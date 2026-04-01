En temporada vacacional, las solicitudes de asistencia vial pueden aumentar hasta 30%: iké

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Con la llegada de las vacaciones, las solicitudes de asistencia vial aumentan hasta en un 30% frente a semanas regulares, debido al incremento en el flujo vehicular en carreteras del país, de acuerdo con cifras históricas de iké.

Este comportamiento se confirma con datos del Operativo Vacacional de Semana Santa 2025, durante el cual Ángeles Verdes brindó asistencia a más de 43 mil turistas a través de 13 mil servicios, principalmente por averías de motor (19.3%), fallas en neumáticos (17.6%) y problemas en el sistema de refrigeración (17%).

Ante este panorama, especialistas de iké recomiendan, además de revisar el estado del vehículo antes de viajar, identificar y verificar los servicios incluidos en seguros o productos financieros. Hay usuarios que cuentan con cobertura de asistencia vial sin saberlo (a través de aseguradoras, armadoras de autos o tarjetas bancarias); aprovecharla, especialmente a través de canales digitales, permite resolver imprevistos de manera oportuna y evitar gastos innecesarios.

Actualmente, este tipo de soluciones evolucionan bajo el modelo Assistech, es decir, servicios de asistencia respaldados por tecnología y acompañamiento permanente, que permiten brindar una experiencia más eficiente. A través de plataformas digitales, monitoreo en tiempo real y atención especializada, es posible gestionar todo el proceso, desde la solicitud hasta la resolución del incidente, con mayor rapidez, eficiencia y control para el usuario.

Assistech, se ha convertido en un elemento clave para mejorar la atención en carretera. Tan solo en 2025, iké brindó más de 40 mil servicios de grúa al mes, acompañando a miles de personas en momentos en los que recibir apoyo oportuno hace toda la diferencia. Con un índice de satisfacción general de 92%, se enfocan en responder con la agilidad que los caracteriza y en cumplir su propósito: mejorar la vida de las personas.

De esta manera, el incremento en los desplazamientos durante vacaciones no solo eleva la demanda de estos servicios, sino que también subraya el papel de la tecnología como un habilitador clave para ofrecer respuestas más rápidas, coordinadas y efectivas ante cualquier eventualidad en el camino.

En estas vacaciones, iké te acompaña en cada kilómetro con acciones orientadas a concientizar sobre la importancia de viajar seguro en carretera.

Acerca de iké

iké es una empresa 100% mexicana fundada en 1988, pionera en brindar soluciones integrales para mejorar la vida de las personas. Con presencia en México, Argentina y Colombia, ofrece servicios que abarcan la atención de imprevistos viales, del hogar y de salud, así como experiencias en viajes, entretenimiento y bienestar. Respaldada por una red de más de 10,000 proveedores certificados y una operación 24/7, la compañía opera bajo un modelo B2B2C que la posiciona como aliado estratégico de empresas en sectores clave, con un enfoque basado en inmediatez, calidad y seguridad.

FUENTE iké