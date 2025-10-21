Estudiar inglés en Australia será más asequible gracias a un nuevo acuerdo entre Southern Cross University y COLFUTURO

LISMORE, Australia, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Estudiar inglés en Southern Cross University (Australia) será a partir de ahora más accesible gracias a una nueva alianza con la Fundación para el Futuro de Colombia (COLFUTURO).

Southern Cross University y COLFUTURO han firmado recientemente un acuerdo para facilitar el acceso a cursos de inglés a aquellos estudiantes que deseen formarse en Australia y beneficiarse así de una inmersión total en un país de habla inglesa.

Estudiantes internacionales en el campus que Southern Cross University tiene en la ciudad de Gold Coast.

Los cursos se impartirán en SCU College (entidad adscrita a Southern Cross University), ubicado en la ciudad de Gold Coast, donde se encuentra uno de los tres campus principales de la Universidad.

Gracias a este convenio, los estudiantes que cumplan los requisitos podrán obtener un 40 % de descuento en la matrícula, tanto para cursos de inglés general como de inglés con fines académicos.

"Esta beca ayudará a más estudiantes a acceder a cursos de inglés y a mejorar así sus competencias lingüísticas, lo que, a su vez, les abrirá la puerta a otros cursos ofertados en Southern Cross University", afirma Luis Benavides, Coordinador de Reclutamiento Internacional de Estudiantes (Latinoamérica).

"Como colombiano, sé lo prestigiosa que es COLFUTURO para quienes desean estudiar en el extranjero. Este acuerdo representa un hito importante para Southern Cross University, ya que facilita el acceso a estudiantes colombianos talentosos que desean iniciar su camino académico en Australia".

Los estudiantes colombianos interesados (siempre que sean mayores de 18 años) podrán postularse a partir de principios del próximo año. La primera convocatoria estará abierta del 14 al 28 de enero de 2026

"Esta alianza va más allá del mero reclutamiento de estudiantes; se trata de fomentar la diversidad. Recibir estudiantes a través de COLFUTURO enriquece nuestras aulas y aporta una perspectiva global a Southern Cross University. Nos enorgullece ser reconocidos por una institución tan respetada y estamos entusiasmados de poder apoyar a los estudiantes colombianos en el cumplimiento de sus metas", dice Dani Bragança, Gerente Regional (Diversidad Global).

Sobre Southern Cross University

Southern Cross University, ubicada en la costa este de Australia, es una institución de prestigio internacional con más de 20.000 estudiantes y 80.000 egresados. Sus campus principales se ubican en Gold Coast (Queensland), Lismore y Coffs Harbour (New South Wales), regiones con entornos únicos. Además, cuenta con campus metropolitanos en Sídney, Melbourne y Perth, donde también se ubica The Hotel School.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801190/International_students_Sept_2024_47.jpg

FUENTE Southern Cross University