'Enseo inicia un nuevo capítulo como la tecnología líder para la hospitalidad moderna'

Líder en tecnología hotelera presenta una nueva identidad corporativa para reflejar mejor su enfoque en atender las necesidades tanto de los equipos hoteleros como de sus huéspedes

PLANO, Texas, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Enseo, proveedor líder de tecnología para la industria hotelera, anunció hoy un renovado enfoque estratégico, reflejado en una identidad de marca revitalizada y una nueva visión orientada a resaltar su papel en la evolución de la hospitalidad moderna.

Durante más de 26 años, Enseo ha proporcionado tecnología de entretenimiento y conectividad en la habitación para hoteles. A medida que las preferencias de los huéspedes continúan evolucionando y la complejidad operativa aumenta, Enseo está ampliando su visión para ayudar a los hoteles a ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes mientras fortalecen la lealtad, el rendimiento de ingresos y la eficiencia operativa.

A través de una plataforma conectada que integra entretenimiento en la habitación, WiFi administrado, marketing hotelero, monitoreo proactivo de la propiedad y dispositivos de seguridad para el personal, Enseo proporciona la base tecnológica confiable que los hoteleros necesitan para ofrecer una experiencia digital personalizada con impacto medible en los ingresos y en las operaciones diarias.

«Este enfoque renovado y nuestra nueva identidad de marca representan mucho más que una actualización visual; reflejan una evolución estratégica para nuestra compañía», señaló Brian Gurley, CEO de Enseo. «Nuestra nueva identidad visual refleja la transformación que está ocurriendo en toda nuestra organización y la confianza que hemos construido a través de la confiabilidad y el servicio. También reafirma nuestro compromiso con la innovación continua y el crecimiento a largo plazo junto con nuestros clientes».

«El nuevo Enseo está enfocado en ofrecer personalización a gran escala, conectividad fluida y un desempeño consistente en todas nuestras implementaciones», comentó David Goldstone, Presidente de Hospitality en Enseo. «Nuestro objetivo es proporcionar la base tecnológica que hace posible la hospitalidad moderna, ayudando a los líderes hoteleros a anticipar las necesidades de los huéspedes en lugar de reaccionar ante ellas, al mismo tiempo que mejoran la claridad operativa y fortalecen el desempeño financiero a largo plazo».

Para más información sobre Enseo, visite https://enseo.com/hospitalidad-moderna/.

Acerca de Enseo

Enseo proporciona la tecnología que impulsa la hospitalidad moderna, ayudando a los hoteles a ofrecer experiencias digitales personalizadas para sus huéspedes mientras simplifican las operaciones detrás de escena. Con sede en Plano, Texas, Enseo ofrece soluciones de entretenimiento en la habitación, WiFi administrado, marketing hotelero, monitoreo proactivo de la propiedad y sistemas de seguridad para el personal.

Durante más de 26 años, Enseo ha trabajado en alianza con marcas hoteleras para impulsar la satisfacción del huésped, fortalecer la confianza operativa y mejorar el desempeño del negocio a largo plazo, respaldado por una de las tasas de retención de clientes más altas de la industria y soporte interno disponible 24/7/365.

Para más información, visite https://enseo.com/hospitalidad-moderna/.

FUENTE Enseo