Exfutbolista convertido en pastor lanza iglesia en Argentina

SALTA, Argentina, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El ex futbolista profesional Marcelo Bejarano y su esposa Abby lanzaron oficialmente una nueva iglesia llamada Kingdomcity en Salta, Argentina, este fin de semana, atrayendo a jóvenes, familias y residentes locales para la reunión inaugural.

El ex futbolista convertido en pastor Marcelo Bejarano lanza Kingdomcity en Salta, Argentina, con su esposa y su equipo. (PRNewsfoto/Kingdomcity)

El lanzamiento en Salta tuvo lugar el mismo fin de semana que la inauguración oficial de Kingdomcity Brasília en Brasil, lo que refleja el continuo crecimiento y expansión de la organización en Sudamérica. Los asistentes se reunieron para el culto, la oración y la conexión con la comunidad en la nueva ubicación de Salta.

Antes de entrar en el ministerio, Marcelo Bejarano pasó 13 años jugando al fútbol profesional en toda Sudamérica. Después de una experiencia que le cambió la vida a los 18 años, se involucró cada vez más en la tutoría de jóvenes y el apoyo a los atletas a través de la fe y las iniciativas comunitarias.

Marcelo y Abby más tarde se conectaron con Kingdomcity a través de los pastores Joel Rolt y su esposa Mabel de Kingdomcity en Australia y se vieron afectados por el enfoque de la iglesia en la comunidad, el liderazgo y el discipulado. Después de asistir a la Conferencia Kingdomcity en Australia en 2025, la pareja comenzó a prepararse para ser pionera en la nueva comunidad eclesiástica en Argentina.

Las imágenes y videos de la inauguración se compartieron ampliamente en las redes sociales después del evento, destacando la gran asistencia y el entusiasmo que rodeó el lanzamiento.

Fundada en 2006 por Mark Varughese, Kingdomcity se ha convertido en un movimiento cristiano global con ubicaciones en América Latina, Asia, Europa, África y Oceanía. La organización es conocida por su enfoque en el ministerio juvenil, el desarrollo del liderazgo y la participación comunitaria, particularmente entre los jóvenes y las familias.

"Nos entusiasma ver a líderes como Marcelo y Abby construir comunidades locales sólidas e invertir en personas de toda Argentina", dijo el pastor Mark Varughese, fundador y líder sénior de Kingdomcity.

"Marcelo y Abby se vieron profundamente impactados por la pasión de Kingdomcity por Dios y la gente, y nos entusiasma ver que ese mismo corazón ahora se está estableciendo en Argentina. Nuestro deseo siempre ha sido construir iglesias que sirvan a sus ciudades y ayuden a las personas a encontrar una comunidad, esperanza y propósito genuinos ".

Obtenga más información en kingdomcity.com/argentina

Kingdomcity dijo que la ubicación de Salta albergará servicios semanales regulares, programas juveniles, iniciativas de discipulado y actividades centradas en la comunidad en los próximos meses.

Acerca de Kingdomcity

Kingdomcity es un movimiento eclesiástico mundial fundado en 2006 por el pastor Mark Varughese. Kingdomcity es una iglesia en 30 países y existe para conectar, equipar y capacitar a las personas para llevar la realidad de Dios a su mundo, influyendo positivamente en sus comunidades a través de la fe, el liderazgo y el servicio.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2987913/Kingdomcity_Argentina___Image_002.jpg

FUENTE Kingdomcity