EPAM Completa la Adquisición de NEORIS

La adquisición mejorará las capacidades de entrega de EPAM en América Latina y Europa, aumentando el valor para los clientes en industrias clave.

NEWTOWN, Pensilvania, 1 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), una empresa líder en servicios de transformación digital e ingeniería de software, anunció hoy la finalización exitosa de su adquisición de NEORIS, una consultora global avanzada de tecnología con sede en Miami y aproximadamente 4,800 profesionales en importantes centros de talento en América Latina, España y EE. UU. Los vendedores son fondos administrados por Advent International, uno de los mayores y más experimentados inversionistas globales de capital privado, y Cemex, una empresa global de materiales de construcción.

NEORIS se especializa en la ejecución de proyectos complejos de compromiso digital y transformación para clientes en América y Europa en sectores como Manufactura, Banca, CPG y Retail, Telecomunicaciones y Medios, entre otros. Aprovechan su sólida experiencia en desarrollo de software y consultoría tecnológica en múltiples áreas, que incluyen Experiencia Digital, Ingeniería, SAP, Datos, Analítica, ML e IA, UX Interactivo, Estrategia Digital y Arquitectura Empresarial.

El cierre de esta adquisición marca una expansión estratégica para EPAM, creando una oferta competitiva para clientes en América Latina y países de habla hispana y portuguesa, mientras amplía sus capacidades de entrega globales y nearshore en Norteamérica, India y Europa.

Obtenga más información sobre la adquisición aquí: EPAM Anuncia Acuerdo para Adquirir NEORIS.

Sobre EPAM Systems

Desde 1993, EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) ha utilizado su experiencia en ingeniería de software para convertirse en un proveedor global líder de servicios de ingeniería digital, transformación habilitada por la nube e IA, y socio de consultoría empresarial y de experiencia para empresas globales y startups ambiciosas. Abordamos los desafíos de transformación de nuestros clientes enfocando la estrategia integrada de EPAM Continuum, experiencia y consultoría tecnológica con más de 30 años de ejecución en ingeniería para acelerar el tiempo de salida al mercado y generar un mayor valor de sus innovaciones e inversiones digitales.

Hacemos real GenAI con nuestras soluciones de orquestación, pruebas e ingeniería de LLM de IA, EPAM DIAL, EPAM EliteA™ y EPAM AI/RUN™, respectivamente.

Entregamos a nivel global pero nos involucramos localmente con nuestros equipos de consultores, arquitectos, diseñadores e ingenieros expertos, haciendo que el futuro sea real para nuestros clientes, socios y personas alrededor del mundo. Creemos que las soluciones correctas son las que mejoran la vida de las personas y alimentan la ventaja competitiva de nuestros clientes en diversas industrias. Nuestro pensamiento cobra vida en las experiencias, productos y plataformas que diseñamos y llevamos al mercado.

Agregados al S&P 500 y al Forbes Global 2000 en 2021 y reconocidos por Glassdoor y Newsweek como uno de los 100 Mejores Lugares para Trabajar, nuestros equipos multidisciplinarios sirven a clientes en seis continentes. Estamos orgullosos de estar entre las 15 principales empresas en Servicios de Tecnología de Información en el Fortune 1000 y ser reconocidos como líderes en los IDC MarketScapes para Servicios de Construcción de Experiencia Mundial, Servicios de Diseño de Experiencia Mundial y Servicios de Ingeniería de Software Mundial.

Para más información, visite www.epam.com y síganos en LinkedIn.

Declaración de Prospectiva

Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones que pueden constituir declaraciones prospectivas conforme a las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, cuya exactitud está necesariamente sujeta a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre eventos futuros que pueden no resultar precisos. Dichas declaraciones prospectivas se basan principalmente en nuestras expectativas actuales y estimaciones de eventos futuros y tendencias que afectan o pueden afectar nuestro negocio y operaciones. Estas declaraciones pueden incluir términos como "puede," "será," "debería," "cree," "espera," "anticipa," "pretende," "planea," "estima" o expresiones similares. Los eventos y tendencias futuros pueden estar relacionados, entre otras cosas, con el cierre de la Adquisición, que puede no concretarse en los términos o plazos anticipados, o en absoluto, la satisfacción o exención de cualquier condición para el cierre de la Adquisición, los impactos o beneficios anticipados de la Adquisición, desarrollos relacionados con la guerra en Ucrania y la escalada del conflicto en la región circundante, disturbios políticos y civiles o acciones militares en las geografías donde operamos, condiciones difíciles en los mercados de capital globales, mercados de divisas y la economía en general, y el efecto que estos eventos puedan tener sobre la demanda de los clientes, nuestros ingresos, operaciones, acceso al capital y rentabilidad. Otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos incluyen condiciones económicas generales, los factores de riesgo discutidos en nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y los factores discutidos en nuestros Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, particularmente bajo los encabezados "Discusión y Análisis de la Condición Financiera y Resultados de Operaciones" y "Factores de Riesgo" y otros archivos con la Comisión de Bolsa y Valores. Aunque creemos que estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, están sujetas a varios riesgos e incertidumbres y se hacen con base en la información actualmente disponible para nosotros. EPAM no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros factores, excepto según lo requiera la legislación de valores aplicable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2223594/EPAM_Logo.jpg

FUENTE EPAM Systems, Inc.