FIBRA Prologis Anuncia sus Resultados Financieros del Cuarto Trimestre y Año Completo de 2025

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- FIBRA Prologis (BMV:FIBRAPL 14), un fideicomiso de inversión en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles industriales clase-A en México, anunció hoy sus resultados del cuarto trimestre y año completo de 2025.

LOGROS DESTACADOS DEL AÑO:

Incrementamos la tenencia en FIBRA Terrafina al 99.8%.

La renta neta efectiva en renovaciones creció un 59.1 por ciento.

La ocupación al final del periodo y promedio fueron de 97.0 y 97.8 por ciento, respectivamente.

Retención de clientes fue de 82.6 por ciento.

El NOI en efectivo sobre mismas propiedades fue 6.4 por ciento.

Adquisición de propiedades clase A por US$67 millones.

Primera emisión de bono internacional por US$500 millones.

21 MW de capacidad solar instalada.

Las utilidades netas por Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario ("CBFI") para el trimestre fueron de Ps. 2.0887 (US$0.1123) comparado con Ps. 3.8692 (US$0.1816) para el mismo periodo en 2024. Para el año completo 2025, las utilidades netas por CBFI fueron de Ps. 6.9148 (US$0.3565) comparado con Ps. 17.1978 (US$0.9136) para el mismo periodo en 2024.

Los fondos provenientes de operaciones ("FFO", por sus siglas en inglés), como lo define FIBRA Prologis por CBFI fueron de Ps. 1.0533 (US$0.0583) para el trimestre comparado con Ps. 0.9740 (US$0.0488) para el mismo periodo en 2024. Para el año completo 2025, el FFO por CBFI fue de Ps. 4.4854 (US$0.2339) comparado con Ps. 3.4507 (US$0.1943) para el mismo periodo en 2024.

RESULTADOS OPERATIVOS SOLIDOS

"A pesar de las incertidumbres globales, 2025 fue otro año excepcional para FIBRA Prologis, lo que refleja una sólida ejecución, un crecimiento disciplinado y la resiliencia de nuestra estrategia bien estructurada", dijo Héctor Ibarzabal, Director General de FIBRA Prologis. " Logramos una alta ocupación y un sólido crecimiento de rentas, integramos completamente Terrafina, fortalecimos nuestro balance general y avanzamos en nuestro liderazgo en sostenibilidad. A medida que nos preparamos para una transición de liderazgo, confío plenamente en nuestra estrategia, nuestros fundamentales y nuestra capacidad para seguir generando valor a largo plazo para nuestros accionistas".

Portafolio Operativo 2025 2024 4T25 4T23 Notas 4T25 Ocupación al final del periodo 97.0 % 98.3 % 97.0 % 98.3 % Cinco mercados arriba de 96%. Ocupación promedio 97.8 % 98.1 % 96.9 % 98.1 % Arriba del 96.5% desde 2T21. Contratos de Arrendamiento Empezados 11.4 MPC 4.3 MPC 2.2 MPC 1.0 MPC La actividad estuvo concentrada principalmente en Ciudad de México, Juarez y Guadalajara. . Retención de Clientes 82.6 % 71.6 % 71.1 % 84.5 %

Cambio en la Renta Neta Efectiva 59.1 % 55.4 % 64.8 % 61.0 % Liderado por Ciudad de México, Monterrey y Reynosa. NOI en efectivo sobre Mismas Propiedades 6.4 % 8.4 % 9.4 % 3.8 % Liderado por renovaciones e incremento en rentas anuales NOI Neto Efectivo sobre Mismas Propiedades 9.5 % 7.1 % 13.7 % 3.2 % Liderado por renovaciones e incremento en rentas anuales

Como recordatorio, FIBRA Terrafina fue administrada por un tercero hasta el 30 de noviembre de 2024. Como tal, algunas métricas solo incluyen la actividad de FIBRA Terrafina después del 1 de diciembre de 2024.

SÓLIDA POSICIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2024, el nivel de apalancamiento individual de FIBRA Prologis fue de 23.0 por ciento y la liquidez fue de Ps. 18.7 mil millones (US$1.0 mil millones), que incluían Ps. 18.0 mil millones (US$1.0 mil millones) de capacidad disponible en la línea de crédito no garantizada y Ps. 749 millones (US$42 millones) de efectivo disponible no restringido.

