Exitoso viaje de prueba del buque de dragado de doble combustible de 15.000 metros cúbicos "Xinhaixun"

SHANGHÁI, 6 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- El 30 de agosto se completó con éxito la prueba de la primera draga de succión de corte a GNL de China, la Xinhaixun, que puede manejar hasta 15.000 metros cúbicos. Este buque fue construido por Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC). El viaje de prueba no solo probó de manera efectiva el uso de gas natural licuado (GNL), sino que también representó un hito significativo en el viaje del buque hacia la entrega y la disponibilidad operativa.

La prueba mostró la capacidad del buque para operar con gas natural licuado (GNL), una alternativa de energía más limpia que reduce sustancialmente las emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de carbono en un 90 % y un 20 %, respectivamente. El cambio es parte de un movimiento más amplio hacia prácticas sostenibles en la industria del dragado, tradicionalmente conocida por su gran huella ambiental.

Equipado con tecnología avanzada que facilita las operaciones de dragado automatizado e integra el dragado con los controles de navegación, el Xinhaixun representa una innovación significativa en las operaciones marítimas no tripuladas, mejorando la eficiencia y los estándares de seguridad. La prueba probó rigurosamente varios aspectos del rendimiento del buque, incluida la capacidad de los motores principal y auxiliar para cambiar entre combustible y gas, la durabilidad del motor principal en modo gas, el posicionamiento dinámico, la maniobra de hélice de paso controlable (CPP) y el dragado y soplado de proa en modo gas.

La finalización exitosa de la prueba subraya el compromiso de ZPMC con la tecnología verde pionera dentro del sector del transporte marítimo. También refleja el creciente énfasis de China en la reducción de la huella de carbono de sus operaciones marítimas, como lo demuestra el hecho de que Xinhaixun haya recibido el "Certificado de Huella de Carbono del Producto" a principios de este año, un testimonio de su responsabilidad ambiental.

