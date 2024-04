EY anuncia a Josh Matthews de Apkudo como finalista del Premio Entrepreneur Of The Year® 2024 Mid-Atlantic

"Entrepreneur Of The Year" (Emprendedor del año) rinde homenaje a los emprendedores ambiciosos que forjan el futuro

BALTIMORE, 25 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Ernst & Young LLP (EY US) ha anunciado hoy que el director general y cofundador de Apkudo, Josh Matthews, ha sido nombrado finalista del premio Entrepreneur Of The Year® 2024 Mid-Atlantic. El programa Mid-Atlantic celebra a los emprendedores de Maryland, Virginia y Washington, DC. En su 38ª edición, "Entrepreneur Of The Year" es el premio empresarial competitivo por excelencia para líderes audaces que perturban los mercados, revolucionan sectores y tienen un impacto transformador en la vida de las personas. Durante las últimas cuatro décadas, el programa ha reconocido a los emprendedores osados con grandes ideas y acciones audaces que remodelan nuestro mundo.

Apkudo wordmark with tagline Circular Industry Platform

Josh fue uno de los 30 emprendedores regionales seleccionados como finalistas por un jurado independiente. Los candidatos fueron evaluados en función de su demostración de creación de valor a largo plazo a través del espíritu emprendedor, el propósito, el crecimiento y el impacto, entre otras contribuciones y atributos fundamentales.

"Me siento honrado de estar en la lista de finalistas. Felicito a cada finalista porque sé lo que se necesita para construir una empresa que cree un impacto duradero para una industria, sus clientes y empleados", afirma Josh. Apkudo opera en la compleja cadena de suministro de dispositivos conectados. Con el ritmo acelerado de la innovación tecnológica, los clientes deben valorar si revenden, reparan o reciclan millones de teléfonos, computadoras portátiles, tabletas y wearables cada año. Maximizamos el valor de los dispositivos, minimizamos los costes laborales y reducimos los residuos con un conjunto de herramientas operativas y de apoyo a la toma de decisiones. Las empresas suelen dar prioridad a la eficiencia y la rentabilidad a la hora de procesar el trayecto desde el canje de dispositivos hasta la reventa de dispositivos secundarios. Apkudo reconoce que no hay que sacrificar la finalidad por el rendimiento.

"Entrepreneur Of The Year" honra a muchos tipos diferentes de líderes empresariales por su ingenio, valentía y espíritu emprendedor. El programa rinde homenaje a los fundadores originales que impulsaron su empresa desde el principio o que consiguieron capital externo para hacerla crecer; a los directores generales transformadores que infundieron innovación en una organización existente para catapultar su trayectoria; y a los líderes de empresas familiares multigeneracionales que redefinieron un modelo de negocio heredado para fortalecerlo de cara al futuro.

Los ganadores de los premios regionales serán anunciados el 20 de junio durante una celebración especial y se convertirán en miembros vitalicios de una estimada comunidad de antiguos "Entrepreneur Of The Year" de todo el mundo. A continuación, los ganadores serán evaluados por el jurado nacional para los Premios Nacionales "Entrepreneur Of The Year", que se entregarán en noviembre en el Strategic Growth Forum ® anual (Foro de Crecimiento Estratégico), una de las reuniones más prestigiosas del país de empresas de alto crecimiento y líderes del mercado.

Además de "Entrepreneur Of The Year", EY US apoya a otros emprendedores a través del programa EY Entrepreneurial Winning Women™ (Mujeres emprendedoras triunfadoras) y la EY Entrepreneurs Access Network (Red de Acceso de los Emprendedores) para ayudar a conectar a las mujeres fundadoras y a los emprendedores negros e hispanos/latinos, respectivamente, con los recursos, la red y el acceso necesarios para liberar todo su potencial.

Patrocinadores

Fundados y producidos por Ernst & Young LLP, los Premios "Entrepreneur Of The Year" cuentan con los patrocinadores de presentación PNC Bank, Cresa, Marsh USA, SAP y la Fundación Ewing Marion Kauffman. En la región del Atlántico Medio, entre los patrocinadores figuran también ADP, patrocinador platino regional, Cooley y DLA Piper, patrocinadores de Oro regionales, y Kelly Benefits Strategies, patrocinador de Plata regional.

Acerca de Apkudo



Con sede en Baltimore (Maryland) y oficinas en todo el mundo, Apkudo ayuda a las empresas que gestionan dispositivos conectados a maximizar su valor, minimizar los costes laborales y reducir los residuos electrónicos. La plataforma de industria circular de Apkudo ofrece un conjunto completo de herramientas operativas y de apoyo a la toma de decisiones: sistemas automatizados de pruebas y clasificación, gestión del ciclo de vida de los dispositivos e integración en el mercado de reventa. Como resultado, los clientes de Apkudo siempre tienen la respuesta a la pregunta: "¿Qué debo hacer con este dispositivo ahora mismo?".

Acerca de Entrepreneur Of The Year®

Fundada en 1986, Entrepreneur Of The Year® ha premiado a más de 11.000 visionarios ambiciosos que dirigen empresas dinámicas y de éxito en Estados Unidos, y desde entonces se ha extendido a casi 80 países y territorios de todo el mundo.

El programa de EE. UU. consta de 17 programas regionales cuyos paneles de jueces independientes seleccionan a los ganadores de los premios regionales cada mes de junio. Estos ganadores compiten por el reconocimiento nacional en el Strategic Growth Forum® de noviembre, donde se anuncian los finalistas nacionales y los ganadores de los premios. El ganador nacional representa a Estados Unidos en el concurso mundial Entrepreneur Of The Year®. Visite ey.com/us/eoy.

Acerca de EY

EY existe para construir un mundo laboral mejor, ayudando a crear valor a largo plazo para los clientes, las personas y la sociedad, y a generar confianza en los mercados de capitales.

Gracias a los datos y la tecnología, los diversos equipos de EY en más de 150 países ofrecen confianza a través de la garantía y ayudan a los clientes a crecer, transformarse y operar.

Al trabajar en las áreas de auditoría, consultoría, derecho, estrategia, fiscalidad y transacciones, los equipos de EY plantean mejores preguntas para encontrar nuevas respuestas a los complejos problemas a los que se enfrenta nuestro mundo actual.

EY hace referencia a la organización global, y puede hacer referencia a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una empresa del Reino Unido limitada por garantía, no presta servicios a los clientes. La información sobre cómo EY recopila y utiliza los datos personales y una descripción de los derechos que asisten a las personas en virtud de la legislación sobre protección de datos están disponibles en ey.com/privacy. Las firmas miembro de EY no ejercen la abogacía donde esté prohibido por las leyes locales. Para más información sobre nuestra organización, visite ey.com.

Contacto: Kristen Barry, [email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2396436/Apkudo___with_tagline.jpg

FUENTE Apkudo