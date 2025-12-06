El Reino de Arabia Saudita lanza una nueva plataforma oficial llamada "Saudi Properties", antes de entrar en vigor la Ley de propiedad inmobiliaria para personas no saudíes

RIAD, Arabia Saudita, 6 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- The Real Estate General Authority (REGA) del Reino de Arabia Saudita anunció el lanzamiento de una nueva plataforma nacional con el nombre de "Saudi Properties" (Propiedades Sauditas). Esta será la plataforma oficial para todas las transacciones inmobiliarias realizadas por personas no saudíes dentro del Reino, como parte de los preparativos en curso para la entrada en vigor de la Ley de propiedad inmobiliaria para personas no saudíes a mediados de enero de 2026.

La marca Saudi Properties se presentó por primera vez durante la participación de REGA en la exposición "Cityscape Global", celebrada en Riad en noviembre de 2025. Este anuncio marca un hito fundamental hacia el fortalecimiento del marco regulatorio del entorno de inversión inmobiliaria y la mejora de la transparencia y la confiabilidad.

Con la entrada en vigor de la ley, la Autoridad también ha designado la propiedad inmobiliaria para personas no saudíes como uno de los temas principales del foro sobre el futuro del sector inmobiliario, que se celebrará en Riad el próximo mes de enero. El foro reunirá a un amplio y distinguido grupo de líderes y expertos para debatir las tendencias futuras de los mercados inmobiliarios y las prometedoras oportunidades de inversión en el sector inmobiliario del Reino.

"Saudi Properties" tiene como objetivo funcionar como la puerta de entrada oficial para todos los procesos relacionados con las propiedades. Esto incluye buscar oportunidades inmobiliarias, comunicarse con desarrolladores, enviar solicitudes, verificar la elegibilidad y conectarse con entidades relevantes dentro de un ecosistema integrado. Esto proporcionará a los inversores un proceso digital sencillo, fluido y confiable para adquirir propiedades en el Reino. La plataforma es uno de los principales facilitadores para implementar la Ley de propiedad inmobiliaria para personas no saudíes, lo que garantiza una ejecución sin problemas tanto a nivel nacional como internacional.

El portal busca además mejorar la confianza internacional en el entorno inmobiliario del Reino, al proporcionar una experiencia confiable, segura y fácil de usar para los inversores y residentes que desean adquirir una propiedad. Esto respaldará el crecimiento del mercado y ayudará a mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda mediante la prestación de servicios digitales integrados con información precisa y actualizada, lo que permitirá a los inversores tomar decisiones informadas y basadas en datos.

El lanzamiento del portal "Saudi Properties" marca un hito importante en el fortalecimiento de la posición del Reino como un destino mundial líder para la inversión inmobiliaria. También refleja una visión nacional integrada para construir un entorno inmobiliario integral que respalde el crecimiento económico y mejore la calidad de vida.

https://rega.gov.sa/media-center/

FUENTE The Real Estate General Authority (REGA)