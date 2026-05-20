CORUÑA, España, 20 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Estrella Galicia cierra un acuerdo internacional con Berlín y la dama del armiño, la nueva entrega del universo de La casa de papel, que se estrenó el 15 de mayo.

En esta entrega, Estrella Galicia acompaña el estreno con una campaña internacional articulada bajo el concepto creativo "el arte de la distracción", que explica de manera muy clara la evolución lograda por la marca no solo en su país de origen, España, sino en su ambición de seguir creciendo de manera global, situando a la marca en lugar "dónde nadie le espera".

Estrella Galicia y 'Berlín y la dama del armiño' cierran un acuerdo internacional alrededor de su estreno

El acuerdo supone el lanzamiento de dicha campaña en 18 países (España, Brasil, UK, Alemania, Portugal, Uruguay, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Albania, Grecia, Paraguay, Chile y Ecuador), e incluye además el patrocinio de la serie en 4 países (España, Brasil, UK y Alemania).

Con esta colaboración, Estrella Galicia refuerza su posicionamiento como marca global vinculada a territorios culturales relevantes, consolidando su apuesta por el entretenimiento como plataforma para generar notoriedad, conversación y conexión con nuevas audiencias.

La colaboración entre Estrella Galicia y Berlín y la dama del armiño se enmarca en una relación consolidada en torno al universo de La casa de papel, con distintas iniciativas desarrolladas en los últimos años que han llevado la narrativa de la serie a diferentes formatos y mercados internacionales, desde ediciones especiales hasta contenidos y activaciones vinculadas a su historia.

Esta nueva historia vuelve a situar a Berlín en el centro de un golpe maestro ambientado en Sevilla. Creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, la serie retoma la historia de Berlín, uno de los personajes más icónicos, interpretado por Pedro Alonso, que regresa junto a su banda para ejecutar un plan tan sofisticado como engañoso.

Compuesta por ocho episodios, la nueva entrega ha sido rodada en distintas localizaciones españolas y reúne tanto a rostros ya conocidos como Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez, y se incorporan al reparto Inma Cuesta, José Luis García-Pérez y Marta Nieto.

Campaña: https://youtu.be/XpwM2fRVJ58

Acerca de Estrella Galicia

Estrella Galicia es la marca de cerveza de Corporación Hijos de Rivera. Fundada en 1906 en A Coruña como una fábrica de cervezas y hielo, la marca ha sabido mantener su esencia familiar y artesanal a lo largo de sus 120 años de historia, combinándola con una firme apuesta por la innovación y la calidad.

Acerca de Berlín y la dama del armiño

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2984401/Estrella_Galicia.jpg

FUENTE Estrella Galicia (Corporación Hijos de Rivera)