GUÍA ESTABLECIDA PARA 2026

(US$ en millones, excepto por montos en CBFI) FX = Ps. $18.5 por US$1.00 Bajo Alto Notas FFO por CBFI US$0.2400 US$0.2600 Excluye el impacto de los movimientos de tipo de cambio y cualquier posible comisión por incentivo Distribución por CBFI del año completo 2026 US$0.1700 US$0.1700 Un incremento del 13.3% vs la guía del 2025 Ocupación al final del año 96.5 % 98.5 %

NOI en efectivo sobre mismas propiedades 9.0 % 13.0 % Basado en dólares estadounidenses Capex anual como porcentaje de NOI 10.0 % 12.0 %

Comisión por administración de activos y honorarios profesionales US$65 US$70

Adquisición de edificios US$200 US$500

Disposiciones US$0 US$0



PERFIL DE FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis es un fideicomiso de inversión en bienes raíces de inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México. Al 31 de diciembre de 2025, el portafolio de la compañía comprendía 518 propiedades de inversión, sumando 87.4 millones de pies cuadrados (8.1 millones de metros cuadrados). Esto incluye 350 edificios para uso logístico y de manufactura estratégicamente ubicados en 6 mercados principales industriales en México, que comprenden 65.9 millones de pies cuadrados (6.1 millones de metros cuadrados) de Área Bruta Rentable ("ABR") y 168 edificios con 21.5 millones de pies cuadrados (1.9 millones de metros cuadrados) de activos no estratégicos en otros mercados.

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS

Este comunicado contiene algunas declaraciones sobre hechos futuros. Dichas declaraciones están basadas en expectativas actuales, estimaciones y proyecciones de la industria y los mercados en los cuales FIBRA Prologis opera, así como en creencias y suposiciones derivadas del Administrador de FIBRA Prologis. Dichas declaraciones implican incertidumbres que pudieren llegar afectar significativamente los resultados financieros de FIBRA Prologis. Palabras como "espera", "anticipa", "intenta", "planea", "cree", "busca", "estima" o variaciones de las mismas y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones sobre hechos futuros, que por lo general no son de naturaleza histórica. Todas las declaraciones en relación con el rendimiento operacional, eventos o desarrollos que esperamos o anticipamos que ocurran en el futuro, incluyendo, declaraciones relacionadas con renta y crecimiento ocupacional, actividades de desarrollo y cambios en las ventas o en el volumen de propiedades a ser aportadas, enajenaciones, condiciones generales en las áreas geográficas en las que operamos, y nuestra deuda y posición financiera, serán consideradas declaraciones sobre hechos futuros. Estas declaraciones no garantizan un rendimiento futuro e implican ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos que son difíciles de predecir. No obstante que creemos que las estimaciones contenidas en cualquier declaración sobre hechos futuros están basadas en suposiciones razonables, no podemos asegurar que nuestras expectativas se cumplirán y por lo tanto los resultados reales podrían diferir materialmente de lo expresado o previsto en dicha declaración. Algunos de los factores que pudieren llegar afectar dichas resultados incluyen, pero no se limitan, a: (i) la situación económica internacional regional y local, (ii) los cambios en los mercados financieros, tasas de interés y tipos de cambio de moneda extranjera, (iii) aumento en, o surgimiento de, competencia respecto de nuestras propiedades, (iv) los riesgos asociados con adquisiciones, enajenación y desarrollo de propiedades, (v) el mantenimiento del régimen y estructura fiscal de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, (vi) la disponibilidad de financiamiento y capital, los niveles de endeudamiento que mantengamos y nuestras calificaciones, (vii) los riesgos relacionados con nuestras inversiones, (viii) incertidumbres ambientales, incluyendo los riesgos de desastres naturales, (ix) riesgos relacionados a la pandemia por coronavirus, y (x) los factores de riesgo adicionales discutidos en los comunicados, informes, reportes, prospectos y suplementos presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., por FIBRA Prologis, bajo el rubro "Factores de Riesgo". Ni Prologis ni FIBRA Prologis asumen obligación alguna de actualizar las declaraciones sobre hechos futuros que aparecen en este comunicado.

