Electronics & Home México: el hub de negocios para fabricantes y retailers más importante de LATAM se consolida anunciando su 2ª edición

CIUDAD DE MÉXICO, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Electronics & Home México edición 2026, considerada una de las ferias de negocios más relevantes para la industria de artículos para el hogar y electrónica de consumo en la región, anuncia su segunda edición. Organizada por Grupo Eletrolar y respaldada por más de 20 años de experiencia en el sector, la feria se llevará a cabo del 15 al 17 de junio en Centro Banamex (CDMX).

Electronics & Home México surge como un facilitador en un contexto donde el mercado mexicano de bienes tecnológicos y durables (T&D) ha demostrado una notable capacidad de adaptación, de acuerdo con información de NielsenIQ, este sector en México registró un crecimiento del 9.5% durante 2025, posicionando al país como el cuarto mercado con mayor crecimiento en Latinoamérica.

"Nuestro propósito es conectar en un espacio a todos los actores clave, desde fabricantes y distribuidores hasta retailers", asevera Carlos Clur, CEO de Grupo Eletrolar. "Electronics & Home México no solo es una feria comercial, sino una plataforma estratégica diseñada para entender el mercado, descubrir tendencias y generar acuerdos de alto impacto que permitan a las empresas expandir su presencia en México, Centro y Sudamérica".

La relevancia del evento como herramienta para toma de decisiones se sustenta en el conocimiento compartido. Entre las ponencias más destacadas que se realizarán se encuentran temas como el uso de ciberseguridad e IA para negocios; reportes de consumo T&D regionales; cómo los consumidores mexicanos redefinen el smart home; el impacto de la geopolítica y aranceles en el sector; presentados ejecutivos de empresas líderes como NielsenIQ, Sinch, MTM Logix, entre otros.

La primera edición marcó su éxito con +7,000 visitantes entre tomadores de decisiones y ejecutivos C-level de la industria de electrodomésticos, tecnología y retail; 250 expositores; 10,000m2 de piso de exhibición, y +30 conferencias y talleres.

Proyecciones y conectividad regional

Con una superficie de exhibición proyectada de 12,000m², +300 expositores, y conferencistas de alto nivel, el evento se perfila como un entorno clave para identificar proveedores y establecer alianzas comerciales. Clur enfatiza que esta edición busca fortalecer el ecosistema de negocios al reunir a los principales canales de distribución de México, Colombia, Brasil y Estados Unidos, convirtiéndose en una cita imprescindible para los líderes del sector.

CONTACTO: Hiyiri Merino: [email protected]

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FUENTE Electronics & Home México