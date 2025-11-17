El sistema de agua atmosférica alimentado por energía solar de la contratación de AWG salva a la aldea jamaicana después del desastroso huracán Melissa

Mantiene a la aldea abastecida de agua potable limpia indefinidamente



El generador atmosférico fuera de la red produce 400 galones diarios después de una tormenta de categoría 5, lo que demuestra que la tecnología renovable puede durar más que una catástrofe

CHICAGO, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cuando el huracán Melissa azotó Jamaica con vientos de 195 millas por hora en octubre de 2025, las redes eléctricas colapsaron y los sistemas de agua fallaron en toda la isla. Pero en lo alto de las montañas de Cockpit Country, una máquina se negó a renunciar.

Moses West, fundador y director ejecutivo de AWG Consulting (PRNewsfoto/AWG Contracting)

Un generador de agua atmosférica alimentado por energía solar desplegado por AWG Contracting siguió convirtiendo el aire húmedo en agua potable limpia para la comunidad autónoma cimarrona de Accompong, produciendo casi 400 galones diarios mientras la infraestructura convencional estaba en ruinas.

"Diseñamos esta tecnología para hacer una cosa: salvar vidas", dijo Moses West, fundador de AWG Contracting e ingeniero detrás de la innovación. "El huracán Melissa puso a prueba todos los límites de nuestra ingeniería. El hecho de que la máquina siguiera produciendo agua cuando todo lo demás fallaba muestra lo que realmente significa la resiliencia renovable ".

"A pesar de haber sido volteado y golpeado por vientos con fuerza de huracán que volcaron contenedores de acero que pesaban 30,000 y 16,000 libras, el AWG sobrevivió", dijo el jefe Richard Currie, del estado de Accompong. "En 48 horas, una vez que las unidades se enderezaron, el sistema volvió a estar en línea, produciendo agua limpia y potable alimentada completamente por el sol. Eso no es solo un triunfo tecnológico, es una victoria humanitaria ".

"A pesar de haber sido volteado y golpeado por vientos con fuerza de huracán que volcaron contenedores de acero que pesaban 30,000 y 16,000 libras, el AWG sobrevivió", dijo el jefe Richard Currie, del estado de Accompong. "En 48 horas, una vez que las unidades se enderezaron, el sistema volvió a estar en línea, produciendo agua limpia y potable alimentada completamente por el sol. Eso no es solo un triunfo tecnológico, es una victoria humanitaria ".

Operando completamente con energía solar, el sistema MWF sobrevivió a la tormenta de categoría 5. Cuando los vientos de Melissa volcaron el contenedor de 40 pies que albergaba el generador y su panel solar, los técnicos locales, trabajando con la guía remota del equipo de contratación de AWG, secaron los compartimentos eléctricos, reemplazaron los componentes menores y restauraron el funcionamiento completo en cuestión de horas.

La instalación de Accompong es el único sistema de agua atmosférica en Jamaica alimentado únicamente por energía renovable, y ahora es una prueba viviente de que la infraestructura descentralizada y fuera de la red puede soportar condiciones climáticas extremas al tiempo que proporciona recursos que salvan vidas.

Un legado creciente de seguridad hídrica

Desde Flint, Michigan, hasta Puerto Rico y Jackson, Mississippi, la Contratación del AWG ha entregado agua segura donde las redes convencionales colapsan. La tecnología de agua atmosférica de la Fundación ahora es vista por los planificadores de adaptación global como un modelo vital para desarrollar resiliencia contra las sequías, la contaminación y los daños causados por las tormentas causadas por el clima.

"Si podemos hacer agua en un huracán, podemos hacerlo en cualquier lugar", agregó West. "Esta tecnología le da a las comunidades control sobre el recurso más básico de la tierra: usar nada más que la luz solar y el aire".

El sistema no emite carbono, no utiliza productos químicos y no requiere tuberías ni extracción de aguas subterráneas: un plan portátil y sostenible para la respuesta humanitaria y de emergencia en todo el mundo.

Acerca de AWG Contracting

AWG Contracting diseña y fabrica sistemas de agua atmosférica con energía solar y está expandiendo la producción estadounidense a través de un proyecto de fabricación limpia de $ 25 millones para ofrecer una infraestructura de agua sostenible y desplegable en todo el mundo.

Acerca de The Moses West Foundation

La Moses West Foundation es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos dedicada a llevar sistemas de agua atmosférica renovables a comunidades que carecen de agua potable segura. Fundada por el Ranger del Ejército y el ingeniero Moses West, la Fundación ha implementado tecnología de agua que salva vidas en regiones afectadas y desatendidas por desastres en las Américas y el Caribe. Es una fuente de agua infinita, 100 % renovable, fiable, resiliente y específica de puntos.

CONTACTO: Joe Wiggins

TELÉFONO: 917.455.1122 c

CONTACTO: Robin Beaman

TELÉFONO: 312.208.1212 c

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824933/Moses_West_Founder_and_CEO_of_AWG_Consulting.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2824367/AWG_Contracting_Logo.jpg

FUENTE AWG Contracting