresión musical y sus letras en inglés les ofrecen sorpresas a los oyentes y un desenfadado sentido del humor. En cada nota, KARD produce una experiencia sonora única, que va desde las increíbles baladas pop hasta los ritmos bailables de hip-hop, con su inconfundible sonido vocal. Tell My Momma adopta el lado sensual de KARD con ritmos suaves y un estribillo dinámico y emotivo. Where To Now?(Part.1: Yellow Light) abre nuevos caminos para el grupo al mostrar ideas musicales innovadoras y una brillante producción.

Conformado por cuatro integrantes (BM, J.Seph, Jeon Somin, Jeon Jiwoo), el talento artístico y la creatividad del grupo trae nuevos aires al legado de las bandas mixtas de K-pop. El grupo ha establecido una presencia en los mercados nacional e internacional de la música con varios éxitos como 'Hola Hola,' 'Don't Recall,' 'RUMOR,' 'GUNSHOT,' 'You In Me,' y 'ICKY.' Como resultado, KARD realizó exitosamente su gira mundial, 'PLAYGROUND', en EE. UU. y Europa el año pasado, y en Australia en marzo de este año, evidenciando su influencia global.

El compromiso de KARD con relacionarse con los fanáticos en todo el mundo se evidencia a través de su serie KARDista en YouTube, en la que resalta los aspectos artísticos y las interpretaciones musicales de cada uno de sus integrantes. La serie consiste en la interpretación de versiones por cada miembro de la banda de éxitos de distintos artistas como Billie Eilish, Tyga, Sza, Adele, entre otros.

Desde su debut, KARD ha expandido de manera significativa el alcance del K-pop mediante sus innovadores sonidos y perfectas armonías, ganando así un apoyo abrumador en América del Norte y del Sur. El año pasado, firmaron un contrato exclusivo con UTA, una de las cuatro principales agencias de los Estados Unidos. Ahora, con una gira mundial en desarrollo y el lanzamiento de Where To Now?(Part.1: Yellow Light), KARD está listo para mostrarle al mundo de la música cómo luce un verdadero regreso a los escenarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2477244/KARD_PRESS_RELEASE_PHOTO.jpg

FUENTE DSP Media; RBW