El nuevo modelo de elevador Gorbel® cuenta con tecnología avanzada de accionamiento de frecuencia variable

Control más suave, mayor precisión y productividad mejorada para usos industriales exigentes

FISHERS, Nueva York, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que los accionadores de frecuencia variable (VFD, por sus siglas en inglés) continúan estableciendo el estándar de rendimiento en todo el mercado de elevación industrial, Gorbel® anuncia el lanzamiento de su propio elevador de cadena eléctrico con VFD. Este elevador ofrece una potente experiencia de elevación y confiabilidad a largo plazo, por la cual Gorbel® es conocida.

El elevador GS con VFD está diseñado para ofrecer a los usuarios un control más suave y mayor precisión en entornos industriales exigentes y cuenta con aceleración y desaceleración ajustables en campo. Aquí se muestra el modelo con una capacidad de 2 toneladas y está disponible en capacidades de ½ tonelada, 1 tonelada y 2 toneladas, con opciones de alimentación de 230 V y 460 V. (PRNewsfoto/Gorbel, Inc.)

El elevador GS con VFD está diseñado para ofrecer a los usuarios un control más suave y mayor precisión en entornos industriales exigentes y cuenta con aceleración y desaceleración ajustables en campo. Este modelo está disponible en capacidades de ½, 1 y 2 con opciones de alimentación de 230 V y 460 V. Además, el monitoreo térmico incorporado y el frenado mejorado contribuyen a la seguridad y eficiencia general del sistema.

Desde plantas de fabricación y líneas de montaje hasta almacenes o entornos de construcción, el elevador de cadena eléctrico GS con VFD de Gorbel® se adapta a una amplia variedad de usos. Su diseño duradero, su funcionamiento silencioso y su reducido desgaste lo convierten en una inversión inteligente a largo plazo para clientes que buscan una solución de elevación confiable y de alta precisión.

Los asistentes pueden ver el elevador de cadena eléctrico GS con VFD de Gorbel® en exhibición en MODEX 2026, del 13 al 16 de abril en el stand B13124. Los representantes de Gorbel estarán disponibles para ofrecer demostraciones de productos en vivo e inscribir a los participantes en un sorteo durante la exposición.

Acerca de Gorbel®:

Gorbel cuenta con más de 45 años de experiencia y es un actor clave e innovador en las industrias de soluciones generales y de almacén. Ofrecemos una amplia variedad de sistemas, desde grúas para estaciones de trabajo y grúas de oruga patentadas Tramrail® de Cleveland hasta dispositivos inteligentes como el transportador ergonómico portátil G-Force® y Destuff-it™.

Sarah Weise en representación de Gorbel® Inc.

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FUENTE Gorbel, Inc.