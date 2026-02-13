EMCD lanza una tarjeta global para pagar con criptomonedas y gastar USDT en comercios que aceptan Mastercard

La nueva tarjeta, de emisión gratuita, está disponible para usuarios de América Latina y permite compras online y presenciales, además de compatibilidad con Apple Pay y Google Pay.

HONG KONG, 13 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- EMCD, una plataforma global de cripto-fintech y uno de los principales pools de minería de Bitcoin del mundo, anunció el lanzamiento de la Tarjeta de Pago EMCD, impulsada por KazeFi, disponible para usuarios elegibles de América Latina. La tarjeta permite gastar USDT en cualquier lugar donde se acepte Mastercard, tanto en compras online como en establecimientos físicos, incluido el uso a través de Apple Pay y Google Pay.

Diseñada para facilitar el uso cotidiano de las criptomonedas, la Tarjeta de Pago EMCD puede emitirse en cuestión de minutos tras completar el proceso de KYC y añadirse de forma instantánea a una billetera móvil. La tarjeta es gratuita y no tiene cuota mensual de mantenimiento, lo que permite a los usuarios gastar sus criptomonedas en bienes y servicios cotidianos. Se aplican comisiones adicionales de acuerdo con los Términos y Condiciones disponibles en el sitio web de la compañía.

«Millones de personas poseen criptomonedas hoy en día, pero solo una parte las utiliza realmente en su vida diaria», afirmó el representante de EMCD. «La Tarjeta de Pago EMCD cierra esa brecha. Hace que los activos digitales puedan utilizarse en cualquier lugar donde se acepte Mastercard, mediante herramientas de pago simples y seguras. Con este lanzamiento, ampliamos la oferta de EMCD más allá de la minería, el almacenamiento y la generación de rendimientos en cripto, para permitir también gastarlas de forma fluida».

La Tarjeta de Pago EMCD permite a los usuarios gastar USDT y funciona gracias a KazeFi. Los fondos pueden depositarse directamente desde la Billetera EMCD, sin necesidad de cambiar de aplicación ni transferir activos a otros servicios.

El lanzamiento se produce en un momento de rápida expansión del sector global de pagos con criptomonedas. Según el informe State of Crypto 2025 de a16z , las stablecoins procesaron más de 46 billones de dólares en volumen de transacciones durante el último año, más del doble que el año anterior. El uso de criptomonedas para gastos cotidianos también está en aumento: una investigación de eMarketer indica que casi 1 de cada 5 propietarios de cripto utilizará activos digitales para pagos en 2026, frente al 14,2 % en 2024, lo que subraya la creciente demanda de soluciones de pago sencillas.

La Tarjeta de Pago EMCD ya está disponible para usuarios elegibles a través de la App de EMCD. Este lanzamiento refuerza aún más la posición de EMCD como un ecosistema unificado en el que los usuarios pueden minar, ahorrar, gestionar y ahora también gastar activos digitales, todo en un solo lugar. Más información en: https://emcd.io/payment-card/

Acerca de EMCD

EMCD es un ecosistema de activos digitales impulsado por una sólida trayectoria en la minería de Bitcoin, que integra en una sola plataforma billetera, trading (P2P y Swap), herramientas de rendimiento y liquidez, e infraestructura de marca blanca. Fundada en 2017 como una de las primeras operaciones industriales de minería de BTC en Europa, EMCD presta servicios a usuarios y empresas en todo el mundo. Actualmente, las personas gestionan y hacen crecer sus activos digitales, mientras que las empresas integran las API de EMCD para ofrecer experiencias Web3 con marca propia. Comprometida con la seguridad, la fiabilidad y la transparencia, la misión de EMCD es simplificar la forma en que individuos y empresas crean, generan valor y realizan transacciones con activos digitales.

Aviso legal: La Tarjeta de Pago EMCD es operada por KazeFi conforme a sus autorizaciones regulatorias aplicables. EMCD proporciona acceso a este producto como parte de la interfaz de su ecosistema, pero no emite tarjetas, no procesa pagos ni convierte activos digitales en moneda fiduciaria.

La disponibilidad de la Tarjeta de Pago EMCD y de sus funcionalidades depende de la región del usuario y de su situación regulatoria. Se aplican comisiones y condiciones según lo establecido en los Términos y Condiciones del sitio web de EMCD.

Mastercard, Apple Pay y Google Pay son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Las referencias a estas marcas se realizan únicamente con fines descriptivos y no implican asociación ni respaldo alguno.

FUENTE EMCD