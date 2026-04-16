Flor del Pacífico anuncia el sold out total de Villa Vicario y presenta Malia: la primera comunidad 55+ Active Living en Mazatlán

El desarrollador mazatleco Isaac Urquijo entrega un proyecto emblemático en el Centro Histórico — y presenta Malia, la primera comunidad 55+ Active Living en Mazatlán, ubicada en Marina Mazatlán, la zona de mayor desarrollo moderno de la ciudad, con precios desde 5.1 hasta 8 millones de pesos.

MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Flor del Pacífico anuncia hoy el sold out total de Villa Vicario — un desarrollo residencial boutique de 27 unidades ubicado en la esquina más icónica del Centro Histórico de Mazatlán, a pasos de la Plazuela Machado, el Teatro Ángela Peralta y la histórica playa Olas Altas. Con precios entre 5 y 11 millones de pesos, las residencias fueron adquiridas por compradores nacionales e internacionales que comparten una misma visión: invertir en lugares con identidad real.

Vista desde Villa Vicario hacia el Centro Histórico de Mazatlán, Sinaloa — declarado Patrimonio Cultural de México. El desarrollo boutique de Flor del Pacífico alcanzó ventas totales antes de su entrega. (Flor del Pacífico)

Villa Vicario es una obra de Flor del Pacífico, desarrolladora fundada por Isaac Urquijo, quien hoy presenta Malia, la primera comunidad 55+ Active Living en Mazatlán, ubicada en Marina Mazatlán.

"Mazatlán no necesitaba otro desarrollo. Necesitaba proyectos que respetaran su historia y elevaran su futuro. Villa Vicario demuestra que eso es posible."

— Isaac Urquijo, fundador de Flor del Pacífico

Villa Vicario: origen, convicción y legado

Villa Vicario nació en 2020 de una conversación profunda en medio de la pandemia — entre dos mazatlecos orgullosos: Isaac Urquijo y el arquitecto Jorge Herrera. Para febrero de 2022, de la mano del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), arrancó la construcción guiada por una sola convicción: que intervenir un edificio histórico es un acto de responsabilidad con la ciudad.

El proyecto lleva el nombre de Leona Vicario — máxima heroína de la nación — como declaración de intención. Y en su interior habita un mural monumental en técnica de devastación, obra de Jorge Holcombe: un artista que desafía toda clasificación, cuya pieza fue creada exclusivamente para este espacio y dedicada a ella.

En agosto de 2024, las puertas abrieron. Lo que quedó fue una restauración que logró lo más difícil: dotar al edificio de todas las comodidades contemporáneas sin perder un gramo de respeto por su historia. Una obra maestra de Flor del Pacífico.

Mazatlán: una ciudad que no se fabrica

Mazatlán se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos del Pacífico mexicano, impulsado por conectividad internacional, crecimiento urbano y una comunidad global en expansión. The New York Times lo nombró uno de los destinos imperdibles de 2024 — reconocimiento que el mercado ya venía anticipando.

A diferencia de otros destinos planeados, Mazatlán tiene historia. Y eso cambia la forma en la que se vive y se invierte.

Su Centro Histórico — con arquitectura patrimonial, vida cultural activa y conexión real con la ciudad — ofrece un entorno que no puede replicarse artificialmente.

Lo que sigue: Malia — comunidad 55+ Active Living en Marina Mazatlán

Tras el éxito de Villa Vicario, Flor del Pacífico desarrolla ahora Malia — la primera comunidad residencial 55+ Active Living en Mazatlán, actualmente en preventa y en construcción. Diseñada para personas que priorizan calidad de vida, comunidad y ubicación — el nuevo estándar de senior living en México.

Ubicado en Marina Mazatlán, el distrito de mayor crecimiento moderno de la ciudad, Malia integra residencias con vistas abiertas, acceso a marina y campo de golf, así como amenidades enfocadas en bienestar y vida activa.

El proyecto contempla 58 residencias y un penthouse, con precios desde 5.1 hasta 8 millones de pesos.

Más información: malia.com.mx

Otros proyectos en el portafolio de Flor del Pacífico incluyen Casa Alemana — una finca de más de 180 años de historia, considerada entre las tres propiedades más antiguas de Mazatlán, siendo la antigua mercería alemana su legado más importante, hoy en proceso de restauración patrimonial en el Centro Histórico — y Hotel Bonanza, un concepto de hospitalidad cultural situado a un lado de la Catedral, destinado a posicionar a Mazatlán más allá de sus playas y del turismo tradicional. flordelpacifico.mx

Flor del Pacífico

Flor del Pacífico desarrolla proyectos residenciales y de hospitalidad en Mazatlán con una visión clara: hacer ciudad.

Fundada por Isaac Urquijo — mazatleco de origen y desarrollador de convicción — la firma nació con el propósito de posicionar a Mazatlán como destino de reconocimiento internacional, a través de proyectos que combinan patrimonio, diseño y visión de largo plazo.

Con Villa Vicario entregado y en sold out total, y Malia en desarrollo activo, Flor del Pacífico demuestra que Mazatlán no solo es un destino para vivir — es un destino para invertir con orgullo.

flordelpacifico.mx

VERSIÓN ESPAÑOL

Flor del Pacífico es una desarrolladora inmobiliaria mazatleca fundada por Isaac Urquijo — nativo de Mazatlán cuya familia ha dado forma a esta ciudad durante más de 150 años. El legado familiar incluye un ex Presidente Municipal de Mazatlán, el Premio Presidencial al Mérito Ganadero 2005, la restauración del Teatro Ángela Peralta y la invención de la pulmonía. Flor del Pacífico desarrolla proyectos residenciales y de hospitalidad boutique en el Centro Histórico y la Marina de Mazatlán, combinando diseño patrimonial con vida contemporánea y sólidos rendimientos de inversión. Proyectos: Villa Vicario (sold out, 2024), Malia 55+ Active Living en Marina Mazatlán (preventa), Casa Alemana, Hotel Bonanza. villavicario.com │ malia.com.mx │ flordelpacifico.mx — Para conocer la historia de la familia Urquijo y el legado detrás de Flor del Pacífico: flordelpacifico.mx

Contacto de prensa: Sheyla Lizarraga Vizcarra │ [email protected] │ +52 1 669 454 0221, Sitio web: villavicario.com │ Mazatlán, Sinaloa, México

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956324/FLOR_DEL_PACIFICO_VILLA_VICARIO.jpg

FUENTE Flor del Pacífico