LORETO, Mexico, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- La majestuosidad natural de Loreto, Baja California Sur, ha alcanzado un nuevo hito en su proyección internacional al convertirse en la locación principal para la edición 2026 de Sports Illustrated Swimsuit.

La icónica revista, referente global en deportes y estilo de vida, presenta en su portada a la galardonada actriz y comediante Tiffany Haddish, enmarcada por los paisajes de este Pueblo Mágico.

Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur: Sports Illustrated Swimsuit elige a Loreto en su portada de mayo

La elección de Loreto no es casualidad. James Macari, afamado fotógrafo de la revista, buscó capturar la esencia de un destino que combina de forma única el desierto, formaciones rocosas milenarias y las aguas cristalinas del Golfo de California, para elevar la fuerza y el carisma de Haddish.

Para Loreto, aparecer en las páginas de una publicación con una audiencia global de millones de personas representa una plataforma de promoción turística incalculable. Este evento refuerza la posición del destino como un refugio de naturaleza espectacular..

"Ver los escenarios de Loreto capturados con tal maestría editorial es un motivo de profundo orgullo. No solo se muestra la belleza de nuestra tierra, sino que se valida a nivel global la calidad y el misticismo de Baja California Sur", señala Jesús Ordoñez, Director General del Fideicomiso de Turismo Estatal.

La participación de Tiffany Haddish añade un componente de empoderamiento y diversidad a la edición. La actriz, conocida por su autenticidad, personifica la energía vibrante de un destino que se mantiene fiel a sus raíces mientras se abre al mundo como un santuario de exclusividad natural.

Esta edición de Sports Illustrated Swimsuit es ahora un documento visual que inmortaliza a Loreto como uno de los tesoros más preciados de México, reafirmando que sus paisajes son, por derecho propio, protagonistas de la narrativa estética contemporánea.

Acerca de Loreto, Baja California Sur

Ubicado entre el Océano Pacífico y el Golfo de California, el estado de Baja California Sur abarca la mitad sur de la península de Baja. El clima es perfecto para la pesca, la navegación, el surf y el buceo, lo que convierte al destino en el sueño de los aventureros y buscadores de emociones. Rico en historia, Loreto, la primera capital de las Californias (México y Estados Unidos), fue el primer asentamiento en Baja California Sur y la capital original del estado. El estado cuenta con paisajes impresionantes, desde las playas del océano azotadas por el viento en el oeste hasta las aguas tranquilas y turquesas en el este. Entre ellos hay cañones, desiertos y oasis exuberantes listos para ser explorados. Conocido por su extraordinaria vida marina, el avistamiento de ballenas es una de las atracciones turísticas más conocidas de la zona, junto con la pesca deportiva, el kayak y la observación de aves. Más información sobre Loreto y las regiones del norte de Baja California Sur está disponible en Visit Baja Sur.

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FUENTE Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur