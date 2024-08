FIBRA Prologis anuncia la liquidación exitosa de su oferta pública de adquisición de los CBFIs de Terrafina (TERRA 13)

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), propietario y operador líder de inmuebles logísticos Clase A en México, anuncia que la liquidación de su oferta pública de adquisición y suscripción recíproca (la " Oferta ") para adquirir hasta el 100% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios emitidos por CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del contrato de fideicomiso irrevocable número F/00939 (" Terrafina "), identificados con la clave de pizarra "TERRA 13" (los " CBFIs de Terrafina "), se ha completado exitosamente.

La liquidación consistió en (i) la adquisición de 606,417,404 CBFIs de Terrafina, que representan el 77.13% de los CBFIs de Terrafina en circulación; (ii) la emisión por parte de Fibra Prologis de 217,092,999 CBFIs de Intercambio a cambio de los CBFIs de Terrafina adquiridos en la Oferta; y (iii) el pago por parte de Fibra Prologis de la cantidad de MXN$11,782,140,300 a los tenedores de CBFIs de Terrafina que eligieron ejercer la Opción de Efectivo, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Prospecto y Folleto Informativo de la Oferta.

NO ES PARA SU DISTRIBUCIÓN EN, O HACIA, CUALQUIER PERSONA UBICADA O RESIDENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O EL DISTRITO DE COLUMBIA O A CUALQUIER PERSONA DE LOS E.U.A. (SEGÚN SE DEFINE EN LA REGULACIÓN S DE LA LEY DE VALORES DE E.U.A. DE 1933, SEGÚN LA MISMA SEA MODIFICADA)

ACERCA DE FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis es un propietario y operador de inmuebles industriales clase A en México. Al 30 de junio de 2024, FIBRA Prologis se componía de 236 inmuebles destinados a logística y manufactura ubicados en seis mercados industriales en México, con un Área Rentable Bruta total de 46.9 millones de pies cuadrados (4.4 millones de metros cuadrados).

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Las declaraciones contenidas en este comunicado que no son hechos históricos son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas, intenciones, estimaciones y proyecciones actuales sobre la industria y los mercados en los que opera Fibra Prologis, las creencias de la dirección y las suposiciones hechas por la dirección. Tales declaraciones implican incertidumbre que podría afectar significativamente los resultados actuales. Palabras tales como " expectativa", "anticipa", "pretende", "será", "cree", "potencial", "estima", "debería" y variaciones de dichas palabras y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones a futuro, las cuales generalmente no son de naturaleza histórica. Todas las declaraciones relacionadas con los términos de la Oferta, el éxito en el cierre de la Oferta, los beneficios esperados de la combinación de negocios propuesta, las potenciales desventajas de no aceptar la Oferta, o acontecimientos o desarrollos que esperamos o anticipamos que se produzcan en el futuro son declaraciones a futuro. Estas declaraciones no son garantía de resultados futuros e implican ciertos riesgos, incertidumbre y suposiciones que son difíciles de predecir. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en cualquier declaración a futuro se basan en suposiciones razonables, no podemos garantizar que nuestras expectativas se cumplan y, por lo tanto, los resultados reales pueden diferir materialmente de lo expresado o previsto en dichas declaraciones a futuro. Algunos de los factores que pueden afectar los resultados incluyen, sin limitar: (i) ofertas competitivas para la adquisición de Terrafina, (ii) diversas interpretaciones de las regulaciones de autoridades gubernamentales, (iii) los climas económicos nacionales, internacionales, regionales y locales, (iv) los cambios en los mercados financieros, las tasas de interés y el tipo de cambio de divisa extranjera, (v) el aumento o la imprevisión de la competencia por nuestras propiedades, (vi) los riesgos asociados a las adquisición, disposición y desarrollo de propiedades, (vii) mantenimiento del estatus de fideicomiso de inversión en bienes raíces ("FIBRA") y su estructuración fiscal, (viii) disponibilidad de financiamiento y capital, los niveles de deuda que mantenemos y nuestras calificaciones crediticias, (ix) riesgos relacionados con nuestras inversiones, (x) riesgos relacionados con la pandemia de Coronavirus, (xi) incapacidad de ajustar, revisar o modificar la estructura de comisiones de Fibra Prologis y (x) la incapacidad para ajustar o modificar la estructura de comisiones de FIBRA Prologis; y (xii) aquellos factores adicionales discutidos en los reportes presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., por FIBRA Prologis bajo el título "Factores de Riesgo". FIBRA Prologis no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones sobre hechos futuros contenidas en este comunicado.

