Eye Level se expande a América Latina con el lanzamiento de su primer centro insignia del titular de la franquicia maestra en Ecuador

SAMBORONDÓN, Ecuador and SEOUL, South Korea, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Eye Level, una marca líder mundial en educación y parte de Daekyo, ha anunciado oficialmente su entrada en el mercado latinoamericano con la gran inauguración de su Centro Insignia en Samborondón, del titular de la franquicia maestra en Ecuador. Ubicado en la prestigiosa zona de Ciudad Celeste, este lanzamiento marca un hito significativo en la misión de Eye Level de brindar educación personalizada de clase mundial a nivel global.

Recepción del primer Centro Insignia de Eye Level en América Latina, ubicado en Samborondón, donde se imparten programas especializados de matemáticas e inglés.

Como el primer punto operativo de la marca en América Latina, el centro de aprendizaje de Samborondón se establece como el Centro Insignia de Eye Level del titular de la Franquicia Maestra del Ecuador. Servirá como un centro estratégico para el crecimiento de la marca dentro de Ecuador, ofreciendo los reconocidos programas de aprendizaje autodirigido de Eye Level a estudiantes y familias que buscan la excelencia académica.

"La apertura de nuestro primer centro insignia en Ecuador representa un paso clave en nuestro viaje de expansión global", dijo un representante de la Casa Matriz en Corea del Sur de Eye Level. "Estamos encantados de compartir este hito con nuestra comunidad global. Esta expansión no solo introduce nuestros innovadores métodos educativos en una nueva región, sino que también fortalece la conexión educativa entre Corea del Sur y Ecuador, sirviendo como un ejemplo positivo de cooperación internacional en el campo del aprendizaje".

El nuevo centro proporcionará una experiencia de aprendizaje única a través de su plan de estudios sistemático y técnicas de aprendizaje híbrido, diseñadas para empoderar a los estudiantes y convertirlos en pensadores independientes y críticos. Al establecer esta presencia oficial, Eye Level y Daekyo tienen como objetivo apoyar el panorama educativo en Ecuador al mismo tiempo que proporcionan un recurso creíble y de alta calidad para los medios de comunicación locales, los socios institucionales y la comunidad en general.

Acerca de Eye Level: Eye Level es la marca global de centros de aprendizaje de Daekyo, una empresa líder en educación fundada en 1975 en Corea. Con presencia en 20 países, Eye Level ofrece programas de inglés y matemáticas que fomentan el aprendizaje independiente y las habilidades de pensamiento crítico. Al adaptar las lecciones a los niveles de aprendizaje individuales, Eye Level empodera a los niños para que desarrollen confianza y alcancen el éxito académico.

Eye Level Ecuador ofrece beneficios exclusivos para las primeras familias que se integren a esta nueva propuesta educativa en Samborondon:

Evaluación gratuita en Matemáticas e Inglés

Matrícula gratuita hasta el 31 de mayo de 2026

Clase de prueba gratuita para los primeros 40 cupos registrados

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965997/Eye_Level_Ecuador_Learning_Center.jpg

FUENTE Eye Level