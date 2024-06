Entérate cómo viajar en familia y que tus hijos no paguen hospedaje

En México, el destino más popular para vacacionar durante los meses de verano sigue siendo la playa. Según un estudio realizado por SECTUR, en lo que va del año 2024, los destinos costeros han experimentado un incremento en su ocupación turística, alcanzando un 61% en comparación con el 53.3% registrado en el año 2022.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Viajar en familia se ha convertido en una modalidad muy popular entre los mexicanos. Sin embargo, el incremento en el número de viajeros puede repercutir significativamente en los costos. Por ello, Best Day presenta cuatro destinos ideales para disfrutar de unas vacaciones inolvidables con toda la familia, ofreciendo recomendaciones donde el alojamiento es completamente gratuito para los niños menores de 12 años.

La Riviera Maya, ubicada en la costa caribeña de México, es el escenario perfecto para unas vacaciones familiares gracias a su amplia oferta de actividades y atractivos. Este destino cuenta con hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, ideales para disfrutar de días de sol y mar en familia. Los parques temáticos como Xcaret y Xel-Há proporcionan experiencias inolvidables con actividades acuáticas, espectáculos culturales y la oportunidad de nadar en cenotes naturales. Además, las ruinas mayas de Tulum y Cobá permiten a las familias explorar antiguas civilizaciones mientras disfrutan de impresionantes vistas al mar. Best Day recomienda el Family Selection at Grand Palladium Kantenah Resort & Spa , que ofrece un parque acuático y entretenimiento especialmente diseñado para niños.

Puerto Vallarta es un destino excepcional para familias, combinando hermosas playas, actividades culturales y aventuras al aire libre. El malecón es perfecto para pasear en familia, con su vibrante ambiente lleno de esculturas, artistas callejeros y tiendas. Best Day sugiere el Melia Puerto Vallarta All Inclusive , que ofrece un kids club con actividades variadas, desde manualidades hasta fiestas en la playa. Las familias también pueden disfrutar de las playas, como Playa de los Muertos, ideales para nadar y construir castillos de arena. El Zoológico de Vallarta ofrece una experiencia educativa y la oportunidad de interactuar con una variedad de animales. Además, las excursiones en barco para avistar ballenas y delfines en la Bahía de Banderas son una actividad imperdible.

Puerto Escondido, en Oaxaca, es un destino perfecto para familias que buscan una mezcla de relax y aventura. Sus playas, como Carrizalillo, son ideales para que los niños naden y practiquen snorkel de manera segura. La playa Zicatela, famosa por sus olas grandes para surfear, también ofrece áreas tranquilas para disfrutar del sol y la arena. Una experiencia única es el paseo nocturno en kayak en la Laguna de Manialtepec para observar la bioluminiscencia. Best Day recomienda hospedarse en la Posada Real Puerto Escondido , que ofrece servicio de niñera, un salón de juegos y un parque infantil. Las visitas al mercado de Benito Juárez permiten a las familias explorar y degustar la rica gastronomía oaxaqueña, mientras que los santuarios de tortugas y las liberaciones de crías en Playa Bacocho proporcionan una experiencia educativa y emocionante.

Manzanillo, en Oaxaca, es otro destino encantador para unas vacaciones de verano con la familia, ofreciendo la tranquilidad del Pacífico mexicano. Las playas como La Audiencia y Playa Miramar son perfectas para nadar y practicar deportes acuáticos en un ambiente seguro y relajado. El Parque Ecológico El Salto, con sus cascadas, áreas de picnic y paseos a caballo, permite a las familias disfrutar de la naturaleza. Best Day sugiere el Grand Isla Navidad Golf & Spa Resort with Marina , este magnífico alojamiento cuenta con una playa privada así como su propio parque acuático dentro de las instalaciones donde podrás pasar tiempo de calidad en familia. Adicionalmente el malecón de Manzanillo ofrece vistas espectaculares del océano y espacios para pasear y disfrutar de la brisa marina. Con su ambiente tranquilo y una variedad de actividades al aire libre, Manzanillo es un destino perfecto para unas vacaciones familiares inolvidables.

"Viajar en familia no solo fortalece los lazos, sino que también crea recuerdos imborrables y proporciona experiencias enriquecedoras para todos. En Best Day estamos comprometidos a ofrecer promociones y paquetes especiales para que todos los viajeros puedan disfrutar de aventuras familiares mientras descubren los magníficos destinos que México tiene para ofrecer", Carolina Campuzano, Gerente Sr. de Ventas y Estrategia de Best Day.

