BANDUNG, Indonesia, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A través de PT Bio Farma (Persero), Indonesia ha desempeñado un papel estratégico en la Red de Fabricantes de Vacunas de los Países en Desarrollo (DCVMN), trabajando para garantizar un acceso equitativo a vacunas seguras, de alta calidad y asequibles. Desde la fundación de DCVMN en 2000, Bio Farma ha sido un impulsor clave en el avance de la autosuficiencia de las vacunas y la capacidad de salud pública en los países en desarrollo.

Con una capacidad de producción que supera los 3.500 millones de dosis al año y vacunas precalificadas por la OMS suministradas a más de 150 naciones, Bio Farma continúa encarnando el papel de Indonesia como Centro de Excelencia regional para la investigación, el desarrollo y la distribución de vacunas. (PRNewsfoto/Bio Farma)

La colaboración entre ambas partes se ha establecido desde el inicio de la red. En la primera Asamblea General Anual de la DCVMN en el año 2000, Bio Farma fue uno de los diez miembros fundadores dedicados a promover la colaboración en materia de vacunas. En abril de 2001, Bio Farma organizó la 2ª Asamblea General Anual, donde la red formalizó la estructura y la gobernanza de DCVMN. Esta reunión, presidida por la entonces directora Thamrin Poeloengan, estableció a Indonesia como un centro para la colaboración en materia de vacunas y el intercambio de conocimientos entre los países en desarrollo.

Shadiq Akasya, presidente y director de Bio Farma, declaró que la participación de la empresa en DCVMN refleja el compromiso de Indonesia de contribuir a la salud mundial más allá de los intereses nacionales.

"La participación de Bio Farma en DCVMN desde su creación no se trata solo de representación, sino de hacer una contribución tangible a la autosuficiencia global de las vacunas. A través de la colaboración y la innovación, nos comprometemos a ofrecer soluciones de salud equitativas y sostenibles para todos ", afirmó Shadiq.

Bio Farma cree que la colaboración fortalece las industrias de vacunas en los países en desarrollo y tiene como objetivo garantizar el acceso global a vacunas seguras y asequibles, mostrando el papel de Indonesia en la seguridad sanitaria.

Desde 2004, Bio Farma ha desempeñado un papel práctico en la expansión del acceso a las vacunas, como la asociación con el Instituto Holandés de Vacunas para la vacuna pentavalente. Sus contribuciones han crecido en confianza global, acogiendo la JGA de DCVMN en Bali en 2012 y sirviendo como Presidente de la Junta en 2023-2025.

La innovación de Bio Farma se ejemplificó en 2020 cuando su vacuna nOPV2 recibió el listado de uso de emergencia de la OMS, lo QUE permitió un despliegue rápido durante emergencias sanitarias. Este logro destacó la capacidad científica de Indonesia y el papel de Indonesia en la salud mundial.

Con una capacidad de más de 3.500 millones de dosis anuales, Bio Farma suministra vacunas a más de 150 países y POSEE la precalificación de la OMS para 12 vacunas. También es el Centro de Excelencia de la OCI para el desarrollo de vacunas, lo que subraya el papel estratégico de Indonesia.

La próxima 26ª Asamblea General de la DCVMN, que se celebrará del 29 al 31 de octubre de 2025 en Bali, Indonesia, será una plataforma importante para que Indonesia reafirme su liderazgo y fomente la innovación, la colaboración y la autosuficiencia de las vacunas en la salud mundial.

