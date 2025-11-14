El Premio de Diseño de Seúl 2025 certifica proyectos de diseño sostenibles e innovadores

SEÚL, Corea del Sur, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El "Seoul Design Award" (Premio de Diseño de Seúl) 2025, organizado por el Gobierno Metropolitano de Seúl y la Fundación de Diseño de Seúl, se celebró con éxito en el Dongdaemun Design Plaza (DDP), el 24 de octubre. Ahora en su sexto año, el Premio de Diseño de Seúl es el único premio internacional de diseño especializado en impacto social. El premio destaca soluciones de diseño prácticas que abordan diversos desafíos a los que se enfrenta la humanidad en la búsqueda de una vida sostenible, como la crisis climática, la desigualdad social y la destrucción del medio ambiente. La ceremonia de entrega de premios reconoció los proyectos más destacados de este año y se celebró como un premio de diseño mundial que abre las puertas a un futuro sostenible.

Ceremonia de entrega del Seoul Design Award 2025 (PRNewsfoto/Seoul Design Foundation)

Cuatro temas principales hacia la sostenibilidad

El Premio de Diseño de Seúl es conocido por seleccionar diseños que promueven una vida sostenible para las personas y las comunidades, en lugar de centrarse únicamente en la forma o la tecnología.

Este año, con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el concurso se centró en cuatro temas: salud y paz, igualdad de oportunidades (diseño universal), energía y medio ambiente (diseño de reciclaje creativo) y ciudades y comunidades. Aproximadamente 1.000 proyectos de 74 países de todo el mundo compitieron entre marzo y junio.

El jurado internacional, al combinar experiencia y equidad, impulsó la participación

El jurado de este año estuvo compuesto por 32 expertos en diseño de 21 países, así como por líderes del diseño de diversos campos. Los jurados siguieron de manera estricta los principios de imparcialidad y seleccionaron un total de 60 proyectos galardonados (procedentes de aproximadamente 30 países).

Cabe destacar que el premio se distinguió aún más por ser el único "premio de diseño participativo" del mundo, gracias a la participación de ciudadanos de todo el mundo que votaron por el Gran Premio.

Los 10 ganadores de 10 países fueron invitados a Seúl para participar en la "Top 10 Live Competition" (Competición en vivo de los 10 mejores), en la que presentaron sus proyectos en persona para competir por el Gran Premio.

Más de 5.500 ciudadanos de 48 países participaron en la votación en línea para ayudar a seleccionar al ganador del Gran Premio entre 10 proyectos. Esta votación en línea y la selección presencial en el sitio del panel de 12 miembros del jurado internacional ayudaron a determinar el ganador del Gran Premio.

Durante la ceremonia de entrega de premios, los galardonados recibieron trofeos, certificados, premios en dinero por un valor total de 150 millones de wones surcoreanos, así como oportunidades para establecer contactos con diseñadores y expertos internacionales en el campo de la sostenibilidad.

Ganador del Gran Premio: "Jaza Energy Hubs" (Centros de energía de Jaza): diseño para resolver la desigualdad energética

El Gran Premio de este año fue otorgado a "Jaza Energy Hubs", de Nonfiction Design (EE. UU. y Nigeria).

Este proyecto es un modelo innovador que aborda la desigualdad energética en las zonas rurales de Nigeria mediante la creación de centros de energía solar y un sistema de intercambio de baterías recargables.

Cabe destacar que se generó autosuficiencia local y oportunidades económicas mediante un sistema en el que los centros son operados por mujeres.

"El diseño no tiene que ver con la tecnología; es un proceso de construcción de dignidad y autosuficiencia.

Es muy importante que el Premio de Diseño de Seúl comprenda y reconozca con precisión este valor",

comentó Mardis Bagley de Nonfiction Design

El nuevo estándar en "diseño sostenible" que capturó la atención del mundo

Este año, los jurados hicieron hincapié en que "la sostenibilidad no es un ideal para el futuro, sino una práctica que se debe implementar de inmediato".

Ezio Manzini, presidente de la red DESIS, experto en la resolución de problemas sociales mediante el diseño, afirmó: "La resolución de problemas no comienza con la tecnología externa, sino por medio de un proceso relacional en el que los residentes locales toman la iniciativa". De esta manera, identificó el "diseño relacional" como la palabra clave de los proyectos ganadores de este año.

