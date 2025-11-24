El pretratamiento con plasma y la reducción de óxido en línea mejoran la confiabilidad y el rendimiento en la fabricación de módulos de potencia

STEINHAGEN, Alemania, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que sigue aumentando la demanda de electrónica de potencia de alto rendimiento en aplicaciones automotrices, industriales y de centros de datos, los fabricantes se ven sometidos a una presión cada vez mayor para ofrecer módulos más pequeños, más potentes y excepcionalmente confiables. La combinación del pretratamiento con plasma y la capacidad de reducción de óxidos de la herramienta REDOX® se perfila como una solución transformadora que aborda los desafío persistentes en la producción de módulos de potencia.

Los módulos de potencia son componentes fundamentales en los esfuerzos de electrificación modernos, pero su fabricación presenta problemas constantes, como mala adhesión, orificios en las juntas de soldadura, deslaminación e ineficiencias térmicas. El pretratamiento Openair-Plasma® de Plasmatreat ofrece un proceso de activación de superficies limpio, seco y controlable, mientras que la herramienta REDOX® elimina los óxidos superficiales en un flujo de trabajo en línea. En conjunto, estas tecnologías mejoran la calidad de las uniones, reducen las tasas de defectos y mejoran la confiabilidad general de los módulos.

El tratamiento con plasma se ha convertido en un factor esencial para los módulos de potencia de última generación. Al combinarlo con la reducción de óxido en línea de la herramienta REDOX®, los fabricantes consiguen superficies altamente activadas y libres de contaminantes, lo que se traduce en uniones más resistentes, un mejor rendimiento térmico y una reducción considerable de loa fallas en el campo.

Ventajas técnicas del pretratamiento con plasma y la integración de la herramienta REDOX®

Limpieza microfina y reducción de óxidos: elimina los residuos orgánicos y los óxidos metálicos y mejora la humedad de las soldaduras y la integridad de las uniones.

Activación de la superficie: aumenta la energía superficial para reforzar la adhesión de las uniones de cables, los materiales de fijación de matrices y los encapsulantes.

Procesamiento sin fundente: reduce la dependencia de imprimaciones químicas y fundentes, lo que disminuye los riesgos de contaminación y simplifica la producción.

Integración en línea: compatible con líneas de fabricación automatizadas; el control del proceso en tiempo real garantiza un tratamiento constante y repetible.

Interfaces térmicas mejoradas: admite interfaces sin orificios y mejora la conductividad térmica, lo que reduce los puntos calientes del módulo y mejora la capacidad de manejo de la corriente.

Aumento del rendimiento y la confiabilidad: los fabricantes que utilizan estas tecnologías combinadas informan de una mejora de hasta el 40 % en el rendimiento de la producción y reducciones cuantificables en las fallas sobre el terreno debido a la degradación de las juntas de soldadura o la deslaminación del recubrimiento.

Aplicaciones

Este enfoque es particularmente efectivo en:

Etapas de limpieza del marco conductor, unión de cables, encapsulación y recubrimiento del ensamblaje del módulo.

Inversores automotrices de alta corriente, cargadores a bordo y módulos de potencia industriales, en los que los ciclos térmicos y el estrés por vibración son considerables.

Fábricas de semiconductores y proveedores de clasificación Tier 1 que buscan un mayor rendimiento, menores índices de residuos y mayor confiabilidad de los dispositivos.

Plasmatreat es líder mundial en tecnología de tratamiento de superficies con plasma atmosférico y presta servicios a sectores que van desde la automoción hasta la electrónica. Las innovaciones en plasma cuentan con la confianza de los principales actores mundiales en fabricación de semiconductores y electrónica de potencia para mejorar la confiabilidad de la unión, reducir la contaminación y mejorar la eficiencia del proceso.

www.plasmatreat.com

FUENTE Plasmatreat