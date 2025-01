El Grupo NAGASE tiene como objetivo una sociedad sostenible junto con el equipo estadounidense de carreras Andretti Fórmula E., con el desafío de "Alcanzar la Siguiente sostenibilidad"

TOKIO, 9 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Nagase Enterprise México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Nagase Enterprise México"), una empresa del grupo Nagase & Co., Ltd., que opera en 106 sedes en aproximadamente 25 países y regiones del mundo, inició operaciones en noviembre de 2024 y se ha embarcado en un proyecto conjunto de demostración que tiene como objetivo una sociedad sostenible junto con la nueva empresa japonesa TOWING Co., Ltd. y Yazaki North America, Inc.. El proyecto tiene el propósito de mejorar la productividad agrícola en México mediante el uso de "Soratan" de TOWING, el innovador acondicionador de suelos y biocarbón de alto rendimiento, que reduce de forma simultánea las emisiones de gas tipo invernadero y facilita el cambio hacia una reducción en los fertilizantes químicos y hacia una agricultura orgánica. De esta forma, Nagase Enterprise México está solucionando diferentes desafíos de la sociedad dentro del seno de su negocio, como la movilidad y la agricultura.

El Grupo NAGASE apoya al equipo de carreras estadounidense Andretti Fórmula E mediante patrocinio y respaldo de sus actividades automovilísticas. La Fórmula E es el primer evento deportivo mundial con el propósito de alcanzar "emisiones netas de carbono cero". Desde su temporada inaugural, la serie ha sido neutral en carbono. Como empresa que opera a nivel global, el Grupo NAGASE ha establecido la meta de alcanzar la neutralidad del carbono para 2050 (Alcances 1 y 2), responsabilizándose de su impacto ambiental.

Acerca de Andretti Fórmula E

Andretti Fórmula E ha competido en la Fórmula E desde 2014, y tuvo un sorprendente desempeño en la temporada 2022-2023, con Jake Dennis, miembro del equipo que ganó el campeonato mundial de conducción de la Fórmula E. La temporada 2023-2024 concluyó con el equipo en quinto lugar general. En la temporada 2024-2025, el equipo ha integrado a Nico Mueller para que haga equipo con Jake Dennis. https://andrettiglobal.com/

Nagase Enterprise México está comprometida en contribuir a la resolución de los desafíos globales, que incluyen el cambio climático, que comienza con la consecución de la agricultura sostenible en México.