Andrea Cancellato, director del Museo del Diseño ADI de Milán y experto en gestión de museos de diseño italianos, expresó: "El Premio de Diseño de Seúl conmemora el 'diseño en acción' y ha demostrado firmemente su valor práctico en la escena internacional".

Martin Zelger, director ejecutivo de plataformas DAAily, que gestiona medios de comunicación de renombre en el ámbito del diseño como Designboom, añadió: "Los proyectos de este año han demostrado un poder que trasciende la mera perfección estética, ya que impulsan la empatía y la transformación social, lo que demuestra que la sinceridad del diseño supera los valores humanos".

Los nueve galardonados que participaron en el concurso de los 10 mejores son:

De Finlandia: "Alusta Pavilion" (Pabellón Alusta), pabellón ecológico multiespecie donde conviven seres humanos, plantas y animales,

De Italia: "Emergency Folding Cradle" (Cuna plegable de emergencia) de Anako, cuna de emergencia para grupos vulnerables, como madres y niños en situaciones de crisis,

De Australia: "Crafted Liberation" (Liberación artesanal), proyecto que restaura los derechos de las mujeres en espacios públicos mediante sillas recicladas a partir de hiyabs,

De China: "Desert Ark" (Arca del desierto), experimento de viviendas sostenibles impresas en 3D para ciudades desérticas,

De India: "Golden Feathers" (Plumas doradas), proyecto circular que recicla residuos de plumas y los convierte en fibras de lana naturales,

De Corea del Sur: "LADIS_LAmp DISinfection" (Desinfección LADIS_LAmp), esterilizador portátil de agua potable que reduce las enfermedades en diversos entornos,

De Dinamarca: "Soft Solids Lighting" (Iluminación con sólidos blandos), proyecto de diseño de iluminación sostenible que reduce los residuos mediante productos reciclados,

De Taiwán: "The Borrowing Project" (El proyecto de préstamo), sistema modular de préstamo de materiales de construcción estándar que practica la circulación de recursos,

De México: "The City of Indigenous Arts" (La ciudad de las artes indígenas), proyecto de integración y regeneración cultural urbana que renace como un ecosistema expositivo que muestra el patrimonio y el arte de la comunidad.

Los dos ganadores del Premio Concept son:

"Bark-Code" (Código corteza) de Reino Unido y Corea del Sur, escáner 3D de corteza que muestra datos sobre el crecimiento y la captura de carbono,

"Blue Garden" (Jardín azul) de Italia, instalación costera modular que utiliza conchas marinas desechadas.

Todos los proyectos galardonados comparten un énfasis común: no solo la tecnología, sino también las relaciones; no solo el medio ambiente, sino también la convivencia; no solo las ciudades, sino también las comunidades.

2026, "Design in Action for a Sustainable Future" (Diseño en acción para un futuro sostenible)

Oh Hwan Jong, uno de los diez galardonados, se identificó profundamente con el papel y los valores del premio, y comentó: "El diseño no consiste solo en generar belleza, sino en proteger la dignidad y la vida humana. El Premio de Diseño de Seúl fue una oportunidad para que esa autenticidad se reconociera y compartiera con el mundo y deseo volver a ponerme a prueba".

Cha Kang Heui, director ejecutivo de la Fundación de Diseño de Seúl, declaró: "El Premio de Diseño de Seúl seguirá evolucionando como plataforma para difundir prácticas de diseño a nivel mundial para una vida sostenible. Esperamos que más diseñadores se unan a nosotros para construir un futuro sostenible mediante el escenario que otorga el premio".

El Premio de Diseño de Seúl 2026 comenzará su séptima edición en marzo y reafirma su posición como centro mundial de diseño sostenible. Todo diseñador que participe en un proyecto sostenible puede presentar su candidatura, independientemente de si está afiliado a una empresa o es un particular. Cualquier diseñador puede aspirar al honor de ganar el Gran Premio en la ceremonia de entrega de premios que se celebrará en octubre.

Los proyectos ganadores y la información acerca del Premio de Diseño de Seúl se pueden encontrar en: www.seouldesignaward.or.kr.

