En el marco del Día Nacional de la IA, México enfrenta una brecha mientras Tiendanube operará 180 mil tiendas desde Claude

Solo el 8% de las empresas mexicanas con más de 10 empleados usa herramientas de IA, frente al 20.1% promedio en países de la OCDE.

Semanas después de anunciar Lumi y cerrar la integración con Meta Business AI, Tiendanube suma un conector oficial en el directorio de Claude, de Anthropic. Es el tercer movimiento en IA en menos de 60 días.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco del Día Nacional de la IA este 16 de julio, los datos del Centro México Digital muestran una contradicción productiva: mientras México alcanzará una penetración de e-commerce minorista de 17.7% en 2026 —superando por primera vez a Estados Unidos—, apenas el 8% de las empresas mexicanas con más de 10 empleados utiliza herramientas de IA, muy por debajo del 20.1% promedio de la OCDE.

Credits: Tiendanube

La dirección, sin embargo, es clara: el 100% de los CEO en México identifica la inversión en IA como su principal acción estratégica para adaptarse al entorno actual, y el 32% de los directivos la señala como prioridad número uno, según la encuesta EY-Parthenon CEO Outlook Survey de enero 2026.

Frente a esta brecha, el reto para el comercio digital no es adoptar IA por adopción misma, sino resolver fricciones concretas de la operación diaria: leer datos de venta, actualizar inventario, dar seguimiento a pedidos, sin que esas tareas consuman horas que un negocio pequeño o mediano no tiene. Es en el terreno de la eficiencia operativa es donde se está moviendo el e-commerce conversacional.

Ya es posible conectar tu tienda en línea con los modelos de IA más avanzados del mundo, como: Gemini, ChatGPT, Cursor, entre otros. Y ahora, Tiendanube ya está disponible en el directorio oficial de Claude (figura como Nuvemshop), el asistente de inteligencia artificial de Anthropic, lo que permite a cualquier marca gestionar su tienda: catálogo, pedidos, clientes, analytics, directamente por conversación, sin código ni integraciones manuales. Una marca puede, por ejemplo, preguntar cuáles fueron sus productos más vendidos la semana pasada o pedir un resumen de pedidos pendientes de envío, en la misma interfaz donde ya resuelve otras tareas con IA.

Esta integración se suma a otras herramientas de IA que Tiendanube ha desarrollado o conectado en los últimos meses —entre ellas Lumi y la integración con Meta Business AI en WhatsApp—, todas orientadas al mismo objetivo: que la adopción de IA en el comercio digital mexicano deje de ser una decisión estratégica abstracta y se traduzca en tiempo y recursos recuperados para el negocio.

"Integramos la IA en cada nivel del negocio: de forma nativa cuando el minorista busca simplicidad, y conectada a los modelos líderes del mundo, como Claude, cuando busca libertad", explica Agustín Parraquini, AI Product Manager de Tiendanube.

Para el comercio digital mexicano, la disyuntiva ya no es si vale la pena incorporar inteligencia artificial a la operación, sino qué tan rápido se traduce esa incorporación en decisiones más ágiles y menos tiempo perdido en tareas administrativas. De acuerdo con el experto de Tiendanube, un mercado que crece más rápido que su propia capacidad de adopción tecnológica, cerrar esa brecha, más que sumarse a una tendencia se perfila como condición para seguir siendo competitivo.

FUENTE Tiendanube