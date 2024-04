FIBRA Prologis Anuncia sus Resultados Financieros del Primer Trimestre de 2024

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- FIBRA Prologis (BMV:FIBRAPL 14), un fideicomiso de inversión en bienes raíces líder en inversión y administración de inmuebles industriales clase-A en México, anunció hoy sus resultados del primer trimestre de 2024.

LOGROS DESTACADOS DEL TRIMESTRE:

La renta neta efectiva en renovaciones creció un 47.7 por ciento.

La ocupación al final del periodo y promedio fueron de 99.6 y 99.4 por ciento, respectivamente.

Retención de clientes fue de 75.4 por ciento.

El NOI en efectivo sobre mismas propiedades fue 12.3 por ciento.

10 edificios generando energía solar.

Las utilidades netas por Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario ("CBFI") para el trimestre fueron de Ps. 6.1383 (US$0.3505) comparados con Ps. 1.0444 (US$0.0548) para el mismo periodo en 2023.

Los fondos provenientes de operaciones ("FFO", por sus siglas en inglés), como lo define FIBRA Prologis por CBFI fueron de Ps. 0.8416 (US$0.0492) para el trimestre comparado con Ps. 0.9044 (US$0.0474) para el mismo periodo en 2023.

RESULTADOS OPERATIVOS SOLIDOS

"FIBRA Prologis tuvo un excelente comienzo de 2024, continuamos viendo resultados operativos y financieros sobresalientes", dijo Héctor Ibarzabal, director general, FIBRA Prologis. "Las condiciones del mercado siguen siendo favorables, donde la demanda de los bienes raíces logísticos sigue incrementando en nuestros seis mercados".

Portafolio Operativo 1T24 1T23 Notas Ocupación al final del periodo 99.6 % 98.4 % Ocupación por encima del 99% en cinco de nuestros mercados. Ocupación promedio 99.4 % 98.4 %

Contratos de Arrendamiento Empezados 1.2 MPC 1.4 MPC La actividad se dio principalmente en Juárez, Monterrey y Reynosa. Retención de Clientes 75.4 % 84.1 %

Cambio en la Renta Neta Efectiva 47.7 % 38.5 % Liderado por Tijuana, Juárez y Monterrey. NOI en efectivo sobre Mismas Propiedades 12.3 % 10.4 % Liderado por incremento en rentas anuales, renovaciones y un fuerte peso. NOI Neto Efectivo sobre Mismas Propiedades 9.7 % 9.0 % Liderado por incremento en rentas anuales, renovaciones y un fuerte peso.

SÓLIDA POSICIÓN FINANCIERA

Al 31 de marzo de 2024, el nivel de apalancamiento de FIBRA Prologis era de 2.6 por ciento y la liquidez era de Ps.20,750 millones (US$1,244 millones), que incluían Ps.8,339 millones (US$500 millones), de capacidad disponible en la línea de crédito no garantizada y Ps. 12,411 millones (US$744 millones) de efectivo disponible no restringido.

GUÍA ACTUALIZADA PARA 2024

(US$ en millones, excepto por montos en CBFI) FX = Ps. $19 por US$1.00 Bajo Alto NOI en efectivo sobre mismas propiedades 8.5 % 10.5 % Adquisición de edificios US$200 US$400

PERFIL DE FIBRA PROLOGIS

FIBRA Prologis es un fideicomiso de inversión en bienes raíces de inversión y administración de inmuebles industriales clase A en México. Al 31 de marzo de 2024, FIBRA Prologis consistía de 236 inmuebles destinados a logística y manufactura ubicados en seis mercados industriales en México, con un Área Rentable Bruta total de 46.9 millones de pies cuadrados (4.4 millones de metros cuadrados).

DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS

Este comunicado contiene algunas declaraciones sobre hechos futuros. Dichas declaraciones están basadas en

expectativas actuales, estimaciones y proyecciones de la industria y los mercados en los cuales FIBRA Prologis opera, así como en creencias y suposiciones derivadas del Administrador de FIBRA Prologis. Dichas declaraciones implican incertidumbres que pudieren llegar afectar significativamente los resultados financieros de FIBRA Prologis. Palabras como "espera", "anticipa", "intenta", "planea", "cree", "busca", "estima" o variaciones de las mismas y expresiones similares tienen la intención de identificar dichas declaraciones sobre hechos futuros, que por lo general no son de naturaleza histórica. Todas las declaraciones en relación con el rendimiento operacional, eventos o desarrollos que esperamos o anticipamos que ocurran en el futuro, incluyendo, declaraciones relacionadas con renta y crecimiento ocupacional, actividades de desarrollo y cambios en las ventas o en el volumen de propiedades a ser aportadas, enajenaciones, condiciones generales en las áreas geográficas en las que operamos, y nuestra deuda y posición financiera, serán consideradas declaraciones sobre hechos futuros. Estas declaraciones no garantizan un rendimiento futuro e implican ciertos riesgos, incertidumbres y supuestos que son difíciles de predecir. No obstante que creemos que las estimaciones contenidas en cualquier declaración sobre hechos futuros están basadas en suposiciones razonables, no podemos asegurar que nuestras expectativas se cumplirán y por lo tanto los resultados reales podrían diferir materialmente de lo expresado o previsto en dicha declaración. Algunos de los factores que pudieren llegar afectar dichas resultados incluyen, pero no se limitan, a: (i) la situación económica internacional regional y local, (ii) los cambios en los mercados financieros, tasas de interés y tipos de cambio de moneda extranjera, (iii) aumento en, o surgimiento de, competencia respecto de nuestras propiedades, (iv) los riesgos asociados con adquisiciones, enajenación y desarrollo de propiedades, (v) el mantenimiento del régimen y estructura fiscal de un fideicomiso de inversión en bienes raíces, (vi) la disponibilidad de financiamiento y capital, los niveles de endeudamiento que mantengamos y nuestras calificaciones, (vii) los riesgos relacionados con nuestras inversiones, (viii) incertidumbres ambientales, incluyendo los riesgos de desastres naturales, (ix) riesgos relacionados a la pandemia por coronavirus, y (x) los factores de riesgo adicionales discutidos en los comunicados, informes, reportes, prospectos y suplementos presentados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., por FIBRA Prologis, bajo el rubro "Factores de Riesgo". Ni Prologis ni FIBRA Prologis asumen obligación alguna de actualizar las declaraciones sobre hechos futuros que aparecen en este comunicado.

