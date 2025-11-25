El nuevo dron agrícola P150 Max de XAG eleva el listón en cuanto a funcionamiento autónomo

HANOVER, Alemania, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para satisfacer las necesidades de terrenos complejos y de gran extensión, XAG lanzó en fecha reciente el P150 Max, un dron agrícola robusto y completamente autónomo, diseñado para equilibrar confiabilidad, seguridad y eficiencia operativa. El P150 Max de XAG se caracteriza por su mayor capacidad de carga útil, diseño modular y sistema de control de vuelo mejorado, contribuyendo de manera innovadora a la automatización práctica y lista para uso en el terreno, en un momento en que los agricultores enfrentan una creciente escasez de mano de obra y la presión de los costos.

El dron agrícola P150 Max de XAG ofrece rociado preciso de alta eficiencia (PRNewsfoto/XAG)

XAG posee una trayectoria de 18 años en desarrollo y la mayor cartera mundial de patentes de drones agrícolas, con la serie P probada en decenas de millones de hectáreas y un total de más de 9,3 millones de horas de vuelo desde 2022. Esta vasta experiencia en terreno sentó las bases para el nuevo P150 Max, diseñado para reducir los costos operativos, mantener la seguridad y promover una agricultura más sostenible.

El dispositivo P150 Max es multifuncional: puede rociar, esparcir, cartografiar terrenos y ejecutar tareas logísticas al cambiar entre sistemas de tareas modulares en cuestión de minutos. Este dispositivo tiene una capacidad de carga útil de 80 kilogramos y una velocidad máxima de vuelo de 20 metros por segundo, abarca más terreno por vuelo, reduce la cantidad de despegues y aterrizajes, así como opera con flexibilidad sobre terrenos irregulares y zonas de difícil acceso para maquinaria pesada.

Al momento de rociar, el sistema RevoSpray 5 utiliza un depósito de líquido inteligente de 80 litros y dos boquillas centrífugas que suministran 32 litros por minuto. Si lo equipa con el kit de mejora de cuatro boquillas, el caudal aumenta a 46 litros por minuto, lo que ofrece una cobertura completa incluso en huertos tupidos. El tamaño de las gotas se puede ajustar entre 60 y 500 micras para distintas aplicaciones, lo que mejora la precisión y reduce el desperdicio.

Para operaciones de rociado, como en el caso de la siembra, el abono o la aplicación de polvo, el sistema RevoCast 5 esparce hasta 300 kilogramos por minuto desde un contenedor de gránulos inteligente de 115 litros. Su mecanismo de propagación vertical garantiza la distribución uniforme y resiste la deriva del viento, lo que asegura una cobertura uniforme en terrenos amplios o irregulares.

El sistema de cartografía de terrenos RealTerra integrado mejora la claridad operativa, pues inspecciona hasta 20 hectáreas por vuelo. Este sistema registra imágenes de alta definición que se procesan al instante para generar mapas detallados del terreno. Gracias a la IA integrada que detecta límites y obstáculos, los operadores pueden planificar rutas precisas y ejecutar misiones autónomas más seguras.

Si lo equipa con el módulo RevoSling, el P150 Max se convierte en una plataforma de transporte capaz de transportar hasta 80 kilogramos de insumos agrícolas, herramientas o productos agrícolas por terrenos accidentados o inundados. Asimismo, este dispositivo mantiene el suministro entre lotes en caso de que las carreteras planteen dificultades de acceso.

Básicamente, el sistema de control ultrainteligente SuperX 5 permite un vuelo autónomo con una precisión de centímetros. El dron, con el respaldo de un radar de imágenes 4D y una cámara FPV gran angular, identifica pivotes de irrigación, postes eléctricos y líneas aéreas para mantener un rendimiento seguro y estable.

Los operadores pueden planificar y gestionar misiones a través de la aplicación XAG One en un teléfono inteligente o del control remoto SRC 5, que genera rutas óptimas de manera automática basadas en la forma del lote y el terreno. La precisión centimétrica de posicionamiento se mantiene incluso en zonas con señal de red débil o inexistente, gracias a la estación móvil XRTK 7.

La batería Smart SuperCharge está diseñada para ofrecer alimentación durante períodos prolongados de trabajo en el campo. El kit se puede recargar en tan solo siete minutos con el kit de carga paralela, lo que minimiza el tiempo de inactividad y respalda el funcionamiento continuo durante todo el día.

Tras años de pruebas y perfeccionamiento, la empresa lanzó al mercado el XAG P150 Max que combina una estructura duradera con control inteligente y adaptabilidad superior al terreno para ofrecer un rendimiento confiable en distintas condiciones. Ya puede reservar su compra a través de la red de distribuidores de XAG en determinados países y regiones y se espera que las entregas comiencen el próximo año.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2830582/XAG_P150_Max_agricultural_drone_delivers_precision_spraying_with_high_efficiency.jpg

FUENTE XAG