El USDA y la FDA solicitan información sobre las fechas en el etiquetado de alimentos, con el objetivo de proporcionar mayor claridad, transparencia y ahorro de costos para los consumidores en los Estados Unidos

SILVER SPRING, Md., 4 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunciaron hoy una Solicitud de Información (RFI, por sus siglas en inglés) conjunta sobre las fechas en el etiquetado de alimentos, que incluye el uso de términos como "Sell By" (vender hasta), "Use By" (Usar hasta) y "Best By" (Mejor antes de). La RFI solicita información sobre las prácticas y preferencias de la industria para el uso de fechas en el etiquetado, resultados de investigaciones sobre la percepción de los consumidores sobre las fechas en el etiquetado y cualquier impacto que las fechas en el etiquetado puedan tener en el desperdicio de alimentos y los costos de los comestibles. Por ejemplo, las preguntas en la RFI incluyen qué productos contienen fechas en el etiquetado y qué criterios se utilizan para decidir qué frase utilizar y qué fecha incluir. La RFI también cuestiona cómo los consumidores interpretan la información de las fechas en el etiquetado, incluyendo si esta información crea confusión en los consumidores, en especial, si estos creen que las fechas determinan que los alimentos son inocuos cuando, en realidad, indican la calidad, o si esta información tiene impacto en las decisiones al comprar o desechar alimentos. Por último, hay preguntas que exploran las relaciones entre las fechas en el etiquetado, el desperdicio de alimentos y los gastos del hogar.

El Servicio de Inspección e Inocuidad de los Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) del USDA y la FDA tienen en conjunto una amplia jurisdicción y supervisión sobre el suministro de alimentos de los Estados Unidos. Tienen la responsabilidad de asegurarse que las etiquetas de alimentos de los productos sobre los que cada uno tienen jurisdicción sean veraces y no confusas. La información que se recopile en la RFI puede servir para desarrollar futuras decisiones normativas, guías o campañas de educación para el consumidor sobre el etiquetado de la fecha en los alimentos, con el fin de ayudar a reducir el desecho prematuro de alimentos saludables e inocuos.

"Se ha estimado que alrededor del 20 % del desperdicio de alimentos en el hogar se produce por la confusión de la variedad de términos diferentes para las fechas en el etiquetado de productos alimenticios. La información recopilada nos ayudará a entender la percepción de los consumidores de términos como 'Sell By' (Vender hasta), 'Use By' (Usar hasta) y 'Best By' (Mejor antes de), dijo el comisionado adjunto de la FDA para el Programa de Alimentos para Humanos, Jim Jones. "Esperamos reunir información valiosa para determinar cómo las fechas en el etiquetado pueden facilitar a los consumidores saber si un alimento sigue estando en buenas condiciones para consumir y evitar el desperdicio. La FDA se compromete a hacer todo lo posible para apoyar la toma de decisiones informadas y sólidas que beneficien a los consumidores de los Estados Unidos".

"Las etiquetas de los alimentos contienen una gran cantidad de información para los consumidores, incluida la fecha de 'best if used by' (Mejor si se usa antes) de un producto alimenticio", dijo el subsecretario de Inocuidad Alimentaria del USDA, el Dr. Emilio Esteban. "A través de esta solicitud de información, esperamos saber más sobre cómo se determinan esas fechas en el etiquetado y si confunden a los consumidores y conducen a un desperdicio innecesario de alimentos".

La acción de hoy es una de las muchas acciones que se tomarán en respuesta a la Estrategia Nacional para Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Reciclar Productos Orgánicos, que publicó la FDA, el USDA y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) en junio de 2024. El USDA estima que una familia promedio de cuatro personas gasta por lo menos $1,500 cada año en alimentos que terminan sin consumir y el EPA estima que, en 2019, se generaron 66 millones de toneladas de alimentos desperdiciados en los sectores minoristas, de servicios y residenciales de alimentos, y la mayoría de estos desechos (alrededor del 60 %) se enviaron a vertederos. La Estrategia Nacional establece un camino que permitiría a los Estados Unidos cumplir su meta nacional de reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos en un 50 % para 2030, lo que ayudaría a minimizar el impacto ambiental del desperdicio de alimentos y los costos para las familias en los Estados Unidos.

En respuesta al borrador de la Estrategia Nacional para Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Reciclar Productos Orgánicos, la FDA y el USDA recibieron más de 9,800 comentarios que alentaban a actualizar los requisitos federales de las fechas en el etiquetado, incluida la estandarización del etiquetado. Las personas que realizaron comentarios señalaron que los fabricantes de alimentos usan una variedad de frases como "Sell By" (Vender hasta), "Use By" (Usar hasta) y "Best By" (Mejor antes de) en las etiquetas de los productos para describir las fechas de forma voluntaria. Según las personas que realizaron comentarios, el uso de diferentes frases para describir las fechas puede causar confusión en los consumidores y conducir a la eliminación prematura de alimentos saludables e inocuos porque ha pasado la fecha impresa en el paquete. La RFI trata de explorar las cuestiones planteadas en esas observaciones al solicitar a las partes interesadas información que tengan relacionada con este tema.

Tanto la FDA como el USDA recomiendan actualmente que el sector de la industria alimentaria aplique de forma voluntaria la fecha en el etiquetado de alimentos basada en la calidad "Best if Used By" (Mejor si se usa antes de), que señala la fecha después de la cual la calidad puede disminuir, pero el producto aún puede consumirse. Aunque la FDA y el USDA alientan el uso de la frase "Best if Used By" (Mejor si se usa antes de), las regulaciones federales actuales no prohíben que la industria use otras frases para las fechas en el etiquetado, como "Sell By" (Vender hasta) o "Use By" (Usar hasta), si son veraces y no son confusas.

Las personas tendrán 60 días para brindar comentarios en respuesta a una o más de las 13 preguntas planteadas. Puede encontrar más información sobre cómo enviar un comentario aquí.

