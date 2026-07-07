Equifax anuncia un acuerdo definitivo para adquirir Círculo de Crédito en México

La estratégica adquisición del buró de crédito de mayor crecimiento en México expande la presencia internacional de Equifax en línea con su estrategia de invertir en adquisiciones complementarias. Equifax ofrecerá a los clientes de Círculo de Crédito acceso a capacidades nativas en la nube y a la tecnología patentada EFX.AI, acelerando así el crecimiento de su cartera de clientes y la inclusión financiera en el país.

La conferencia telefónica para inversionistas y el webcast se llevarán a cabo el 7 de julio a las 8:30 a. m. hora del este (EST).

ATLANTA, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Equifax® firmó un acuerdo definitivo para adquirir Círculo de Crédito, empresa líder en servicios de información crediticia y el buró de crédito de más rápido crecimiento en México, por un valor capital de 750 millones1 de dólares (USD). Esta adquisición expande la operación de Equifax hacia el dinámico mercado mexicano, la segunda economía más grande de América Latina, y otorgará a los clientes de Círculo de Crédito acceso a recursos de vanguardia en la industria, como las capacidades nativas en la nube de Equifax, la tecnología patentada EFX.AI y productos galardonados para la protección de identidad y prevención de fraude, todas enfocadas en desarrollar herramientas que impulsen el crecimiento de los clientes fomenten la inclusión financiera. Círculo de Crédito ha obtenido resultados financieros muy sólidos con ingresos estimados en 134 millones de dólares (USD) durante los últimos 12 meses reportados al 30 de junio de 2026, un aumento del 31%, y un EBITDA ajustado de 62 millones de dólares (USD)2. Se proyecta que Círculo de Crédito mantenga un crecimiento sostenible de doble dígito durante el 2026, lo que resultará acrecentador para el GPA ajustado de Equifax en el primer año completo desde el cierre de la operación. Una conferencia telefónica de inversionistas sobre el acuerdo y su transmisión web se llevarán a cabo el 7 de julio a las 8:30 a. m. hora del este (EST).

Mark W. Begor, Director Ejecutivo de Equifax señaló "La adquisición de Círculo de Crédito ampliará la presencia de Equifax en el mercado Méxicano, el cual experimenta un rápido crecimiento, marcando un nuevo y emocionante capítulo global para ambas compañías. Esta adquisición está alineada con nuestra estrategia de reinvertir nuestro sólido flujo de caja libre en adquisiciones acumulativas y estratégicas que fortalezcan a Equifax. Círculo de Crédito será nuestra 17.ª adquisición en los últimos seis años, sumando cerca de 5 mil millones de dólares. Nuestro sólido desempeño y balance financiero nos permiten reinvertir en crecimiento, devolver utilidades a los accionistas y concretar adquisiciones acumulativas y estratégicas". Begor añadió: "México es uno de los mercados de crédito de más rápido crecimiento a nivel mundial. Más del 25 % de la población mexicana no tiene acceso a productos financieros formales, y casi el 44 % de la población no tiene una cuenta bancaria.3 Tanto Equifax como Círculo de Crédito tienen el compromiso de ayudar a más consumidores a mejorar su bienestar financiero. Juntos continuaremos ofreciendo datos alternativos de mayor profundidad y perspectivas únicas que permitan a nuestros clientes diseñar soluciones a la medida para expandir el financiamiento al consumo".

Círculo de Crédito es la única Sociedad de Información Crediticia (SIC) mexicana que actualmente opera servicios de información crediticia tanto para personas como empresas. Cuenta con más de 80 millones de historiales crediticios, resguarda más de 2,000 millones de referencias crediticias y se ha ganado la confianza de más de 1,700 clientes; bancos, fintech de consumo/PYMEs, sofomes, sofipos, retail, y telecomunicaciones, entre otros. La compañía es líder en datos alternativos, es decir, información no incluida en los reportes de crédito tradicionales, incluyendo transacciones de plataformas digitales economía colaborativa e información de telcos. Estos datos alternativos permiten expandir el acceso al financiamiento de manera responsable y apoyar una economía más inclusiva, algo crítico en un país donde más de 33 millones de personas4 se desempeñan en el sector "informal", ya sea a través de microempresas o como trabajadores independientes.

Por su parte, Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito, comentó: "Estamos entusiasmados de unirnos al equipo de Equifax y tener acceso a su tecnología nativa en la nube, plataformas y productos de vanguardia en la industria para ayudar a nuestros clientes a crecer y expandir nuestra posición en México. El avance del crédito al consumo en el país está impulsado por la inclusión y la digitalización, áreas donde Círculo de Crédito ha sido pionero gracias al conjunto de datos más amplio del mercado y soluciones innovadoras. Proveemos información estratégica para la toma de decisiones y soluciones digitales que empoderan a los otorgantes de crédito para ofrecer servicios financieros innovadores en todo México y ampliando el acceso al financiamiento para los mexicanos. Estamos muy entusiasmados de tener acceso a su tecnología nativa en la nube, los analíticos y las soluciones globales de Equifax para impulsar el crecimiento de nuestros clientes."

