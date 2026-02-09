El IPADE impulsa el aprendizaje basado en casos con la solución para aulas inteligentes MAXHUB

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Fundado en 1967, el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) es una de las escuelas de negocios más respetadas de México. Renombrado por formar líderes que influyen en su entorno con responsabilidad y determinación, fue la primera institución del país en adoptar el método del estudio de casos.

IPADE sigue modernizando sus clases a la vez que preserva su filosofía educativa. Al introducir la solución de clase inteligente de MAXHUB, IPADE conecta su método tradicional con las herramientas modernas digitales. Esto crea un entorno de aprendizaje más flexible, que da apoyo tanto a la colaboración remota, como en persona.

La colaboración es esencial para la enseñanza en IPADE. Gerardo Cruz, del Departamento de Comunicaciones, destaca la importancia de poner la tecnología digital al servicio de los seres humanos. El profesor Bernardo Sainz Martínez explica que los casos reales y los debates son esenciales para desarrollar las habilidades directivas. Cree que el futuro del método del caso de estudios depende de una colaboración más estrecha, incluso a distancia.

Esta perspectiva se ve reflejada, cada día, en el uso de las clases. MAXHUB facilita el debate gracias a su audio y vídeo nítidos, su sencilla función para compartir pantallas de forma inalámbrica y su sistema de videoconferencia integrado. El profesorado y los colaboradores pueden reunirse, impartir clases o conectarse con otras personas sin necesidad de cambiar de espacio ni realizar configuraciones complejas. La pizarra digital permite escribir, compartir y revisar las ideas durante un debate.

El profesor de marketing Mario Paredes destaca la simplicidad del sistema. Los dispositivos se conectan sin cables y la cámara enfoca automáticamente a la persona que habla. Esto hace que la comunicación sea más natural y fluida.

Los estudiantes también se benefician de los nuevos equipos. Juan Pablo Tejeda describe esta transición como «agradable, suave y positiva». MAXHUB complementa las pizarras tradicionales y mejora la interacción en el aula. Los alumnos pueden proyectar y compartir contenido desde sus ordenadores y dispositivos personales a través de una conexión inalámbrica.

Para IPADE, la tecnología sirve un propósito mayor. MAXHUB refleja esta creencia. Es más que un dispositivo para las clases. Es una plataforma de confianza que apoya la enseñanza, la conexión y el desarrollo de los líderes del futuro.