Bajo los términos del acuerdo, Equifax adquirirá el 100% del capital social de Círculo de Crédito de sus accionistas actuales, incluyendo a: Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero; Coppel, S.A. de C.V.; Grupo Elektra, S.A.B. de C.V.; y un grupo de inversionistas privados. Tras el cierre de la adquisición, Juan Manuel Ruiz Palmieri y el equipo directivo de Círculo de Crédito continuarán al frente de la compañía, que se integrará a la unidad de negocios de Equifax International. La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre y aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, y se prevé que concluyan durante el cuarto trimestre de 2026.

Conferencia telefónica y audio transmisión web

Equifax organizará una conferencia telefónica a las 8:30 a. m. hora del este (EST) el 7 de julio en la que la alta gerencia presentará la adquisición de Círculo de Crédito. Los materiales de presentación relacionados se publicarán en investor.equifax.com el 7 de julio a las 6:30 a. m. hora del este (EST).

Conferencia telefónica para inversionistas:

EE. UU./Canadá: 877-559-1190 /+1 201-389-0916

Internacional: Haga clic aquí para ver los números internacionales de acceso gratuito para los participantes

Por favor, marque el número apropiado 5-10 minutos antes de la llamada para completar el registro. Se requiere verificar nombre y afiliación/compañía para unirse a la llamada.

Transmisión web:

Para ver la transmisión web y la presentación de diapositivas, por favor, haga clic en el enlace e ingrese su información para conectarse. El enlace se activa 15 minutos antes de la hora de inicio programada.

Link de transmisión web

NOTAS PARA LOS EDITORES

Este comunicado de prensa ha sido traducido de su versión original en inglés, la cual puede ser consultada en: https://investor.equifax.com/news-events/press-releases/detail/1411/equifax-announces-definitive-agreement-to-acquire-crculo.

1. Precio de compra de 825 millones de dólares. El valor de empresa de 750 millones de dólares refleja el precio de compra neto de un estimado de 75 millones de dólares en efectivo al cierre con un saldo de deuda cero.

2. Las finanzas se convirtieron de pesos mexicanos a USD a un tipo de cambio de 17,37 USD/MXN. Resultados financieros estimados de los últimos doce meses hasta el 30 de junio de 2026 basados en información proporcionada por Círculo de Crédito

3. Fuente: ENCUESTA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA (ENIF) 2024

4. Fuente: ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE) INDICADORES DE OCUPACIÓN Y EMPLEO, 25 de junio de 2026

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas e información prospectiva. Todas las declaraciones que abordan el desempeño operativo futuro y los eventos o desarrollos que esperamos o anticipamos que ocurrirán en el futuro, incluidas las declaraciones relacionadas con nuestros futuros resultados financieros y operativos, nuestra estrategia, nuestra capacidad para consumar con éxito la transacción propuesta, los beneficios financieros y operativos esperados, las sinergias y el crecimiento de la transacción propuesta, nuestra capacidad para integrar Círculo de Crédito y sus productos, servicios, tecnologías, sistemas de TI y personal en nuestras operaciones, y declaraciones similares sobre nuestras perspectivas y nuestros planes de negocios son declaraciones prospectivas. Creemos que estas declaraciones prospectivas son razonables al momento de realizarlas. Sin embargo, las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de nuestra experiencia histórica y de nuestras expectativas o proyecciones actuales. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en nuestro Formulario 10-K de 2025 y en presentaciones posteriores ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos). Como resultado de dichos riesgos e incertidumbres, le instamos a no depositar una confianza indebida en ninguna declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas solo son válidas a partir de la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo exija la ley.

ACERCA DE EQUIFAX INC.

En Equifax, creemos que el conocimiento impulsa el progreso. Como empresa global de datos, análisis y tecnología, desempeñamos un papel esencial en la economía global al ayudar a las instituciones financieras, empresas, empleadores y agencias gubernamentales a tomar decisiones críticas con mayor confianza. Nuestra combinación única de datos diferenciados, análisis y tecnología en la nube impulsa los conocimientos para potenciar las decisiones que hacen avanzar a las personas. Con sede en Atlanta y respaldada por casi 15 000 empleados en todo el mundo, Equifax opera o tiene inversiones en 24 países de América del Norte, América Central y del Sur, Europa y la región de Asia Pacífico. Para obtener más información, visite Equifax.com.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Alexandra Packey para Equifax

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FUENTE Equifax Inc.